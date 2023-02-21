20+ человек, которые так заморочились с выбором имени для ребенка, что на всю жизнь это запомнили

Выбрать подходящее имя для ребенка — дело нелегкое. Надо, чтобы оно и родителям нравилось, и с фамилией сочеталось, и было не слишком популярным, но при этом и не совсем уж экзотическим. Поэтому неудивительно, что порой сама история выбора имени для малыша превращается в семейную байку, которая передается из поколения в поколение.