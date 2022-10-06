20 человек, которые просто начали ухаживать за своей кожей, а кажется, будто пластику сделали
Не каждому человеку повезло родиться с идеальной кожей: кто-то мучается с акне или пигментацией, а кто-то слишком рано замечает, на его взгляд, глубокие морщины. Но, к счастью, многое поправимо, если правильно подобрать средства и регулярно заботиться о коже.
«Слева мне 33, а справа — 38. Всерьез взялась ухаживать за лицом последние 2 года. Вижу огромную разницу, особенно в зоне под глазами»
- Вау! Я дал бы вам не больше 30, а то и меньше! © animalloverevi / Reddit
«Изменила образ жизни и начала ухаживать за кожей. В 40 лет выгляжу лучше, чем раньше»
- Вы будто 10 лет скинули. © littlest_lemon / Reddit
«На протяжении 5 лет ежедневно ухаживаю за кожей. Мне 43, я часто ношу макияж без тональника. Мне кажется, что я выгляжу даже лучше, чем в 38»
«Несколько лет назад я взял себя в руки и стал серьезно следить за внешностью: ухаживал за кожей, начал правильно питаться и тренироваться, ходил к дерматологу»
«3 года боролась с сильной пигментацией. Мне 37, и вот мой прогресс»
- Круто! Ваша кожа стала такая ровная и гладкая. © LolaBijou / Reddit
«Через пару месяцев мне исполнится 40. До сих пор не могу поверить, что у меня наконец-то такое чистое лицо»
«Мне 38, и я горжусь тем, как я выгляжу»
«11 месяцев назад стал наносить крем от загара, потом начал следить за мимикой, а также пользоваться ретинолом»
«Мне 43, у меня предменопауза. Ухаживать за лицом начала в 40. Особенно люблю использовать увлажняющие средства»
«10 месяцев использовал ретиноид, очищающее и увлажняющее средство, а также солнцезащитный крем»
«Фото с разницей в 4 года. Боролась с прыщами с 11 лет и вот наконец вижу улучшения»
«Результат 2-летнего антивозрастного ухода»
«Всего за 6 месяцев использования продуктов с ретиноидами тон кожи стал намного ровнее»
«Заметила недавно на лбу глубокие морщины. 6 месяцев пользовалась ретинолом, и вот результат»
«4 года ухаживаю за кожей и просто счастлива от того, как она выглядит сейчас в мои 30»
«Бабушке 82 года, она не пренебрегает уходом за кожей»
«Мне 39, я очень серьезно ухаживаю за кожей и в восторге от того, как сейчас выгляжу. Между фотографиями прошло 8 месяцев»
«Год борьбы со старением кожи»
«Вот такой у меня прогресс в борьбе с пигментацией всего за 2 месяца»
«Раньше просто умывалась шампунем, а теперь ухаживаю за лицом по полной. Фото спустя год. Еще я сделала ринопластику и похудела»
- Выглядите словно другой человек. © Return_of_Hoppetar / Reddit
А как считаете вы, нужно ли постоянно ухаживать за кожей или все зависит от генетики?
Фото на превью Laurais / Reddit
AdMe/Народное творчество/20 человек, которые просто начали ухаживать за своей кожей, а кажется, будто пластику сделали
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