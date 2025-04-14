5+ картин, которые расскажут нам о жизни женщин прошлого больше, чем уроки истории
Быт женщины еще два столетия назад был совсем другим. А уж в эпоху Ренессанса или в Средние века и подавно. Ее интересы должны были крутиться вокруг семьи и дома. Туалеты были чересчур сложны. Да еще чуть ли не каждый шаг регламентировался какими-нибудь правилами. Подробнее о жизни женщин прошлых эпох нам расскажут картины.
Хейнс Кинг — «Ревность и флирт»
Название картины отчасти раскрывает сюжет. Героиня справа флиртует с мужчиной. Она ведет себя слишком раскованно: откинулась на спинку стула, задрала рукава, смеется. А та, что слева, явно ревнует и наверняка завидует этой девушке.
Эксперты утверждают, что изображенные здесь дамы могут быть сестрами-сиротами. Об этом свидетельствует портрет мужчины на стене — вероятно, их почившего отца. Эта деталь превращает простой сюжет о симпатии девушек к одному юноше в драму о борьбе за удачное замужество — единственный способ женщин того времени достичь благополучия.
Каролюс-Дюран — «Дама с перчаткой»
Перчатки раньше были очень важным атрибутом женского наряда. В XIX веке аристократки прятали с их помощью руки от солнца — берегли кожу. Да и вообще снимать их на публике было неприлично. Только во время ужина женщина могла открыть руки.
Поэтому застать знатную даму без перчаток можно было в интимные моменты, не предназначенные для чужих глаз. А одна снятая перчатка означает, что женщина флиртует.
Август Эгг — «Прошлое и настоящее»
Триптих изображает трагическую историю одной семьи. Но наибольший интерес вызывают, пожалуй, первая и третья части.
На первой картине муж узнает об измене жены. Это можно понять по тому, как сурово мужчина сжимает в руке письмо — возможное доказательство романа на стороне. А еще по тому, как женщина рыдает. Вероятно, умоляет о прощении.
Некоторые детали символизируют неминуемый развод супругов. Например, картина кораблекрушения на стене позади мужа. Или отражение в зеркале открытой двери — будто указание жене на выход.
А третья картина показывает, что стало с женщиной после развода. Мужчина выгнал ее из дома, лишив средств к существованию. И теперь она вынуждена скитаться и ночевать под мостом.
Эти сюжеты изобличают, насколько строго общество того времени судило женщин. Тогда жена просто не имела права изменить супругу, если не хотела испортить себе всю оставшуюся жизнь или вовсе остаться на улице. При этом мужчины не сталкивались с такими непоправимыми последствиями своей неверности.
Ян Стен — «Туалет женщины»
Если присмотреться к ногам женщины, можно заметить следы под коленями, похожие на ямки. В этом виноваты чулки. В Средние века и в эпоху Ренессанса их приходилось туго затягивать подвязками, чтобы они не сползали.
В конце XVIII века даже появились приспособления с пружинами из медной проволоки, чтобы уж точно было надежно. Подвязки и оставляли следы на ногах девушек. Кстати, именно поэтому можно сделать вывод, что героиня полотна уже долгое время ходила в чулках и раздевается.
Также в картине много намеков на безнравственность девушки. Например, распространенный в голландской живописи XVII века прием — брошенные посреди комнаты тапочки. Они указывают не только на порочность, но и на нечистоплотность, которая в то время осуждалась в женщинах. Ведь они должны были быть хранительницами домашнего очага.
Иван Крамской — «Неизвестная»
Эксперты считают, что эта женщина, скорее всего, была содержанкой. Выдает ее всего одна деталь: на ней надеты слишком дорогие аксессуары и вычурная одежда.
Дело в том, что носить такие нарядные вещи считалось неприличным у дам из высшего общества. К тому же в конце XIX века, когда была написана картина, мода становилась демократичнее, а образ жизни женщин — активнее. Поэтому они выбирали наряды как можно проще и удобнее.
Шуба, меховая муфта, красиво украшенная шляпа — все это указывает на то, что героиня картины богата не потому, что родилась в знатной семье. Циничный взгляд и напряженная поза лишь подтверждают ее шаткое положение в обществе. Критик Владимир Стасов даже называл картину «Кокотка в коляске». А кокотка — это женщина, живущая за счет любовников.
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