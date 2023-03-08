20+ соседей, перед общением с которыми не мешало бы выпить ведро валерьянки
Соседей не выбирают, но жить с ними приходится бок о бок. Одни люди готовы идти на компромиссы ради добрых отношений с теми, кто волею судьбы оказался рядом, а другие гнут свою линию и ни в чем себе не отказывают. Истории о соседях второго типа балансируют на грани комедии и трагедии и всегда полны острых моментов.
- Бабушка у меня отзывчивая. Всем раньше помогала, сейчас уже здоровье не позволяет. Недавно стою мою ей окна. И идет соседка, еле ноги волочит. Видит меня с тряпкой и начинает причитать, уж кто бы ей пришел и окна помыл. И тут моя бабушка говорит, мол, да Таня и тебе помоет. Та аж расцвела. А я с милой улыбкой сказала: «Услуги по уборке только для родных». И все. Вечером бабушка устроила скандал, что я могла бы и помочь соседке, «не чужая же». И как моей блаженной объяснить, что как раз чужая? © Подслушано / VK
- Сосед развел кур на своем заднем дворе сбоку от нашего балкона, в городе. Поначалу курочки не сильно шумели, но однажды весной часа в 4 утра весь дом проснулся от странного кукареканья. Выскочили, смотрим вниз: петуха нет, но звук есть. Сняли видео, увеличили, и оказалось, что это самая матерая курица выводит! Сам сосед-куровод у нас не жил, только снимал 1-й этаж под парикмахерскую. Показали ему видео. Он сначала все отрицал, а потом разложил нам по почтовым ящикам послания, что его куры — члены семьи, имеют свои имена, едят с рук и он любит их как сестер. Ответили ему, что все это прелестно и пусть он тогда забирает их к себе домой. Но сосед не шевелился. Я уже подумывала завести хорька, но тут кто-то озверел и написал парикмахеру, что решит вопрос по-плохому, если кур не уберут. В итоге сосед перевез курятник, но с нами теперь не здоровается. © Татьяна Лобанова / ADME
- Соседка с другого этажа пришла с просьбой подзарядить телефон, так как у нее были неполадки со светом. Только я отошла от двери, чтобы подключить аппарат к розетке, она уже сняла тапки и прошла в комнату со словами: «Ой, я вашу квартиру хорошо знаю, до вас же здесь снимала девочка. Когда она уезжала, просила меня кормить ее кота». При этом бабку ничуть не смутил муж в труселях и годовалый ребенок, который даже забыл, во что играл. Она, кстати, искренне удивляется тому, что люди стали запирать входные двери, у нее ведь, например, всегда открыто, и она ничего не скрывает. © nyura.nyurovna / Pikabu
- У моей свекрови больные ноги, ей трудно делать домашнюю работу. Поэтому, когда она на лето переезжает на дачу, я отдраиваю домик после зимы. Домываю я полы на даче у свекрови, сама она сидит под яблоней, и приходит соседка. Увидела меня с тряпкой и шваброй, заохала, мол, какая сноха у тебя, Тома, замечательная, надо, чтобы она и мне полы помыла. Я соседке говорю, что вообще-то для мытья полов у нее дочь имеется. Она: «Ой, что ты, дочка такая занятая, работает, устает». Я в ответ: «Ну так пусть уборщицу оплатит, раз такая деловая и занятая, что на мать времени нет». Соседка обиделась и ушла, свекровь долго потом восхищалась, как я нахалку выставила. © rezkayakaknate / Pikabu
- Соседский ребенок постоянно ходил через нашу лужайку к другому соседу. Он вытаптывал цветы и подходил к дому так близко, что легко мог увидеть через окна, чем мы занимаемся. Естественно, нам это не нравилось. Однажды мой отец увидел этого мальчугана на остановке, подошел к нему и сказал, чтобы он больше по нашей лужайке не ходил. Поздно вечером отец этого парня пришел к нашему дому и начал орать, что хочет поговорить с нами. Мы не стали ему открывать. Потом он ушел, но оставил сообщение нам на телефоне, в котором говорилось: «Никогда больше не говорите моим детям, что им делать». © ***yserver / Reddit
- Мой сосед постоянно вызывает службу контроля за животными и полицию из-за того, что у меня лает собака. Проблема в том, что у меня нет собаки. Я дважды приглашал власти обыскать мой дом на наличие питомцев, но это не помогло. © dbasinge / Reddit
- У нас была пожилая соседка, с виду — божий одуванчик. Ее яблоня росла у самого забора и постоянно одаривала нас своими плодами: они падали в цветник. Соседка часто приходила к нам с ведром, топталась по грядкам, собирая свои яблоки. Могла в придачу наших орехов и цветов прихватить. Один раз дедушка сделал ей замечание за сломанные цветы. Та подняла скандал и стала приходить, когда мы спали.
