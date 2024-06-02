Первая история какая-то неправдоподобная. Иметь или не иметь детей - это личное дело пары, не надо озвучивать это, даже для родственников. А дальше - какая-то сказка. Женщина, говорящая свекрови, что та через два месяца станет бабушкой, а у самой живота не видно, это как? Как из рассказов: "Пришла к врачу, сказала, что сильно болит живот, а он мне отвечает, что я вот-вот рожу. А я даже не знала, что беременна." Здесь правда, знала, но живота не видно. Как-то всё сказочно.
19 историй о том, что семейная жизнь это вам не сопливая мелодрама, а настоящая комедия положений
Народное творчество
1 час назад
Семейная жизнь — те еще качели. В ней бывает и грустное, и смешное, родственники могут нас и умилять, и бесить. И доказательство тому — сотни историй, которыми спешат поделиться пользователи сети.
- Пришли на семейный ужин, а там ребенок. Носится, на мне виснет. Муж сделал замечание. Родственники обиделись, начали гундеть, что я — будущая мать, должна любить малышей, дети — цветы жизни, что я буду плохой матерью. А я возьми и скажи: «А мы детей не хотим и еще до свадьбы об этом договорились». Свекровь услышала, у нее поднялось давление, в слезах ушла в другую комнату, я — за ней, обняла и говорю, что через пару месяцев она станет бабушкой, только это секрет. И тут свекровь меня поддержала и сказала, что ребенок в зале тоже ее бесит. А наш ангелок будет самым лучшим, потому что я буду отличной мамой. © Подслушано / VK
- Мы молодые родители 4-летнего сына и 2-летней дочери. Оба работаем, пытаемся жить полной жизнью, и из-за этого у нас очень мало времени на сон. Муж встал по будильнику, поставил чайник (со свистком) и случайно заснул на кухне. Вот и мне пришло время вставать, захожу я на кухню и вижу, что муж вместо того, чтобы умываться, спит. В этот момент свистит чайник, а муж его утешает: «Тшш, тшш, не плачь!» Я, еле сдерживаясь: «С ним это не сработает». © Палата № 6 / VK
- Папа во время нашего с мамой отъезда поливал фиалку. Когда мы вернулись, он гордо рассказал, как ухаживал за цветком и что тот даже не завял к нашему приезду. Папуля отличный флорист. Цветок только был искусственный. © Подслушано / Ideer
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- Мама часто по утрам забывает помыть кружку после кофе, а папу это сильно бесит. И вот он решил маму «научить»: положил немытую кружку ей на подушку. Мама, когда увидела это, кружку помыла и извинилась. Но просто так это не оставила и предложила отцу убрать все, что забыл убрать он. Прошлась по дому и собрала все то, что лежало на на месте (отвертки, фантики, носки, толстовки, тарелки и прочее), и сложила на его половину кровати. В итоге он до часу ночи раскладывал все свое добро, чтобы лечь спать. Теперь он не «учит» маму, а просто моет кружку вместо нее. © Палата № 6 / VK
- Под старость лет у соседки умер муж, а так как без мужика она жить не привыкла, то увела у моей бабули деда. Что бы сделали обычные люди? Ну поругались бы. Но бабушка не такая. Она решила схитрить: сразу после этого начала втихаря прикармливать над соседским огородом голубей, скворцов, воробьев, соседских кур. И, как только пошли первые плоды, перестала. И вся эта пернатая орава, привыкшая кормиться на том огороде, пошла выедать все, чем, собственно, соседский огород был богат. Черешню, вишню, клубнику выклевали подчистую. Голуби повыклевывали молодые росточки, а соседские куры превратили цветущий огород в пустыню. Соседка лютовала, дед просился обратно, бабушка ликовала. Деда обратно не пустила, кстати. © Палата № 6 / VK
- Надо было спешно переодеваться, а оказалось, что жена постирала все мои трусы. Ну я и спрашиваю ее: «Дорогая, где мои трусы? Я не буду опять тещины надевать, они огромные...» При этом я совсем забыл, что на кухне сидят друзья и ждут нас на прогулку. Конечно, из кухни послышался смех. А я всего-то имел в виду трусы, которые теща подарила, — такие огромные семейки... Смеялись долго, потом представляли и опять смеялись. Теще решили не рассказывать. © Подслушано / Ideer
- Когда я была маленькая, родители купили рыжий «Москвич-412», для того чтобы самим поехать на море. И вот настал день Х. Мы уже довольно далеко отъехали от дома, и тут машина заглохла. Папа вышел из авто и пошел выяснять, в чем дело. Прошел час, другой, уже темнело, отец был вне себя от ярости. Пригрозил «Москвичу», что сдаст его в лом и купит «Волгу». Мама, у которой тоже были права и стаж вождения больше, чем у папы, решила посмотреть, в чем дело. Оказалось, что кончился бензин. Всю дорогу до моря отец молчал. © Подслушано / Ideer
