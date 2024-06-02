19 историй о том, что семейная жизнь это вам не сопливая мелодрама, а настоящая комедия положений

Первая история какая-то неправдоподобная. Иметь или не иметь детей - это личное дело пары, не надо озвучивать это, даже для родственников. А дальше - какая-то сказка. Женщина, говорящая свекрови, что та через два месяца станет бабушкой, а у самой живота не видно, это как? Как из рассказов: "Пришла к врачу, сказала, что сильно болит живот, а он мне отвечает, что я вот-вот рожу. А я даже не знала, что беременна." Здесь правда, знала, но живота не видно. Как-то всё сказочно.