Однажды крестный попросил присмотреть за его кавказской овчаркой. Песель был ростом с меня, но культурный. По грядкам не ходил, детей не трогал, поэтому был удостоен свободного выгула.
Проснулись мы в 5 утра от визга. Соседка залезла сверху на ворота. Снизу сидел пес. Родители сняли соседку, отпоили валерьянкой. Через день та заявила дедушке, что он обязан отдать ей кусок земли, потому что туда падают ее яблоки. © Zverushka / ADME
- Моя подруга сняла квартиру на 2-м этаже. Соседи с 1-го сразу же возненавидели ее. В первую же ночь соседка снизу позвонила хозяину жилья, потому что моя подруга ходила по своей квартире и ее шаги было слышно. В другой раз она жаловалась ему в 3 часа ночи на то, что квартирантка ночью встала в туалет. Подруга пыталась сгладить конфликт. Она расстелила коврики, всегда смотрела телевизор в наушниках, но соседке этого было мало. Когда та нажаловалась на нее за то, что вызванная подругой скорая помощь слишком шумела (ее увезли на срочную операцию), девушка не выдержала, взяла ипотеку и съехала из этого дурдома. © Tonia Lorenz / Quora
- Мы с мужем и 3 детьми жили в тихом районе. Однажды у нас зазвонил телефон: это был пожилой сосед из дома напротив. Я спросила у него: «Как дела?», а он сказал: «Хорошо» — и начал рассказывать мне, как ему нравятся мои зеленые носки. Мое сердце екнуло, потому что в тот момент я была в зеленых носках! Очевидно, он подглядывал за нами. Но как? Вечером я рассказала об этом мужу, он пошел к соседу и увидел у него на подоконнике 6 биноклей разного размера. Муж спросил соседа: «Для чего это?», а тот ответил с хитрой ухмылкой: «Это для того, чтобы я мог шпионить за твоей женой!» Мой муж собрал бинокли и выбросил их в мусорное ведро. © Lisa Frangipani / Quora
- Как-то полгода в квартире подо мной жил мужчина, который любил петь. Наденет наушники и орет шансон во все горло. Часами. В будни это продолжалось с 18:00 до 23:00, иногда и до полуночи. В выходные пел с обеда до самой ночи. Каждый день! Когда я пришла спросить, какого черта, он свалил все на свою мать: «Это она телевизор громко слушает». © Татьяна Камойлик
- У моего деда был сосед, который приходил к нему смотреть сериал. Дед попал в больницу, а я пришла туда в квартиру прибраться. Звонок в дверь. Открываю — сосед целенаправленно пытается зайти. Я говорю: «Дедушка в больнице», а он так уверенно: «Я знаю, но ведь я всегда у него смотрел кино!» Мы потом смеялись, мол, абонемент же пожизненный был! © Eila Sipponen
- В этой истории 2 сумасшедших соседа: мой сосед и я. У моего соседа был чихуа-хуа, который лаял всю ночь. Чтобы пес не мешал им дома, они решили поселить его во дворе, где он орал на все, что движется. Хуже всего было то, что он лаял по ночам, а мое окно было в непосредственной близости от его местопребывания, поэтому я не мог спать. Так что я лаял в ответ, чтобы скоротать время. © unknown author / Reddit
- У нас во дворе росло прекрасное платановое дерево — более 9 метров в высоту. Осенью наш сосед купил своей жене новый кабриолет Ford Mustang, и она часто заявляла о себе визгом шин и громкой музыкой, чтобы мы все знали, что она горячая штучка. Однажды вечером она припарковала это авто на подъездной дорожке, а ночью был ветродуй. Дерево облетело и просто припорошило ее кабриолет листьями. Утром соседка вышла, увидела кучу листьев в своей машине и вызвала полицию, заявив на моего брата и меня, потому что дерево-то наше. Она и ее муженек уговаривали полицейских арестовать нас. А когда те уехали, обиделись на нашу семью и больше с нами не разговаривали. Невелика потеря. © Steve Cowan / Quora
- Мы, несколько студенток, снимали дом. На лето все разъехались, а я пока осталась. Соседка думала, что у нас никого нет дома, зашла на наш задний двор и украла все наши растения. Я была так поражена, что просто сидела и смотрела на нее из окна. Я даже не пыталась ее остановить. © VandWW / Reddit
- Жил на 1-м этаже. Однажды случился засор в туалете. Вызвали аварийку. Пришел матерый сантехник и уверенно отправился в подвал. Минут 5 его не было, и тут слышу: «Хозяин, гляди, что творят, окаянные! Вот разное я видел: игрушки смывали, ракушки, лампочки. Но такое — впервые!» И достает из-за спины добротный такой веник! Засор устранили, квартиру тщательно помыли, проветрили. Но все-таки один вопрос мучит до сих пор: «Как? Как умудрились засунуть веник в стояк?» Про вопрос «Зачем?» не заикаюсь, ибо, мне кажется, он риторический. © Ilay Evseev / ADME
