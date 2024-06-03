15 правдивых комиксов о том, как стремительно меняется наша жизнь. А мы можем лишь слегка обалдевать

Время идет, и все вокруг постепенно меняется. Некоторые вещи, которые мы раньше считали нормальными, теперь кажутся нам странными. А некоторые ситуации мы уже успели переосмыслить и извлечь полезные уроки для себя.

Вылазка на природу теперь требует чуть больше, чем термос с горячим чаем

Если раньше недругам надо было лично указать на дверь, то сейчас можно даже с ними не встречаться

Теперь обсуждать и тем более осуждать чужую личную жизнь — моветон

Kate 3 дня назад И основное подтверждение этого тезиса - адми и коменты на нем - - Ответить

Технологии тоже стремительно видоизменяются, и остается только догадываться, что ждет нас дальше

Криптозоолог мамкин 2 дня назад И опять же лицехватов видела в ужастике - - Ответить

Проявлять эмоции больше не стыдно

Дети все так же учатся в школах, но перемены коснулись и их

А вот носить одно и то же может казаться неприличным

Kate 3 дня назад Неприлично это лазить не только в чужой гардероб, но и в трусы - - Ответить

Сейчас мы все спешим и у нас нет времени на долгие ожидания

Криптозоолог мамкин 2 дня назад Да точно так же жду по несколько месяцев новые сезоны любимых мультсериалов😁 - - Ответить

Метод кнута и пряника бессмертен, меняются лишь сами «кнуты» и «пряники»

Интернет и гаджеты слегка поменяли интересы детей

Слава богу, что наши питомцы — все те же пушистики, а не роботы. Просто радуют их теперь иногда совсем другие вещи

А обувной секрет так и не раскрыт: то ли вещи раньше были прочнее, то ли дороги мягче

Батуты, любимое развлечение детей всех времен и народов, никуда не делись, просто видоизменились

Делиться теперь можно и неосязаемым

Криптозоолог мамкин 2 дня назад Какой прикид интересный раньше. Не то Велма, не то космо-девушка из «Джетсонов», не то перс из Остина Пауэрса). Чет напоминает сильно - - Ответить

И может, жить не стало проще, но точно — веселее!

Иллюстратор Alice Perkmini специально для AdMe.Media