20+ старых вещей, которыми люди пользуются много лет и не собираются менять на современный ширпотреб

Многие хранят старые предметы быта или вполне работающую технику в качестве памятного раритета. Но некоторые люди не понимают, зачем покупать новые современные аналоги, если их вещи и так прекрасно выполняют свою функцию. Вот, допустим, герои нашей статьи запросто ходят в носках, которым 25 лет, носят шапку, в которой бегали еще в 3-летнем возрасте, а также пользуются сковородой, которой больше 100 лет.

«Эту шапочку с изображением покемонов я ношу постоянно с 3-летнего возраста. На ней нет ни разрывов, ни обесцвечивания. Да-а-а, сейчас такие шапки не делают»

«Купил эти ботинки на свое 18-летие. Кстати, на этой неделе я отпраздновал 50-летний юбилей»

«Кухонный комбайн Moulinex французского производства, сделан в 1970-м. Правда, мы им пользуемся всего 23 года»

«Маминому фену 42 года, сегодня он впервые перегорел. Оказалось, дело было в кабеле. Я его заменил, и фен снова заработал»

«Мои походные носки Smartwool. Те, что слева, были куплены в 1999 году»

«Мой игрушечный автобус 1990 года до сих пор светится на оригинальных батарейках»

«Починил обогреватель Perfection Heater 1920-х годов. Теперь он будет служить как экспонат, хотя он все еще работает. Буду использовать его в качестве аварийного источника тепла»

«Семейная реликвия — полотенце моего сына, которое до сих пор служит нам вот уже 40 лет»

«Мои Apple Watch вышли из строя. К черту смарт-часы... Покопалась в своих старых вещах и нашла часы, которые я носила в 11 лет. А в этом году мне, между прочим, исполнится 40»

«Это новогоднее дерево переживает уже 4-е поколение людей. Не знаю точную дату его изготовления, но сделано оно было до 1940 года»

«Соковыжималка для цитрусовых из родительского дома, которую мой папа получил в подарок от его бабушки и дедушки»

«Счетчик пробега в моем Volvo 1979 года сломался на 344 000 км, а машина все еще прекрасно бегает»

«Мой вентилятор 1929 года выпуска. Правда, несколько лет назад я его покрасил. Еще я его постоянно смазываю, и он работает как новенький»

«Моя ручка из 1970-х»

«Она принадлежала моей маме, которая получила ее в подарок, когда пошла в 1-й класс. Мама пользовалась ручкой каждый день и потом отдала мне, когда уже я пошел в школу. Я тоже использую ее каждый день, причем уже более 20 лет, и она до сих пор пишет как новая».

Электробритва 1960-х годов, все еще отлично бреет

«Этот коврик для мыши служит мне почти 30 лет. Пользуюсь им каждый день, и он до сих пор держится»

«Только что нашел карманный фонарик, который купил в 1980 году. Оказывается, он все еще работает»

«Набор столовых приборов моей прабабушки. Судя по чеку, она купила его в 1950 году и всего за $ 25»

«Первая в мире автоматическая кофеварка, 1952 год. В нашей семье она уже 70 лет, до сих пор отлично работает»

«В моей квартире, построенной еще в 1930-х, до сих пор висит оригинальный телефон»

«Эта чугунная сковорода досталась мне от бабушки. Она была изготовлена ​​где-то между 1895 и 1915 годом. Я пользуюсь ею почти каждый день»