20+ человек просто снимали что-то на телефон, а получили картину, как у художников эпохи Возрождения
Сегодня, когда практически у всех в телефонах есть фотокамера неплохого качества, сделать крутой снимок может каждый. Для этого нужно не так уж и много: поймать удачный момент, правильный свет и ракурс, а главное — не забыть именно в этот миг нажать на кнопку и запечатлеть кадр.
«Я только что стал отцом»
- Боже мой, какой огромный младенец! Эта женщина родила богатыря и заслуживает награды. © euphorie_solitaire / Reddit
«Чистил на работе котел и сделал фото, просто чтобы отправить коллегам отчет о ходе процесса. А потом сам не смог понять, что за фэнтези-мир я нашел»
«Мое фото в доме с привидениями»
«К нам переехала бездомная семья кошек»
«Друзья проверяют меня на наличие клещей»
«Мои друзья женились. Папа сделал снимок»
«Подруга прислала мне красивую фотографию, на которой она нежно держит свою кошку, и этот снимок напоминает мне картины прошлого»
«Я сделала это фото в Венеции»
Кухня в ожидании доставки новой плиты
«Просто моя сестра в солнечном свете»
«Мои друзья в поезде»
Общага. Кухня. Вечер
Девушка после вечеринки
Старый дом на берегу реки как будто сошел с картин прошлых веков
«Моя сестра проводит свою первую операцию»
«„Тот самый“ кадр, который я буду хранить вечно. Моя маленькая черная котенька, которая ушла за радугу»
«Нашли в доме у бабушки наше старое фото с братом»
Ночь в речном порту
Когда на смену девушке с жемчужной сережкой пришла девушка с телефоном
Есть в этом кадре что-то от «Мадонны с младенцем»
Свет фонаря проходит сквозь ветки и образует иллюзию паутины
«Моя жена читает сыну „Гарри Поттера“»
«Моему другу выщипывают брови»
Рождественская ночь
А какой фотографией в своем телефоне гордитесь вы?
Фото на превью DWilli / Reddit
AdMe/Народное творчество/20+ человек просто снимали что-то на телефон, а получили картину, как у художников эпохи Возрождения
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