6 блюд нашего детства, которых современным школьникам не понять, как ни пытайся

У всех нас детство ассоциируется с разными вещами. Но можно сказать почти наверняка, что у каждого есть то самое любимое блюдо, которое готовила мама, бабушка или вся семья на Новый год. Только вот многие современные дети, сколько им ни рассказывай, скорее откажутся от этой ностальгической вкуснятины, чем попробуют. А что, если сменить названия, — вдруг сработает? По крайней мере у нас как блюда ни называй, они все равно разбудят теплые воспоминания.