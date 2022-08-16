20 человек, которые знают, что можно упростить себе жизнь и без особых трат

Вести домашнее хозяйство — такая морока: помой, прибери, пропылесось, постирай да и еще белье развесь. Но люди проявляют настоящую изобретательность, чтобы сделать все эти занятия проще и экономнее. Герои нашей статьи знают, как продлить жизнь старой бритве, оптимизировать сушку белья и построить кормушку для птиц, используя только подручные материалы.

Мы в ADME любим разные лайфхаки, особенно если их можно сразу же применить на практике и увидеть, что они правда работают. Поэтому мы не смогли пройти мимо людей, которые сумели придумать подобные хитрости.

«У меня ограничено место, где я могу повесить сушиться одежду после стирки. Так что приходится проявлять смекалку»

Для остроты и очищения старой бритвы можно пару раз провести ею по джинсам

«Мой кот любит драть когтями кресло. Нашла за копейки подержанный пуфик с такой же тканью. Работает лучше любой когтеточки»

«Я пользуюсь этим дозатором для мыла уже 10 лет, с тех пор, как поступила в колледж: просто доливаю туда новое мыло»

«Если во время стирки подкладки из лифчика деформировались, их еще можно спасти. Нужно хорошенько прогреть их феном»

Я ходила с лифчиком, похожим на сморщенный чернослив. Оказывается, мне всего лишь нужно было поднести к нему фен. © unknown author / Reddit

«Мама купила мне кофточку, но она не подошла по размеру. Так что я переделала ее в подушку, а из остатков сплела резинку для волос»

«Розмарин в этом году разросся, поэтому я использую его веточки, чтобы освежить ванную комнату»

«Мой крем стоит на 20 % дешевле, если покупать его не в дозаторе, а в обычной банке. Так что я купила свою банку с дозатором»

«Острый соус прямиком из сада. Если не считать бутылки, которые я использую повторно, то все это обошлось в сущие копейки»

«Сохранила старую упаковочную бумагу для котят. Они обожают играть с ней»

«Чтобы в машине монетки не терялись, сделал органайзер для них из картонного лотка для яиц»

«Вешаю одежду на рейл, чтобы просушить. В жарком климате это происходит очень быстро»

«Я привык готовить слишком много. Поэтому пищевой вакууматор просто незаменим»

«Сделала кормушку для птиц из того, что было дома»

«Хотела оживить обстановку без лишних трат и сплела коврик из старой ткани»

«Мой папа придумал, как можно продолжать использовать остатки клея из одноразового тюбика, если не понадобилось сразу все»

Старые джинсы можно превратить в удобный органайзер для инструментов

«Мама всегда сохраняет всякие коробочки, чтобы повторно их использовать. Теперь сантиметровая лента не потеряется и не запутается»

«Я постоянно терял палочки для еды в посудомоечной машине. Но выход найден»

«Создание подобного выгула для кур сэкономило нам кучу денег»