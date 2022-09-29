20 доказательств того, что при заселении в старинные дома нужно быть готовым к сюрпризам
Многие из нас живут в современных домах и квартирах, где все до безобразия просто и привычно. Сложно найти что-то уникальное среди похожих друг на друга вариантов жилья. Однако есть среди нас и те, кто может увидеть что-то действительно неординарное в своих домах. Только вот жилью этому должно быть за сотню-другую лет.
«Решили сделать ванную комнату на верхнем этаже нашего старого дома»
«Дом был построен еще в Викторианскую эпоху, ему около 150 лет».
Лестница на чердак в доме 1890-х годов в викторианском стиле. Она ведет в игровую комнату и на балкон
Так выглядит ванная комната в доме 1918 года. Кажется, что время тут буквально застыло!
«Так вот почему камин был заделан!»
- Зачем, черт возьми, кому-то понадобилось протянуть газ и воду через камин?! © Randell1970 / Reddit
«Уже целый месяц потихоньку привожу в порядок свой 100-летний дом»
«А сегодня я сама установила на него водосточные желоба».
Вот как выглядят полы в доме, если вы живете в городе, который когда-то бурно развивался благодаря лесозаготовке
«Недавно купила квартиру в здании, которое было построено в 1904 году и когда-то являлось начальной школой»
«Винтовая лестница ведет в спальню на чердаке».
«Под крышей моего 150-летнего дома прячется еще одна крыша»
«Снял сегодня огромное зеркало, а под ним нашлась изюминка моего дома»
«Плюсы ремонта старого дома: снимая дверную коробку, мы нашли любовное письмо из 1960-х, спрятанное в стене!»
«В конверте, помимо любовного письма, еще лежал и поцелованный клочок бумаги».
«Снял деревянные панели со стен кухни в моем доме 1920 года. Нашел за ними старые обои»
«Я наконец-то решился проверить, что же прячется под моим зеленым ковром»
«В кольце, которое я нашла в вентиляции, оказался настоящий бриллиант в полкарата, а его стоимость оценивается в $ 1 500»
«Дверная ручка с осьминожьим узором в родительском доме»
«В моем 105-летнем доме до сих пор висит инструкция по эксплуатации угольного котла»
«В нашем старом доме 1900 года есть спрятанный компас»
«Мой друг нашел шкаф на чердаке своего дома, построенного в 1920 году. Это было единственное, что там находилось»
«Я снимал ковровое покрытие, чтобы отремонтировать полы, и нашел это. Дому уже больше века»
«Люблю маму».
«Подвал нашего векового дома действительно доводит меня буквально до трясучки... И вот только одна из причин этого»
Старые дома — все равно что луковицы
А вы находили что-то особенное в старых домах или квартирах?
Фото на превью mister_red / Reddit
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