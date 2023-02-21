20+ человек, которые так заморочились с выбором имени для ребенка, что на всю жизнь это запомнили
Выбрать подходящее имя для ребенка — дело нелегкое. Надо, чтобы оно и родителям нравилось, и с фамилией сочеталось, и было не слишком популярным, но при этом и не совсем уж экзотическим. Поэтому неудивительно, что порой сама история выбора имени для малыша превращается в семейную байку, которая передается из поколения в поколение.
- Когда забеременела, грезила именем Мария, пока об этом не узнала свекровь.
— Почему Мария? Как-то слишком просто! Вот у меня дочь Юлиана зовут. Вот это я понимаю!
— Так ее все Юлькой называют.
— Она Юлиана! И вы как-нибудь необычно назовите. Что еще за Маша?!
— Как, например?
— Не знаю. Ну, например, Прохор! © #щастьематеринства / VK
- Когда мама была беременна мной, ей аж несколько врачей говорили, что будет мальчик. Поэтому были куплены голубые пеленки-распашонки, голубая лента на выписку. И имя, конечно, придумано — Валерий. В принципе, мама допускала тот факт, что может родиться девочка и даже имена подбирала — Лилия, Кристина. Но никто на это внимания не обращал. И вот совершенно внезапно на свет появилась я — не Валерий. И тут все, включая папу, взвились, что придуманные мамой женские имена их категорически не устраивают. «Крыс я в своем доме не потерплю», — категорично заявила папина мама. Имя Лилия было им вообще неизвестно («Что за дурацкие цветочки?!»). В итоге, пока папа бегал покупал розовую ленту на выписку, мама догадалась спросить, как зовут акушерку, которая принимала роды. У акушерки было простое симпатичное имя Людмила. Теперь я Милка. © Snusmunrik / Pikabu
- У моего родственника теща с женой не знали, как дочку назвать. Я уже не помню, какой там был выбор имен, пусть будет Анжела и Лаура. И вот девочке уже 4 месяца, а ее никак не зовут. Родственник берет документы и уходит. Через какое-то время возвращается он из ЗАГСа, а теща с женой наперебой спрашивают: «Как назвал-то? Анжелой? Лаурой?» А он такой: «Кого? Свету?» И положил на стол свидетельство о рождении Светланы. © FynG / Pikabu
- Во время беременности мы с мужем долго думали над именем для ребенка, рассматривали разные варианты. Хотелось выбрать редкое и красивое имя для девочки, никак не могли определиться. И вот однажды снится мне сон, в котором я вижу свою дочку. Я спросила у нее: «Какое имя тебе дать, чтобы ты была счастливой?» — и она назвала имя Дарья. Я проснулась и была ошарашена. Это имя никогда не любила и даже не рассматривала как вариант. Дашеньке уже 10 лет, и я не представляю ее с другим именем. © Подслушано / VK
- Дочку хотели назвать Маргарита, уже всем близким сказали, а потом это имя нам разонравилось. Когда я родила, то сказала мужу, что хочу Катей назвать, он согласился. А у меня бабушку по папе Катей зовут. Бабуля позвонила мне и сказала, что даст ₽ 5 000, если я все-таки назову дочку в честь нее. А мама потом на меня обижалась и говорила, что я повелась на деньги и что если бы она знала, то дала бы мне в 2 раза больше за Маргариту. И она ведь всерьез думает, что я из-за денег дочку так назвала! © Lakris1 / Pikabu
- У нас все было просто: родители ждали Славика, а родилась я. К такому повороту событий они почему-то оказались не готовы, поэтому первые несколько дней я жила без имени. Мама робко пыталась настаивать на Леночке или Катеньке, но папа сказал: «Или Маша, или я к кроватке не подойду!» И добавил, объяснив свой выбор: «Теща у меня Мария — чудесная женщина. Вот в честь нее и назовем!»
- Меня все хотели назвать по-разному: бабушка — Варей, папа — Олесей, а мама все никак не могла придумать. В какой-то момент ей на глаза попался журнал «Юность», приуроченный к 8 Марта. На обложке журнала были красивым шрифтом и разными цветами написаны десятки женских имен. «Яна» было написано ярко-розовым и сразу бросалось в глаза. Мама увидела, и выбор был сделан сразу.
- Когда жена была беременна первенцем, то на первом УЗИ сказали, что будет девочка. Жена и теща начали выбирать имя. Тещу откровенно тянуло на диковинные имена: Глафира, Георгина. Жена выбирала из имен Стелла, Белла, Идилия. Потом в ход пошли Лия, Лея. Мои предложения типа Светлана, Алена грубо отвергались. И вот незадолго до третьего УЗИ я сказал, что если бы был мальчик, то я назвал бы Вячеславом. На что жена поржала, мол, когда будет мальчик, тогда и назовешь. В итоге третье УЗИ показало, что в животе сидит Вячеслав. Жена слово сдержала. © sysanal / Pikabu
- Моя мама рассказывала, что недели 2 не могла придумать мне имя и поэтому меня звали просто «девочка». И была у родителей соседка — мастер выдумывать величавые имена. Кота у нее звали Барон, собаку — Цезарь, нашего кота она нарекла Оскар. Меня эта соседка предложила назвать Маргаритой, и родителям понравилось. Кстати, соседка всегда называла меня исключительно полным именем, никаких сокращений.
