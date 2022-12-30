6 блюд нашего детства, которых современным школьникам не понять, как ни пытайся
У всех нас детство ассоциируется с разными вещами. Но можно сказать почти наверняка, что у каждого есть то самое любимое блюдо, которое готовила мама, бабушка или вся семья на Новый год. Только вот многие современные дети, сколько им ни рассказывай, скорее откажутся от этой ностальгической вкуснятины, чем попробуют. А что, если сменить названия, — вдруг сработает? По крайней мере у нас как блюда ни называй, они все равно разбудят теплые воспоминания.
Мармелад из мяса
- Когда читаю истории про жуткий холодец, которым иностранцев пугают, добрым словом вспоминаю свою бабушку. Она научила меня готовить обалденный холодец из говядины: никаких копыт и рогов, только хорошие кости и хорошее мясо, потом еще и мясо на волокна раздербанить. Правда, она его всегда студень называла. Студень-холодец успешно протестирован на немцах, поедают за милую душу, потом еще рецепт Holodec просят. © DevonMiles / Pikabu
- Мама всегда на Новый год варила холодец. А я обгладывала косточки. Традиция. Мама всегда вспоминала, как ее маленькую, 5-го ребенка, мама звала на самое вкусное — обгладывать косточки. Мой муж и сын холодец не понимают и не едят. Поэтому мама варила холодец, я обгладывала косточки. И мы ходили в гости и радовали друзей вкусным холодцом. © Ketbest / Pikabu
- 10 лет назад я познакомился с девушкой, и закрутились отношения. В один из вечеров я забежал к ней. Наутро дико хотел есть. Открывает моя избранница холодильник, и все, что там есть, — это огромная плошка маминого холодца. Я сел в трусах за стол и жевал холодец. Признаюсь, я его никогда не любил, но в этот раз лопал за обе щеки. А девушка отправилась в душ. Когда я услышал, что она закончила принимать душ, то громко сказал, что этот холодец — самое прекрасное блюдо, что я ел в своей жизни. А когда повернулся, рядом со мной стояла довольная мама девушки. Вот так и познакомились. А девушка стала в дальнейшем моей супругой, 7 лет уже в браке. © hessartemiy / Pikabu
Чай из грибов
- Всегда боялась этого гриба в детстве, но напиток из него очень вкусный. Раньше обычно у всех на кухне была банка с квасом (закваской) и банка с грибом, у них были завязаны марлей горлышки, наверное, чтобы гриб не сбежал. Как его мыли или делили, не помню, не видела ни разу, наверное, мама просто выкидывала, когда становился слишком большим. © Unknown author / Pikabu
- Сейчас в магазинах ерунда, а не чайный гриб продается. Возможно, из-за того, что его выращивают в очень больших емкостях и концентрация уже становится не такой, как в банке. Вот, помню, у бабушки такой в банке трехлитровой жил, это да. Душистый, вкус мощный, кисленько-сладенький. Всегда в тенечке на кухне стоял, с марлечкой на горлышке банки. Летом прибежишь, нацедишь в граненый стаканчик — ух, хорошо. Потом он делиться начинал и нужно было отростки либо в другую банку сажать, либо соседям отдавать, либо выбрасывать. © DOSversus / Pikabu
- Всегда с презрением смотрел на эту «медузу» на балконе. Но однажды попробовал комбучу и сказал про себя: «Что за чудо!» Через полгода мне рассказали, что это чайный гриб. Вот она, сила маркетинга. © mishanrnm / Pikabu
Суп из салата с хлебным лимонадом
- Терпеть не могу вареную колбасу в окрошке, только копченый окорок или лопатка. Обязательно с майонезом. Закидайте меня камнями. Знаю людей, которые не признают редиску в окрошке, для меня это дико, но ешьте как хотите. У меня и дома все по-разному любят. Поэтому если делаю окрошку, то в основу кладу только мясо, картофель, огурец и яйцо. Это все едят. Порезанные редис, зеленый лук, зелень — в отдельных мисках, клади по желанию. А квас или кефир — о чем спор? Сегодня хочется на красном квасе, завтра — на белом, потом и кефир тоже на ура заходит. © Unknown author / Pikabu
Торт из селедки
- Мой муж и его брат — немцы. Когда брату мужа было 12, он ел очень много и просто обожал сладкое. На дне рождения мужа торт был в холодильнике, а селедочка под шубой на столе. Брат отрезал себе кусок и не заметил подвоха. Посмотрел на странный вид торта и все-таки съел кусок. Через секунду его личико было цвета свеклы, он выскочил из-за стола и долго еще плевался. От торта позже он отказался. И еще год после этого спрашивал, из чего состоит то или иное блюдо. © Brana / Pikabu
- Мой парень никогда не ест на гулянках салат «селедка под шубой», никогда даже не пробовал. Я же за него душу продать готова! Недавно выяснила причину. Говорит, что хочет, чтобы в его жизни осталась непопробованной вкусная вещь. © Подслушано / Ideer
Лимонад из хлеба
- В детстве стоял на балконе и наблюдал, как стоит банка кваса и снизу выстреливают гейзеры. Квас был такой ядреный, что глаза закрывались от кислоты. Жаль, мамин рецепт не сохранился. © rbo3db18 / Pikabu
- С возрастом я стал замечать, что квас квасу рознь. Домашний — белый, кислый, с приятными пузырьками на языке. Из бочки продают красный, сладкий, даже приторный иногда. Бабушка моего друга детства владела секретом изготовления желтого кваса, в меру сладкого, со все той же кислинкой от изюма — экзотика, одним словом. © rualexgree / Pikabu
- У меня есть лайфхак от бабушки. Когда в детстве просил газировку, бабуля добавляла немного сахара и соды в стакан с квасом, он прикольно пенился и шипел, мы были в восторге. © Pashasiz / Pikabu
Варенье из молока
- Купил в магазине банку вареной сгущенки. Что самое классное, сгущенка по вкусу как из детства, сладкая и плотная, как масло. Прямо как у бабушки, будто недавно сварили. А наслаждение от нее, словно ты все эти 4 часа смотрел и ждал, пока она сварится, и еще 4 часа — пока остынет. © kin**.psy / Pikabu
- На улице 2007 год, я в гостях у тетки. Собираемся выезжать на море рано утром. Тетка всегда варила сгущенку, чтобы на море был перекус нам мелким. Среди ночи весь дом просыпается от грохота. Разлетелось все красиво, белые стены и потолок стали в крапинку. Сам кухонный гарнитур был цвета темного дерева, но, если приглядеться, можно было увидеть следы поражения сгущенкой. Конец 2021 года, я выкупил у тетки квартиру, в которой провел все детство, затеял ремонт, заменил кухонный гарнитур и отвез его в гараж. И вот совсем недавно, ковыряясь в гараже, замечаю на старом гарнитуре кусочки сгущенки. Почти 15 лет прошло, а следы поражения этой субстанцией остались и по сей день. © Lion295 / Pikabu
- В детстве бабушка напекла орешков с вареной сгущенкой — кастрюлю литров на 40 на 3 детей. Я оказался в опасной близости с кастрюлей наедине и заточил где-то половину. Это был единственный раз за жизнь, когда мне было плохо от сладкого. Орешки я тоже ел первый и единственный раз. © dncmac / Pikabu
А какие блюда вашей юности не нравятся вашим детям, сколько они ни пробуют? Или, может, и вам не нравились какие-то блюда из детства ваших родителей?
AdMe/Народное творчество/6 блюд нашего детства, которых современным школьникам не понять, как ни пытайся
Поделиться этой статьёй