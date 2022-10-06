20 человек, которые просто начали ухаживать за своей кожей, а кажется, будто пластику сделали

Не каждому человеку повезло родиться с идеальной кожей: кто-то мучается с акне или пигментацией, а кто-то слишком рано замечает, на его взгляд, глубокие морщины. Но, к счастью, многое поправимо, если правильно подобрать средства и регулярно заботиться о коже.

«Слева мне 33, а справа — 38. Всерьез взялась ухаживать за лицом последние 2 года. Вижу огромную разницу, особенно в зоне под глазами»

Вау! Я дал бы вам не больше 30, а то и меньше! © animalloverevi / Reddit

«Изменила образ жизни и начала ухаживать за кожей. В 40 лет выгляжу лучше, чем раньше»

Вы будто 10 лет скинули. © littlest_lemon / Reddit

«На протяжении 5 лет ежедневно ухаживаю за кожей. Мне 43, я часто ношу макияж без тональника. Мне кажется, что я выгляжу даже лучше, чем в 38»

«Несколько лет назад я взял себя в руки и стал серьезно следить за внешностью: ухаживал за кожей, начал правильно питаться и тренироваться, ходил к дерматологу»

«3 года боролась с сильной пигментацией. Мне 37, и вот мой прогресс»

Круто! Ваша кожа стала такая ровная и гладкая. © LolaBijou / Reddit

«Через пару месяцев мне исполнится 40. До сих пор не могу поверить, что у меня наконец-то такое чистое лицо»

«Мне 38, и я горжусь тем, как я выгляжу»

«11 месяцев назад стал наносить крем от загара, потом начал следить за мимикой, а также пользоваться ретинолом»

«Мне 43, у меня предменопауза. Ухаживать за лицом начала в 40. Особенно люблю использовать увлажняющие средства»

«10 месяцев использовал ретиноид, очищающее и увлажняющее средство, а также солнцезащитный крем»

«Фото с разницей в 4 года. Боролась с прыщами с 11 лет и вот наконец вижу улучшения»

«Результат 2-летнего антивозрастного ухода»

«Всего за 6 месяцев использования продуктов с ретиноидами тон кожи стал намного ровнее»

«Заметила недавно на лбу глубокие морщины. 6 месяцев пользовалась ретинолом, и вот результат»

«4 года ухаживаю за кожей и просто счастлива от того, как она выглядит сейчас в мои 30»

«Бабушке 82 года, она не пренебрегает уходом за кожей»

«Мне 39, я очень серьезно ухаживаю за кожей и в восторге от того, как сейчас выгляжу. Между фотографиями прошло 8 месяцев»

«Год борьбы со старением кожи»

«Вот такой у меня прогресс в борьбе с пигментацией всего за 2 месяца»

«Раньше просто умывалась шампунем, а теперь ухаживаю за лицом по полной. Фото спустя год. Еще я сделала ринопластику и похудела»