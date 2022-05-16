9 бытовых вещей, которые давно отслужили свое, а мы продолжаем их использовать

Некоторые вещи мы храним и используем гораздо дольше, чем нужно. И наволочка или фильтр для воды могут стать источником неприятностей, если вовремя их не заменить.

Мы в ADME выяснили, как правильно ухаживать за вещами, и убедились в том, что некоторые из них давно пора выбросить и заменить на новые.

Фильтр для воды

Многие думают, что фильтр для воды промывается при каждом использовании. На самом деле он может стать средой, благоприятной для появления бактерий, если достаточно часто его не менять. Рекомендуется проводить замену в среднем раз в полгода.

Утюг

К сожалению, не все утюги могут бесперебойно работать 10–12 лет. Гарантия на них обычно рассчитана на 1 год. Если по истечении этого срока вам покажется, что утюг плохо работает, например, разглаживает вещи дольше обычного или даже портит их, возможно, стоит задуматься о новой технике. Замена утюга, скорее всего, доставит меньше хлопот и трат, чем его ремонт или покупка новой одежды.

Тряпки для уборки

Тряпку для швабры рекомендуется менять раз в 2 месяца. Если делать это реже, влажная уборка может не очистить пол, а загрязнить его, ведь старая тряпка оставит на нем микробы и бактерии. Аналогично обстоят дела и с тряпками для прочих поверхностей. Лучше менять их каждые 2 месяца и не оставлять влажными под раковиной или в шкафу, а стирать каждый раз после уборки.

Придверный коврик

Замена коврика у двери может помочь сохранить чистоту в доме. Его стоит выбросить через 2 года после покупки или раньше, если он износился. А если завести пару придверных ковриков и использовать их по очереди, можно дольше не заботиться о покупке нового.

Наволочки

В наволочках могут обитать пылевые клещи, поэтому пользоваться ими можно неделю, а менять их рекомендуется каждые 1–2 года. Дополнительно к стирке постельного белья раз в неделю можно надевать на подушку противоаллергенные чехлы, которые не пропускают пылевых клещей. Кроме того, лучше не ложиться спать с мокрыми волосами, чтобы не превратить наволочку в рассадник бактерий.

Вантуз

Этот инструмент может служить на протяжении нескольких лет. Понять, что его пора заменить, легко: вантуз должен создавать вакуум. Если он больше не делает этого и провисает, стоит купить новый.

Автокресло

Немногие знают, что автокресла имеют срок годности. Материалы имеют свойство разлагаться со временем, и потому использование старых устройств может быть небезопасным. Как правило, срок службы автокресла — 5–6 лет. На каждой модели указывается срок годности.

Микроволновка

Микроволновые печи служат около 10 лет, но время не единственная причина, по которой они нуждаются в замене. Чтобы убедиться в том, что прибор работает правильно, нужно прислушаться к звукам, которые он издает во включенном виде. Помимо нетипичных звуков, поводом заменить печь на новую может стать ее замедленная работа или повреждения на уплотнении дверцы.

Шторка для душа

Шторки для для душа рекомендуется стирать каждый месяц или хотя бы каждые два-три месяца, а менять — раз в год. Однако если шторка прочищается недостаточно хорошо и на ней появились признаки плесени — ее лучше снять и купить новую.