9 интересных фактов про известные статуи, о которых мы и не догадывались

Цивилизация ольмеков, существовавшая приблизительно с 1400 по 400 год до н. э., была одной из первых развитых культур Мезоамерики. Ее влияние охватывало обширные территории, простираясь далеко за границы основного региона вдоль побережья Мексиканского залива на территории современной Мексики. Главными сокровищами этого места являются «Колоссальные головы ольмеков», некоторые из которых весят до 20 тонн. Эти скульптуры демонстрируют высокий уровень камнеобработки и художественного мастерства древней цивилизации. Высота их достигает от 1,47 до 3,4 метра, и изготовлены они из базальта.



Несмотря на то, как много и долго изучали этот памятник историки, так и не удалось выяснить ничего конкретного о его создании и предназначении. Именно в Сан-Лоренцо было найдено 10 колоссальных голов ольмеков.