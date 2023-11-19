20 историй о путешествиях, которые до боли знакомы всем нам

Находясь в пути, мы сталкиваемся с большим количеством людей. Ну и среди них встречаются такие уникумы, что ни в сказке сказать, ни пером описать. В такие моменты требуется вся наша выдержка и смекалка, чтобы справиться с проблемными соседями.