20+ соседей, перед общением с которыми не мешало бы выпить ведро валерьянки

Соседей не выбирают, но жить с ними приходится бок о бок. Одни люди готовы идти на компромиссы ради добрых отношений с теми, кто волею судьбы оказался рядом, а другие гнут свою линию и ни в чем себе не отказывают. Истории о соседях второго типа балансируют на грани комедии и трагедии и всегда полны острых моментов.