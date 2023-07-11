Женщина решила покормить утку с утятами. Если бы она только знала, к чему это приведет

Пользовательница Reddit под ником ivereadthings однажды увидела утку с птенцами, которые копошились в ее саду. Она не придала этому значения. Но на следующий день птицы вернулись, и женщина решила их покормить. Это положило начало их незаурядной истории.

Стоило женщине покормить этих уток, и они начали прилетать каждый день до тех пор, пока у утят не появились перья на крыльях. И кто бы мог поверить, но на следующий год эта самая утка вернулась, но уже с другим выводком. И продолжает прилетать вот уже 6 лет.

Женщина решила написать об этой поразительной истории. Каждый год эта мама-утка приводит своих малышей к ней в сад. Птицы прилетают рано утром из пруда неподалеку, останавливаются у дома, едят и плавают в маленьком бассейне, который героиня статьи и ее семья поставили для них. Когда начинает темнеть, они ковыляют обратно к пруду.

Но и это еще не все. Оказалось, утка так доверяет женщине, что приводит своих малышей и оставляет их с ней, как с нянькой, а сама ненадолго улетает, чтобы побыть одной. Но больше чем на час она не пропадает.

Видимо, пернатая мамаша так довольна этим детским садом, что приводит не только своих малышей, но и соседских. Она может прилететь с 5 птенцами, а на следующий день уже с 12.

Утята так привыкают к женщине и ее дочери, что едят с их рук и позволяют себя гладить. Но границы у этого общения все-таки есть: мама-утка не позволяет брать малышей на руки.

Женщина подчеркнула, что каждый год с волнением ждет, когда птица снова к ней прилетит, и постоянно переживает за нее. Для нее утреннее появление уток — любимая часть дня. Она надеялась, что кто-нибудь из утят вернется и совьет гнездо у ее дома, но пока что этого не произошло.