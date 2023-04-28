20+ человек, которые, увольняясь, так хлопнули дверью, что штукатурка со стен посыпалась
Герои нашей подборки оказались перед нелегким выбором: покорно терпеть самодурство коллег и начальства и невыносимые условия работы или уйти, сохранив нервы. Хорошо, что они предпочли второй вариант и подарили нам истории, которые вселяют в нас уверенность.
А в бонусе расскажем о начальнике, от которого хочется бежать без оглядки.
- Босс не платил несколько месяцев. А в день зарплаты выдал 2000 в конверте. Я в тот же день собрала вещи и ушла. А с первой получки на новом месте заказала ему торт в качестве «благодарности». И тот был в форме руки, показывающей известный жест. А на коробке написала: «Спасибо от коллег». Доплатила за анонимность доставки. Не знаю, как курьер не раскололся, по его словам, бывший начальник чуть душу из него не вытянул. А на прежнем месте работы еще долго ходили легенды о моем поступке.
- Я прошла собеседование, и в конце эйчар спросил, не буду ли я возражать против дополнительной работы — небольшой уборки конференц-зала по пятницам после обеда. Я подумала, что это немного странно, но работа непыльная, и согласилась. В пятницу подходит ко мне девушка, достает пылесос, швабры, чистящие средства и говорит, что я должна вычистить все туалеты, прибрать в офисе и в зале. Стою я такая в костюме, колготках и на высоких каблуках. Я собрала свои вещи и ушла. Позже позвонил эйчар и сказал, что все женщины делали это, это типа инициации. Это был единственный случай, когда я уволилась с работы. © Ann Bennett Blethen / Quora
- Устроился на завод по упаковке картофеля. Я должен был быстро загружать в конвейер овощи из мешков. Сначала работал с тремя другими парнями, затем с двумя, и в конце концов остался один. Картофель выделяет пыль, которая скапливается на коже и в носу, она очень горькая и сушит рот. Я думал, что будет перерыв, но нет, работал так до 9 вечера. Начались мышечные судороги, кружилась голова. В конце смены мой руководитель подошел ко мне и сказал: «Я хотел бы видеть результат получше. Не стыдно тебе перед коллегами?» Я был в ярости. Уволился в тот же день. © Easton Grohs / Quora
- Я работала в юридической фирме. Обязанности постоянно менялись, никто не знал, кто что должен делать. Каждый день в обед босс обязательно присылал мне несколько задач, которые нужно было выполнить немедленно. Знал, что я обедаю. А еще обожал отправлять мне сообщения ночью через нашу офисную систему сообщений, поэтому я не видела их, пока не заходила туда. О, конечно, с утра он спрашивал, выполнены ли поставленные ночью задачи. Я уволилась через неделю. Босс потерял 5 сотрудников за 4 месяца. © Nikki Smith / Quora
- Работал я в одной очень крупной нефтяной компании. Опоздал утром на 46 минут, и сотрудник службы безопасности запустил процедуру дисциплинарного взыскания. Меня лишили 13-й зарплаты и текущей премии. Я уволился так, чтобы для моего увольнения вызвали на работу по приказу 3 января кадровичку и порвали годовой бюджет, потому что мне нужно было выплатить компенсацию за 86 дней неиспользованного отпуска. Замену мне, естественно, тоже никто не успел найти. А опоздал я потому, что не смог проснуться в 7 утра после того, как приехал с работы в 5 утра. © bamalt / Pikabu
- Устроилась работать в ресторан фастфуда. Меня вызывали каждый раз, когда кто-то другой не выходил на смену. По сути, я выполняла работу нескольких сотрудников и начальника смены и получала минимальную оплату. Благодарность? Не, не слышали. И вообще «тебя легко заменить». В конце 1-й недели я уволилась, а когда наступил понедельник, посыпались СМС и звонки с просьбами выйти на работу. Мне сказали, что теперь-то вот понимают, как много я работала и что они не очень хорошо обращались со мной. Но поздно, я устроилась в другое место. © Jenifer Huff / Quora
- У меня были коллеги — любовницы начальства. Они получали хорошую зарплату, продвижение по карьерной лестнице, всякие плюшки и поблажки. А мне от начальства доставались нелепые подколы, попытки навесить лишнюю работу, уменьшить зарплату, штрафы. Потом переросло в натуральное гнобление, и я уволилась. И тут начальник: «А я тебя так люблю, так люблю! Ты, что ли, не поняла? Я хотел привлечь твое внимание». Блин, если не помогаете, так хоть не мешайте нормально работать, ловеласы хреновы. © Подслушано / VK
