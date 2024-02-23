8 секретов из жизни знатных дам, узнав которые хочется стыдливым румянцем залиться

Жизнь знатных барышень прошлых веков кажется нам романтичной и беспечной, ведь она проходила в сплошной круговерти балов и пиров. При этом мы забываем, что простые гигиенические процедуры в те времена требовали от женщин серьезных усилий, а правила этикета диктовали порой совершенно загадочное для нас поведение.

Утренний туалет не всегда был интимным делом

В XVIII веке в моду вошел французский обычай, когда хозяйка принимала гостей у себя в будуаре с утра, прихорашиваясь и облачаясь в дневную одежду. Пока горничная затягивала хозяйку в корсет, поправляла ей прическу или накладывала макияж, джентльмены и дамы, прибывшие с визитом, поддерживали неприхотливую беседу. Именно из таких «будуарных» посиделок и выросли популярные светские салоны следующего века.

Некоторые барышни и вовсе предпочитали одеваться именно в присутствии знакомых мужчин. То был особый шик. В XIX веке этому обычаю следовали в основном пожилые дамы, хотя и молодые модницы могли принять посетителя во время утреннего туалета. Например, супруга Пушкина без стеснения беседовала с издателем мужа, пока на ней затягивали корсет. Другой популярный в те времена обычай сейчас выглядит не менее странно: хозяева зазывали гостей прямо в спальню, где ожидали их, лежа в кровати. При этом на супругах были ночные чепцы, украшенные лентами и рюшами.

Некоторые дамы принимали душ в шкафу

До XVIII века и знать, и простой люд предпочитали мыться в бане. Если в загородных имениях и в деревнях это было достаточно легко устроить, то в городе ситуация осложнялась — до купален надо было еще добраться. В XVIII веке в некоторых дворцах, принадлежавших аристократам, появились первые ванные комнаты. На тот момент они считались чем-то необыкновенным и обрели настоящую популярность только к середине XIX века. В то время ванные комнаты стали относить к служебным помещениям, а потому старались не демонстрировать гостям и зачастую маскировали. Сидячую ванну могли задекорировать под бильярдный стол, а душевую кабину размещали в шкафу. Установка удобств была непростым делом — далеко не везде был проведен водопровод и канализация. Например, в столичном Петербурге эти блага цивилизации появились только на рубеже веков.

Чтобы принять ванну, даме приходилось оповещать слуг о своем желании заранее, ведь воду надо было еще нагреть и принести. Поэтому всласть поплескаться многим удавалось только раз в неделю. Чтобы решить эту проблему, один из изобретателей предложил проект паровой ванны. Приспособление состояло из металлического поддона и цинкового диска, к которому крепился парусиновый чехол. Диск надевали на шею как воротник, а вниз опускали занавес, в котором было проделано небольшое отверстие. Через него внутрь поступал пар из котелка, расположенного рядом.

Настоящие чистюли разорялись на складные ванны из каучука. Эти предметы можно было использовать не только дома, но и брать с собой в путешествие. Далеко не все отели были оснащены ванными комнатами, а складную бадью было легко поставить прямо в номере. Вместо шампуней обычно использовали мыло. Производители делали бруски на все случаи жизни. В продаже было и мыло, избавляющее от перхоти, и стимулирующее рост волос (причем исключительно на голове).

Ради здорового румянца дамы спали с сырым мясом на лице

Помимо здоровых и пышных волос, ценился и изысканный цвет лица. Считалось, что темноволосым больше идет матовая белизна, а красоту блондинок оттеняют нежно-розовые щеки. Первые ели толченый мел и пили лимонный сок, чтобы добиться подлинно бледного оттенка кожи. Вторые же плотно приматывали на ночь к щекам сырую телятину. Некоторые девицы изобретали более сложные рецепты. Одна модница признавалась, что каждый день носила под мышками камфору и жевала бумажные катышки, чтобы достигнуть интересной бледности.

