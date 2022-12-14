20+ девушек, которые могут хоть целый год делать обычный маникюр, но уж на зимние праздники отрываются по полной

Новый год хочется встретить во всей красе. Поэтому многие из нас заранее продумывают наряд, ищут «то самое» платье, подбирают к нему аксессуары, прическу. И, конечно, подчеркивают свой образ с помощью эффектного маникюра. Вот нам и стало любопытно, какой дизайн выбирают для своих ноготков в предверии праздника женщины по всему миру.

Неоновые рождественские огни на кирпичной стене. Все узоры нанесены с помощью пластин для стемпинга

«Вот бы можно было носить новогодний дизайн круглый год»

«Ногти с Гринчем. Рисовала вручную сама»

«На этот Новый год мне захотелось чего-то более нейтрального»

«Несколько дней думала, что нарисовать, а потом решила остановиться на этих простых маленьких елочках»

Каждую из этих блесток раскладывали на ногтях по отдельности

«В этом году я выбрала более простой праздничный маникюр»

Все нарисовано вручную

«Маленькие заснеженные елочки. Я часто крашу ногти, хотя, вероятно, никто их и не увидит. Но мне кажется, это делает мои руки красивыми»

«Мне понравилась сама идея, но не хватило навыка достойно ее реализовать. Надеюсь, со временем я научусь лучше рисовать деревья»

«Не совсем традиционный новогодний маникюр, но мне нравится, как он получился»

«Жаль, на фото не видно, как ногти на самом деле блестят»

Скандальный красный цвет на Новый год

Светлые блестящие «снежные» ноготки на Рождество

«Купила в интернете несколько дешевых наклеек на ногти. Получилось не очень аккуратно, но выглядит мило»

«Маникюр, чтобы порадовать меня на Рождество»

«Получила на Рождество новый лак и пижаму и не сразу заметила, насколько идеально они подходят друг другу»

«Думаю, мой парень собирается сделать мне предложение на Новый год, поэтому я подготовилась. Это простой маникюр, зато подходит к любому наряду»

«Никогда не была поклонницей рождественского нейл-арта, но мне нравятся блестки. Вот компромисс, к которому пришли я и мой мастер»

«Рождественские огоньки. Дизайн довольно простой, мастеру не составит труда его повторить»

«Мой муж каждый год с ужасом ждет, когда я сделаю новогодние ногти»