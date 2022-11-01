20+ человек просто снимали что-то на телефон, а получили картину, как у художников эпохи Возрождения

Сегодня, когда практически у всех в телефонах есть фотокамера неплохого качества, сделать крутой снимок может каждый. Для этого нужно не так уж и много: поймать удачный момент, правильный свет и ракурс, а главное — не забыть именно в этот миг нажать на кнопку и запечатлеть кадр.

«Я только что стал отцом»

Боже мой, какой огромный младенец! Эта женщина родила богатыря и заслуживает награды. © euphorie_solitaire / Reddit

«Чистил на работе котел и сделал фото, просто чтобы отправить коллегам отчет о ходе процесса. А потом сам не смог понять, что за фэнтези-мир я нашел»

«Мое фото в доме с привидениями»

«К нам переехала бездомная семья кошек»

«Друзья проверяют меня на наличие клещей»

«Мои друзья женились. Папа сделал снимок»

«Подруга прислала мне красивую фотографию, на которой она нежно держит свою кошку, и этот снимок напоминает мне картины прошлого»

«Я сделала это фото в Венеции»

Кухня в ожидании доставки новой плиты

«Просто моя сестра в солнечном свете»

«Мои друзья в поезде»

Общага. Кухня. Вечер

Девушка после вечеринки

Старый дом на берегу реки как будто сошел с картин прошлых веков

«Моя сестра проводит свою первую операцию»

«„Тот самый“ кадр, который я буду хранить вечно. Моя маленькая черная котенька, которая ушла за радугу»

«Нашли в доме у бабушки наше старое фото с братом»

Ночь в речном порту

Когда на смену девушке с жемчужной сережкой пришла девушка с телефоном

Есть в этом кадре что-то от «Мадонны с младенцем»

Свет фонаря проходит сквозь ветки и образует иллюзию паутины

«Моя жена читает сыну „Гарри Поттера“»

«Моему другу выщипывают брови»

Рождественская ночь