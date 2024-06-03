15 правдивых комиксов о том, как стремительно меняется наша жизнь. А мы можем лишь слегка обалдевать
Художники
8 минут назад
Время идет, и все вокруг постепенно меняется. Некоторые вещи, которые мы раньше считали нормальными, теперь кажутся нам странными. А некоторые ситуации мы уже успели переосмыслить и извлечь полезные уроки для себя.
Вылазка на природу теперь требует чуть больше, чем термос с горячим чаем
Если раньше недругам надо было лично указать на дверь, то сейчас можно даже с ними не встречаться
Теперь обсуждать и тем более осуждать чужую личную жизнь — моветон
Технологии тоже стремительно видоизменяются, и остается только догадываться, что ждет нас дальше
Проявлять эмоции больше не стыдно
Дети все так же учатся в школах, но перемены коснулись и их
А вот носить одно и то же может казаться неприличным
Сейчас мы все спешим и у нас нет времени на долгие ожидания
Да точно так же жду по несколько месяцев новые сезоны любимых мультсериалов😁
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Метод кнута и пряника бессмертен, меняются лишь сами «кнуты» и «пряники»
Интернет и гаджеты слегка поменяли интересы детей
Слава богу, что наши питомцы — все те же пушистики, а не роботы. Просто радуют их теперь иногда совсем другие вещи
А обувной секрет так и не раскрыт: то ли вещи раньше были прочнее, то ли дороги мягче
Батуты, любимое развлечение детей всех времен и народов, никуда не делись, просто видоизменились
Делиться теперь можно и неосязаемым
Какой прикид интересный раньше. Не то Велма, не то космо-девушка из «Джетсонов», не то перс из Остина Пауэрса). Чет напоминает сильно
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И может, жить не стало проще, но точно — веселее!
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Иллюстратор Alice Perkmini специально для AdMe.Media
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