- Родители купили машину. Голубую. Ну это я вижу ее голубой. Мама говорит, что она светло-зеленая, сестра — что она серо-голубая с зеленым отливом. А папа загадочно хихикает и прячет от нас документы на нее. Что там, черт возьми, за цвет прописан?! © Подслушано / Ideer
- Дома остался торт с предыдущего праздника. И на следующий день мы с братом его полностью съели. К вечеру, когда пришли родители с работы, папа достает кусочек торта с верхней полки холодильника и говорит маме: «Я знал, что дети все съедят, поэтому спрятал для тебя кусочек». © Подслушано Уфа / VK
- Работал в ЦУМе продавцом-консультантом в обувном салоне. Заходит семейная пара с ребенком лет 4–5. Жена с сынишкой идут в женский отдел, муж — в мужской. Консультирую мужика по туфлям, тут к нему подбегает мелкий и кричит на весь магазин: «Папа, а мама тебя любит!» Отец нахмурился и выдает: «Я знаю. Пусть берет». Замечательная семья. © Sanchezzzco / Pikabu
- У мамы было плохое настроение, и она весь вечер пилила папу по поводу и без. Когда она сварила яйца для салата и поставила их в холодную воду, папа заменил их сырыми и закрылся у себя в комнате на замок. Папа говорит, что вопли было слышно на пару этажей вниз. Оба уже на пенсии, а развлекаться не перестали... © generalfox / Pikabu
- Не убирали в квартире уже почти месяц. Муж без претензий говорит: «Дорогая, давай полы хоть помоем... а то подъезд запачкаем...» © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Иду по делам, впереди идет пара: муж и жена, лет за 40. Муж все время обнимает жену и кормит конфетами. Через примерно 20 метров они обнимаются и жена выдает: «Ты такой милый, когда жрать хочешь». © Палата № 6 / VK
- Слышу голоса с кухни. Мама: «Теперь добавь стакан сахара». Папа: «А не многовато?» Мама: «Нет, все под контролем». Слышен шум миксера. Вдруг папа выключает миксер и обиженно говорит: «Ты ведь меня обманываешь, мы ведь не рыбный пирог делаем? А я тебе до последнего верил!» © rusvod17 / Pikabu
- С момента появления второго ребенка в семье мы с мужем постоянно доказываем друг другу, кто больше устал сегодня, чтобы выяснить, кто идет забирать из садика или же отводить в секции и т. д. Дома остается тот, кто убедительнее устал. © Палата № 6 / VK
- Раньше жил в селе и мечтал переехать в город, поэтому брался за любую работу, которую мне только могли предложить. Я пас коров, помогал на стройках, торговал на рынке, а осенью нанимался на огороды и копал картошку, собирал тыкву, свеклу и все такое. Была одна семейная пара, которая нанимала меня каждый год, они платили очень неплохо, поэтому я мирился со всеми их странностями, а их было немало. Во-первых, обращаться к ним надо было «господин» и «госпожа», за работой они следили лично, но никогда не вмешивались, только наблюдали. Например, когда я с другом копал у них картошку, они часто садились неподалеку, пили кофе из какого-то дорогого сервиза и обсуждали то, как же хорошо иметь крепостных... © Палата № 6 / VK
- Жена на 6-м месяце беременности. Дома с ней сын 9 лет. Я на работе. Звонок, снимаю трубку, а оттуда даже не плач, а вой. Пытаюсь узнать, что произошло, — ревут в два голоса. Прыгнул в машину и полетел так, что аж подвеска хрустнула. Залетаю во двор, врываюсь в квартиру, а там они сидят такие на диване. Грустные. Оказывается, разбили монитор (уронили его со стола). Как я орал! Я, пока ехал, сам чуть не родил. Позвонил на работу, там тоже паника, поскольку они тоже слышали, как там выли в трубку, и наблюдали за тем, как я улетел с парковки. Объяснил ситуацию и сказал, что сейчас приеду. Шеф сказал, мол, сиди уже дома, завтра выйдешь. © Tissay / Pikabu
- Сидим с мужем за завтраком, и тут он мне говорит:
— Прекрати так на меня смотреть!
— В смысле? — удивляюсь я.
— Ты всегда так на меня смотришь, когда хочешь, чтобы я снял занавески, ты такая их быстро простирнешь, а мне опять их вешать.
Я даже не нашла что ответить. Я ведь и правда хотела, чтобы он снял занавески... ©Jasmyne75 / Pikabu
- На меня жена обиделась. Пришел с работы уставший, но вида не подавал. Сходил в душ, похвалил ее ужин. Затем она попросила денег на салон красоты. Я даже чуть больше дал, чем она хотела. И вот тут она и надулась. А до меня только спустя два дня дошло, что это из-за того, что я дал ей пять тысяч, а она просила всего три. По ее словам, когда поговорили, выходит, что я считаю ее уродливой. © Палата № 6 / VK
Некоторые люди могут с юмором отнестись к любым неприятностям в браке, другие же готовы разрушить свою семью, и порой по самым нелепым причинам.
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