- Теща купила частный дом с участком в поселке городского типа. Через пару недель сосед с торца огорода начал переносить забор на нашу территорию, мол, старые хозяева обещали ему 2 метра отдать, вам что, жалко? Не знал он, на кого нарвался. Теща всю жизнь проработала в районе ревизором, всех держала в узде. На следующей день приехал землемер с комиссией. Соседа официально, по всем документам, подвинули на 5 метров. Он кричал и хватался за сердце, угрожал, лез драться, но вроде разобрались. С помощью полиции. © BanPObespredelu / Pikabu
- После переезда самая активная и неприятная бабуся из квартиры напротив остановила меня в подъезде и сообщила, что нужно убирать площадку. Чистоту они любят, но вот незадача: она весну, лето и осень живет на даче, в квартире 59 живет старая бабушка (ей уже по возрасту убирать не положено), в квартире 58 — инвалид и его старая больная жена (то, что там еще жил их великовозрастный сын с молодой женой и ребенком, видимо, не в счет). И они очень надеются, что я не буду с ними ссориться и буду подметать и мыть раз в месяц все сама. Меня эта тема не обрадовала, и я сказала, что либо убираемся все по графику, либо скидываемся на клининг. После были еще попытки меня заставить все мыть, но в конце концов сошлись на уборщице. © Anna.Tabakova / Pikabu
- У нас на этаже поселился новый сосед, у которого дурацкая привычка оставлять мусор на лестничной клетке. Выкидывает только спустя 3–4 дня, когда соседи пожалуются на вонь. Пару раз мы даже выносили мусор за ним, чтобы в подъезде не скапливался плохой запах. Никакие просьбы на него не действовали, говорил, ему так удобно. Однажды я вышла гулять с собакой и в дверях вспомнила, что забыла поилку. Пока ходила обратно, пес разгрыз мусорный пакет и выпотрошил все прямо на коврик того соседа. Я хотела отругать, а потом подумала, что будет ему наука. В итоге сосед убрал коврик и больше не оставлял пакеты. © Палата № 6 / VK
- У меня неадекватная соседка. Кошмарит меня и не дает спокойно жить. Все началось с того, что я завела собаку. Выгуливала ее как-то, и соседка подошла к нам. Сказала отдать животное кому-то или продать, потому что слишком топает ей по потолку. Я оторопела от такой претензии. Потом соседка начала тарабанить в двери, когда у меня были подружки в гостях. Хотя мы не шумели, просто сидели себе. Периодически она стучит по батареям, даже если я одна дома, из-за собаки. А вчера я посреди ночи работала. Видно, она услышала шаги. Высунула швабру из окна и стала стучать мне в окно. Ненормальная просто, подумываю написать заявление. © Палата № 6 / VK
- Мы живем в частном доме в горах. Терраса соседа выходит на наш участок и находится над ним. Все было хорошо 3 года, пока ему не взбрело в голову купить караоке. Что началось... Сначала каждый день без перерыва мы слышали жуткие басы и вой любителей попеть. Они могли затянуть шарманку днем и орать до ночи. Уговоры, просьбы о том, что после 23:00 нельзя шуметь, помогали только до следующего раза. И вот однажды я проснулась в 2 часа ночи от того, что им приспичило попеть. Мое терпение лопнуло. Я дождалась, когда соседка домычит какую-то слезливую песенку, и хорошенько так на них вызверилась, высказав им все, что думаю о них и об их голосах. Сейчас уже пару недель тишина. © Булочка с изюмом / ADME
- Новая соседка постучалась в дверь. Я открыла, а ее ребенок лет 8 моментально проскочил внутрь. Соседка, улыбаясь, объяснила, что ему нужно в туалет, а муж с ключами внизу, ребенок потерпеть не может. В этот момент в туалете был мой муж. Ребенок безуспешно дергал ручку, пока я не попросила его уйти, объяснив, что занято. «Мать года» со всей серьезностью попросила освободить санузел «по-соседски». Я окончательно растерялась, но муж рявкнул, и они ушли. Теперь не здороваются. © Подслушано / VK
Некоторые соседи действительно чудят как дышат, и истории о них можно рассказывать вместо анекдотов. Вот еще несколько наших статей о таких экземплярах:
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