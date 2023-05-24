20+ соседей, с которыми даже ванна из ромашки не поможет успокоиться

Соседей нам не дано выбирать, но налаживать с ними контакт нужно. Некоторые люди готовы идти на компромиссы, чтобы поддерживать дружеские отношения с ближними, в то время как другие упорно следуют своим принципам и не желают себе ни в чем отказывать. Поэтому истории о таких людях могут быть похожи и на комедию, и на драму, что наши герои и доказывают.