- Взяли репортером в газету. В первый рабочий день меня никто не встретил, человек, который должен был помогать с адаптацией, просто на неделю куда-то уехал. После долгих поисков выяснилось, что на одном из пустых столов есть стикер с моим именем. Пользоваться компьютером я не мог, потому что не завели учетную запись. Но я не собирался так просто сдаваться и хотел попробовать. Сел писать статьи, но редактор стоял за моей спиной и критиковал мою работу. Вскоре я возненавидел эту редакцию и целыми днями мечтал оказаться где-нибудь в другом месте. А через неделю подал заявление об увольнении. © Håkon Hapnes Strand / Quora
- Это была моя первая работа — разработчиком программного обеспечения. Пахал по 16 часов в день в течение многих месяцев, иногда в выходные. И вот мы должны были выпустить что-то в понедельник. В пятницу утром я пришел в офис в 10:30, и мы с командой работали до 6 утра субботы, потом поспали на офисных диванах — и снова в бой, до полудня воскресенья. Вернувшись домой, я тестировал код. В понедельник утром я пришел в 11:26, мой шеф буквально унизил меня перед командой за то, что я опоздал. Кстати, мы успешно выпустили наш код в понедельник. Уволился в течение 20 дней и нашел новую работу. © Anonymous / Quora
- На собеседовании шеф просмотрел мое резюме, увидел, что я специализируюсь на английской литературе, и сказал: «О, это может быть очень полезным для нас». «Да неужели?» — удивился я. А он такой: «Нет!» Ну и юмор. В первый день босс велел без какой-либо подготовки позвонить нашим должникам. Люди кричали на меня по телефону. После обеда я попросил его помощи, а шеф закатил глаза: «Да, это тебе не литература». Позвонил ему на следующее утро и сказал, что не вернусь. © Robert McGrory / Quora
- Период от «о, работа!» до «пойду уволюсь» занял 3 часа. Устроилась эйчаром, и в первый же день были групповые собеседования. Я помогала своему непосредственному руководителю, менеджеру по персоналу. После того как собеседования 2-го раунда закончились, мы обсуждали двух кандидатов. Тут входит генеральный директор и говорит: «Почему вы вообще спрашиваете ее мнение? Оно не имеет значения. Она просто стажер». Я ушла и не вернулась. © Karishma Sawlani / Quora
- Я пыталась терпеть, потому что недавно переехала в новый город и нужны были деньги. Но последней каплей стали попытки менеджера контролировать меня и считать, сколько раз и зачем я встаю из-за стола без разрешения. Я встала, посмотрела ей в глаза и вышла за дверь. До сих пор сожалею, что взялась за эту работу. Мораль этой истории: делай то, что лучше для тебя! © BrinedBrittanica / Reddit
- Я был курьером. И вот последний заказ, иду в приемную больницы. Сотрудники знают меня, так как я бывал там бесчисленное количество раз. Улыбаюсь, здороваюсь и готовлюсь сдать документы. Слышу свое имя по рации, увеличиваю громкость. А там владелец курьерской службы кричит: «Я пытаюсь дозвониться до тебя, тащи свой зад обратно, черт возьми!» Я выключил звук и огляделся. Должно быть, человек 15 плюс сотрудники, врачи и медсестры просто смотрели на меня. Было так тихо, что мне показалось, что они слышат, как бьется мое сердце. Я попрощался, сел в фургон, положил ключи в бардачок и пошел домой. Нельзя позволять несправедливо обращаться с собой или с другими. © JD / Quora
- Итак, я проработала 2 дня. При приеме на работу в графе «согласие на работу сверхурочно и в выходные» поставила уверенное «нет». Свод правил запрещал собираться в коридорах больше двух человек, ходить по коридорам прогулочным шагом, есть за рабочим столом, пользоваться телефоном и интернетом в личных целях. Обед — 20 минут. Вечером мне сказали, что нужно в субботу ехать на склад в соседний город, чтобы увлекательно провести полдня, разумеется, без оплаты. Я спросила, почему же на собеседовании о таком не предупреждали, и была отправлена увольняться. © mirovik / Pikabu