Чтобы избавиться от морщинок, лоб смазывали яичным белком и перебинтовывали холщовыми тряпками. Для придания кожи блеска готовили лимоны по особому рецепту. В плоде вырезали углубление, набивали его сахаром, смешанным с сусальным золотом, и запекали в золе. Сок такого лимона использовали в качестве лосьона. На рубеже XIX–XX веков женщины открыли для себя специальные маски, которые должны были усиливать эффективность кремов. Сначала на кожу лица наносили специальное средство, а потом натягивали конструкцию, состоявшую из марли и каучука, которая плотно прилегала к голове. С этой штукой приходилось помаяться. Но потом дамы старательно убеждали себя, что часть морщин благополучно испарилась.

Чепчики на ночь надевали не для красоты

В XVIII веке в моде были высокие и сложные прически, поэтому дамам приходилось спать на специальных сундучках, а не на подушках. Так голова надежно фиксировалась, а изысканные конструкции с ленточками не разваливались. Дома старались не топить слишком жарко, нормальной температурой считалась +17 ℃, но иногда в помещении могло быть и +12 ℃. Перед сном и дамы, и джентльмены обязательно натягивали ночной колпак — без него голова отчаянно мерзла. Зимой знатные женщины предпочитали перемещаться по дому в ватных стеганых халатах, которые согревали не хуже, чем современные зимние куртки.

Дамы не стеснялись краситься прилюдно

В XVIII веке макияж был показателем высокого статуса женщины. Белила, пудру, румяна и прочие косметические средства использовали и девицы, и женщины в летах. Косметика должна была помогать замаскировывать любые «изъяны» кожи, так как прыщи и покраснения считались признаком греха. Если дама была чиста и невинна, она могла спокойно щеголять с открытыми плечами и низким декольте. А вот скромный вырез и задрапированное в ткани тело, наоборот, свидетельствовали о том, что даме есть что скрывать. Возможно, она нарушила моральные нормы.

Иногда слой косметики был настолько толстым, что дамам потом приходилось соскребать его ножом. Румяна наносили под глаза, чтобы сделать их ярче, на виски и вокруг губ. В приличных домах расставляли зеркала, перед которым женщины поправляли косметику. Причем присутствие других гостей никого не смущало.

Зубы чернили и подпиливали для красоты

Здоровые зубы считались признаком красоты и в прошлые века. Правда, врачи полагали, что слишком крупные зубы быстрее портятся и могут выпасть. Чтобы предотвратить это, их специально подпиливали. Если зубы у ребенка росли неровно, могли удалить несколько коренных, чтобы исправить это. В XVI веке многие знатные красавицы начали чернить зубы. Некоторые исследователи связывают это с тем, что эмаль темнела из-за поглощения большого количества сладостей. Сахар был очень дорог, позволить себе его могли только богатые и знатные дамы. Поэтому черные зубы могли быть признаком высокого статуса и большого благосостояния. Другие историки предполагают, что из-за недостатка витаминов зубы темнели естественным образом. Чтобы не отбеливать их (и не портить еще больше), дамы покрывали зубы темной краской. Это мода продержалась до конца XVIII века, а в некоторых регионах и до начала XX века.

Некоторые модницы кололи себе духи

Знатная дама должна была не только блистать красотой, но и благоухать. В конце XIX века в моду вошли цветочные ароматы. Но девушки мечтали источать приятные запахи постоянно, даже не капая на стратегические места ароматические жидкости. Специально для них предприимчивые дельцы стали продавать специальные духи, которые вводились с помощью инъекций. На некоторых женщин такие процедуры действовали не слишком благотворно, поэтому врачи предостерегали дам от использования «внутривенного парфюма».

Девушки учились падать в обморок

В XVIII веке знатные барышни должны были уметь танцевать, играть на музыкальных инструментах и владеть иностранными языками. Но еще они осваивали и более специфические навыки. Так, в конце века небывалую популярность обрели обмороки. Способность барышни уместно и изящно терять сознание говорила о ее благородстве и тонкой душевной организации. Причем надо было не только осесть на пол или в кресло, но еще и сделать это в определенном стиле. В моде были «обмороки Дидоны», «капризы Медеи», «нервные припадки Омфалы».