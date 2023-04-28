20+ человек, которые, увольняясь, так хлопнули дверью, что штукатурка со стен посыпалась

Герои нашей подборки оказались перед нелегким выбором: покорно терпеть самодурство коллег и начальства и невыносимые условия работы или уйти, сохранив нервы. Хорошо, что они предпочли второй вариант и подарили нам истории, которые вселяют в нас уверенность.