20 доказательств того, что при заселении в старинные дома нужно быть готовым к сюрпризам

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Многие из нас живут в современных домах и квартирах, где все до безобразия просто и привычно. Сложно найти что-то уникальное среди похожих друг на друга вариантов жилья. Однако есть среди нас и те, кто может увидеть что-то действительно неординарное в своих домах. Только вот жилью этому должно быть за сотню-другую лет.

«Решили сделать ванную комнату на верхнем этаже нашего старого дома»

«Дом был построен еще в Викторианскую эпоху, ему около 150 лет».

Лестница на чердак в доме 1890-х годов в викторианском стиле. Она ведет в игровую комнату и на балкон

Так выглядит ванная комната в доме 1918 года. Кажется, что время тут буквально застыло!

«Так вот почему камин был заделан!»

Зачем, черт возьми, кому-то понадобилось протянуть газ и воду через камин?! © Randell1970 / Reddit

«Уже целый месяц потихоньку привожу в порядок свой 100-летний дом»

«А сегодня я сама установила на него водосточные желоба».

Вот как выглядят полы в доме, если вы живете в городе, который когда-то бурно развивался благодаря лесозаготовке

«Недавно купила квартиру в здании, которое было построено в 1904 году и когда-то являлось начальной школой»

«Винтовая лестница ведет в спальню на чердаке».

«Под крышей моего 150-летнего дома прячется еще одна крыша»

«Снял сегодня огромное зеркало, а под ним нашлась изюминка моего дома»

«Плюсы ремонта старого дома: снимая дверную коробку, мы нашли любовное письмо из 1960-х, спрятанное в стене!»

«В конверте, помимо любовного письма, еще лежал и поцелованный клочок бумаги».

«Снял деревянные панели со стен кухни в моем доме 1920 года. Нашел за ними старые обои»

«Я наконец-то решился проверить, что же прячется под моим зеленым ковром»

«В кольце, которое я нашла в вентиляции, оказался настоящий бриллиант в полкарата, а его стоимость оценивается в $ 1 500»

«Дверная ручка с осьминожьим узором в родительском доме»

«В моем 105-летнем доме до сих пор висит инструкция по эксплуатации угольного котла»

«В нашем старом доме 1900 года есть спрятанный компас»

«Мой друг нашел шкаф на чердаке своего дома, построенного в 1920 году. Это было единственное, что там находилось»

«Я снимал ковровое покрытие, чтобы отремонтировать полы, и нашел это. Дому уже больше века»

«Люблю маму».

«Подвал нашего векового дома действительно доводит меня буквально до трясучки... И вот только одна из причин этого»

Старые дома — все равно что луковицы