- Далекие 80-е. Мои родители, находясь в ожидании первенца, выбрали два имени для будущего чада: Иллариония — для девочки и Вениамин — для мальчика. Когда родилась я, они уже почти что дали мне имя Иллариония, как умерла любимая бабушка моей мамы, и она не смогла не назвать дочку в честь нее. Вот так, благодаря незнакомой мне старушке, на свете живет Аня, избавленная от страданий девочки, названной Илларионией. © Подслушано / VK
- У мамы была подруга и одноклассница по имени Женискуль. У нее были роскошные длинные волосы. Мама была настолько впечатлена, что решила: если у нее будет дочь, то только Женя, а шикарные волосы должны были идти в комплекте с именем. Так и получилось. Спасибо, Женискуль!
- Когда я родилась, папа предложил назвать дочь в честь своей матери — Тасей. Бабушки к тому моменту давно уже не было, и мама ее никогда не знала. Ну Тася, так Тася. Пришло время оформлять документы. Мама диктует полное имя ребенка: «Таисия». Записали. Тут на выписке папа удивленно смотрит в документы: «Какая еще Таисия?!» Оказывается, в его молдавском селе Тасями называли Анастасий. В общем, Настя я должна была быть. Но из-за недопонимания родителей теперь я Таисия.
- Моя мама знала еще в подростковом возрасте, как назовет дочь, — Алиной. Вычитала это имя у писателя Анатолия Алексина, и оно ей очень понравилось. Рождается первая дочь, и папа говорит: «Нет, что за дело: ты Галина, дочь Алина?» Назвали Юлией. Когда родилась вторая дочь, то есть я, папа был в таком расстройстве, что это не сын, что махнул рукой и сказал: «Пусть будет Алина». Я не знала ни одной тезки в период своего взросления, и это было очень круто, поэтому я всецело за необычные, редко встречающиеся имена. © Alina / ADME
- Узнали, что будет мальчик. Жена где-то услышала, что в имени ребенка должны быть буквы из моего и ее имен, а зовут нас Илья и Анна. Когда я пришел с работы, в списке имен были какие-то непонятные Юлиан, Азиз и прочие странные слова. И я ляпнул, что к черту такие имена, уж лучше назвать каким-нибудь Климентием. И что-то обоим этот вариант понравился. Правда, в ЗАГСе тетка не верила, что есть такое имя. Полезла в справочник и обалдела. © Curumo / Pikabu
- Когда я была беременна, мне приснился сон, где девочка сказала, что ее зовут Варя. И у меня даже не было других мыслей, как назвать дочку. Свекровь, как узнала, скривила лицо: «Ой, а лучше имени найти не могли? Вот Вера, например (имя первой жены мужа)». Моя мама не то чтобы была против Вари, но первое, что она сказала: «Ой, два Р в имени — тяжелый характер у ребенка будет, ты еще с ней поплачешь». Конечно, поплачу, это же ребенок. © #щастьематеринства / VK
- Моя двоюродная сестра с мужем спорили из-за имени для их дочки. Она очень хотела назвать малышку Анжеликой, а ее муж был категорически против, так как терпеть не мог главную героиню фильма «Анжелика, маркиза ангелов». Я же тогда была фанаткой сериала «Мятежный дух» и подкинула мужу идею назвать дочь Камилой. Он загорелся этим именем, и вуаля — моя племянница теперь Ками.
- Мама хотела назвать меня Ирой, но ей не дали это сделать. Папина сестра решила, что имя обязательно должно сочетаться с фамилией, поэтому они дружно решили, что назовут меня Алевтиной. Так как я не желала вылезать в этот жестокий и холодный мир трое суток, маме на тот момент было уже все равно. Она так иногда и говорит: «Даже если бы они решили назвать тебя Дусей, я бы согласилась». У нас даже осталось письмо, которое папа передал маме в палату с фразой: «Девочку решили назвать Алевтиной».
- Как-то, когда мама была в положении, они с папой были на прогулке. Впереди шел парень в футболке, на которой крупными буквами было написано имя. И папа сказал: «О, отличное имя! Так и назовем!» © Aine Aine
- Родители ждали Андрюшу, а появилась я. Папа ехал от своей мамы (моей бабушки) с решением — назвать Катей. А мама лежала в роддоме, кино смотрела — фильм про «Анжелику, маркизу ангелов». Имя придумала сразу же. Папа приехал, а уже поздно.
- Моя мама на последних месяцах беременности решила, что имя должно начинаться на букву М. Ближе к родам выбрала два варианта: Маргарита (потому что Николаевна, прямо как у Булгакова) и Матильда. И вот я родилась, надо было уже определяться. Мама говорит, что она взяла меня на руки, а я так злостно и серьезно на нее зыркнула, что она поняла — в имени должна быть еще и буква Р. Поэтому назвали меня Маргаритой. И потом мама, когда мы конфликтовали, любила достать козырь из рукава: «Ой, да я тебя вообще могла Матильдой назвать, ты должна быть более благодарной!»
AdMe/Народное творчество/20+ человек, которые так заморочились с выбором имени для ребенка, что на всю жизнь это запомнили
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