- В местном семейном барбекю-ресторане меня встретил начальник смены, велел следовать за ним на кухню и ни разу не сказал мне вымыть руки. Показал, как приготовить соусы и промыть бутылки, оставшиеся немытыми со вчерашнего дня. Средства для мытья посуды не было, просто полоскали водой. Всюду было грязно, все, к чему я прикасалась, казалось маслянистым и жирным. Клиенты заказали свинину, и я видела, как начальник смены судорожно пытался ее разморозить. Я не видела, чтобы он в то утро мыл руки. Я направилась в ванную, где, к счастью, было мыло и бумажные полотенца, тщательно помыла руки и свалила оттуда. © Fire Lily / Quora
- Нашел место помощника в больнице. Первым делом нужно было заправить кровати после 8:00, я бегал по больнице, пытаясь привести в порядок палаты. К 10:30 я был потный, спина болела, руки тряслись, оставалось еще 3 кровати. Подходит главная и говорит: «Что так долго возишься?» Я потерял самообладание и ответил: «Делаю все, что могу». А потом услышал, как она жалуется на меня, мол, не успел вовремя и теперь будет стелить эти кровати каждый день до посинения. На следующий день подал заявление на увольнение. Не собираюсь работать на кого-то, кто не ценит и не уважает меня. © Jacob Pyle / Quora
- Друг работал в небольшой компании менеджером по продажам. Вместо оклада получал процент от сделок. За год наладил устойчивые каналы сбыта товаров, что до него сделать никому не удавалось. В результате деньги потекли рекой не только ему, но и всей фирме. Даже бухгалтер стал получать больше. Вдруг директор приходит к выводу, что Виталик зарабатывает слишком много, и существенно урезает ему процент. Попытки вразумить директора ситуацию не меняют, и Виталик, поняв истинное отношение руководства к своим работникам, увольняется. Сегодня узнали, что через полгода компания закрылась. Конец. © onemartian / Pikabu
- Устроилась на работу аниматором в детский развлекательный центр. Зарплата так себе, но вполне можно выжить, если ходить на программы и вести праздники. Проработав 2 месяца на минимальной ставке, я решила поговорить с администратором. Ее ответ меня поразил: «У тебя фигура такая, крупная, не для аниматора». Уволилась в тот же день, но в шоке пребывала еще долго. При росте 168 см я вешу 65 кг. © Палата № 6 / VK
- Несколько месяцев назад я окончил колледж и искал работу бухгалтера. В одной компании шеф пообещал, что поможет на первых порах и все покажет, потому что опыта у меня нет. Мне требовалось обучение, о чем я честно сказал. Он надавал заданий, ничего не объяснил, а пока я пытался разобраться, повышал голос. И в итоге сообщил: «Уже можно было все понять, в этом нет ничего сложного». Вернулся домой и написал ему по электронной почте, что не вернусь. Жизнь слишком коротка. Мое психическое здоровье на 1-м месте. © Kemar Blake / Quora
- Устраивался как-то на работу руководителем отдела при таком условии: кто покажет за 2 месяца лучшие результаты, того и должность. Потирая руки, в конце отведенного срока ждал повышения. А руководителем выбрали племянника генерального директора, которого никто, к слову, в глаза не видел. Попросили всех похлопать по поводу этого радостного события. Но стояла гробовая тишина. Написал заявление об увольнении в тот же день. Проходит год, тружусь уже в другой организации. Вдруг звонок от эйчара некой компании по поводу вышеуказанного товарища, стандартные вопросы. Посмеялись с эйчаром от души. Его не взяли. © ulasatun / Pikabu
- В обед на новой работе спустился в кафе на бизнес-ланч. Минут 20 не было. Обратно иду, молодой начальник стоит и взглядом сверлит: «У нас обедать шустрее надо!» 2 недели оттрубил и ушел. А потом мне рассказали, что, оказывается, этот «крутой босс» сам недавно начальником заделался, его из менеджеров перевели. Но он проявил слишком много прыти, люди стали уходить, так что его обратно и понизили. Все вздохнули с облегчением.
Бонус
- Попался мне 60-летний клоун-босс. Как сейчас помню эту сакраментальную фразу с придыханием: «Важна идея!» А еще больше забавляло, когда он поднимал пальчик-сосиску и таинственно так произносил: «Главное — понима-а-а-ание!» Типа вокруг одноклеточные такие сидят, вообще не секут, что происходит. Ну явно издевался. Он работал исполнительным директором в солидной корпорации, а было ощущение, что только вчера вылез из какой-то секты или сетевого маркетинга. © Racoonzel / ADME
AdMe/Народное творчество/20+ человек, которые, увольняясь, так хлопнули дверью, что штукатурка со стен посыпалась
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