9 интересных фактов про известные статуи, о которых мы и не догадывались
Мир искусства полон шедевров и тайн, которые не всегда очевидны на первый взгляд. Каждый раз, исследуя те или иные творения, мы открываем для себя новые детали и факты, которые расширяют наше восприятие. Вот мы и выяснили несколько интересных и неожиданных фактов о знаменитых скульптурах.
В узоре крылатого шлема Персея скрыт автопортрет Челлини?
"Персей с головой Медузы" — шедевр бронзовой скульптуры эпохи Возрождения, созданный Бенвенуто Челлини в XVI веке на основе мифа о победе Персея над Горгоной Медузой. Скульптор стремился создать первую полностью самостоятельную «круглую» бронзовую статую, свободную от архитектурного фона и доступную для просмотра со всех сторон, в отличие от работ Микеланджело и Донателло, предназначенных для фронтального обзора. По некоторым версиям, в узоре крылатого шлема Персея скрыт автопортрет Челлини. Кроме того, статуя установлена рядом с «Давидом» Микеланджело, что подчеркивает контраст двух эпох и художественных стилей Италии.
Пабло Пикассо создал картонный макет «Гитара»
«Что это? Стоит ли она на пьедестале? Висит ли на стене? Что это, картина или скульптура?» - писал художественный критик Андре Сальмон. В 1912 году Пабло Пикассо создал картонный макет «Гитары», произведения, оказавшего огромное влияние на искусство XX века. В этой работе он перенес технику коллажа из живописи в скульптуру, собирая плоские формы в объемную конструкцию. В отличие от традиционной резьбы и лепки, "Гитара" была не высечена, а собрана, что предвосхитило идеи конструктивизма и минимализма. Два года спустя Пикассо создал ее металлическую версию из обрезанной жести.
Статуя Микеланджело Буонарроти "Давид" размером с жирафа и почти как двухэтажный дом
Вообще-то всем известная статуя Микеланджело Буонарроти «Давид» размером с жирафа и почти как двухэтажный дом. Также в мире насчитывается предположительно около 30 копий "Давида" в натуральную величину: с 1504 года оригинал статуи находится на площади Синьории перед Палаццо Веккьо, ее копия стоит на площади Микеланджело и отлита из бронзы.
4 типа портрета Марка Аврелия для Конной статуи
Конные статуи в Древнем Риме были не редкостью, но дошли до нас немногие, и одна из них посвящена великому римскому императору и выдающемуся философу античности Марку Аврелию. Вообще в римском мире было обычной практикой создавать официальные портретные типы высокопоставленных чиновников, таких как императоры, чьи изображения затем использовались для лепки скульптур и чеканки монет. Было выполнено как раз-таки 4 типа портрета Марка Аврелия и историки до сих пор спорят о том, какой же был использован при создании конной статуи.
«Бюст Людовика XIV» символизирует его как Короля-Солнце
Джованни Лоренцо Бернини, выдающийся итальянский скульптор и архитектор эпохи барокко, создал знаменитый «Бюст Людовика XIV», который стал предметом дискуссий при его создании: возникал вопрос о том, делать ли статую в полный рост или ограничиться бюстом. В итоге Бернини выбрал второй вариант и для точности изобразил короля после 12-13 личных встреч с ним. Скульптура передает преувеличенный образ монарха, вдохновленный героическими фигурами, такими как Александр Македонский, и символизирует Людовика как "Короля-Солнца", с его волосами, напоминающими солнечные лучи, и драпировкой, похожей на облака.
Скульптура "Маленькая четырнадцатилетняя танцовщица" из воска и настоящих вещей
Эдгар Дега, мастер импрессионизма, создал скульптуру «Маленькая четырнадцатилетняя танцовщица» из воска, представив ее на Шестой выставке импрессионистов в 1881 году. Скульптура вызвала сенсацию благодаря реалистичным деталям: настоящему балетному костюму и парику из человеческих волос. После смерти Дега, в 1917 году, с оригинала отлили бронзовые копии. Это была единственная скульптура, выставленная при его жизни; в его студии позже обнаружили еще около 156 работ.
Гигантские каменные головы ольмеков весят до 20 тонн
Цивилизация ольмеков, существовавшая приблизительно с 1400 по 400 год до н. э., была одной из первых развитых культур Мезоамерики. Ее влияние охватывало обширные территории, простираясь далеко за границы основного региона вдоль побережья Мексиканского залива на территории современной Мексики. Главными сокровищами этого места являются «Колоссальные головы ольмеков», некоторые из которых весят до 20 тонн. Эти скульптуры демонстрируют высокий уровень камнеобработки и художественного мастерства древней цивилизации. Высота их достигает от 1,47 до 3,4 метра, и изготовлены они из базальта.
Несмотря на то, как много и долго изучали этот памятник историки, так и не удалось выяснить ничего конкретного о его создании и предназначении. Именно в Сан-Лоренцо было найдено 10 колоссальных голов ольмеков.
«Терраса львов» на острове Далос — чистой воды подделка
Еще один памятник культуры, свидетельствующий о восхитительной древнегреческой цивилизации, который дошел до нас аж с VII до н. э. Это статуи львов на острове Далос. Они были возведены для охраны Священного озера и представляли собой дань уважения богу Аполлону. На самом деле, статуй было от 9 до 12 по разным источникам и версиям, и то, что мы видим — лишь копии, а настоящие статуи находятся в ближайшем музее для сохранности от влияния времени и окружающей среды.
При приближение к инсталляции «Gangnam Style» начинает играть сама песня
В одном из самых богатых районов Южной Кореи — Каннам — установлена огромная бронзовая скульптура, отсылающая к знаменитому танцу из клипа «Gangnam Style» PSY. Композиция символизирует культовые движения, имитирующие верховую езду, которые стали визитной карточкой одного из самых популярных хитов в мире. Песня, выпущенная в 2012 году, мгновенно приобрела статус мирового феномена. Особенность этой инсталляции заключается в том, что при приближении к ней начинает звучать сам трек, а ночью скульптура эффектно подсвечивается.
Несомненно хочется копать все дальше вглубь истории и архитектуры, узнавая все больше новых памятников: