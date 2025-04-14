5+ картин, которые расскажут нам о жизни женщин прошлого больше, чем уроки истории

Название картины отчасти раскрывает сюжет. Героиня справа флиртует с мужчиной. Она ведет себя слишком раскованно: откинулась на спинку стула, задрала рукава, смеется. А та, что слева, явно ревнует и наверняка завидует этой девушке.

Эксперты утверждают, что изображенные здесь дамы могут быть сестрами-сиротами. Об этом свидетельствует портрет мужчины на стене — вероятно, их почившего отца. Эта деталь превращает простой сюжет о симпатии девушек к одному юноше в драму о борьбе за удачное замужество — единственный способ женщин того времени достичь благополучия.