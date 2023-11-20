«Зажала распашонки»: история о том, как продажа детских вещей привела к настоящему накалу страстей

Делиться или нет — вопрос актуальный не только для детей, но и для взрослых. И героиня нашей статьи познала это на собственном опыте. Она хотела продать ненужную детскую одежду, но родственникам это не понравилось и произошел скандал. Но обо всем по порядку.

Итак, вот история со слов самой женщины: "9 месяцев назад у нас с мужем родился наш первый и, наверное, единственный ребенок — чудесная девочка. Родственники были безумно за нас рады и надарили просто кучу детской одежды. Особенно постаралась моя мама. И вот сейчас малышка выросла из большей части вещей, и я решила их продать. Выставила их прямо у себя на страничке в соцсетях, цену поставила практически символическую. Если бы мне удалось продать все, то я бы выручила как минимум $ 500. Сейчас у нас туго с деньгами, и это было бы неплохое подспорье. Все, что продать не удалось бы, я планировала пожертвовать местному женскому приюту. Так вот, об этом прознали родственники мужа: они увидели эти мои объявления, и понеслось. Они все, включая свекровь, потребовали, чтобы я отдала все вещи богатой двоюродной сестре мужа. А все потому, что она недавно родила девочку. Я вежливо отказала.

Но они продолжали настаивать, твердили, что я эгоистка, раз «зажала» все эти комбинезоны и распашонки. И это притом, что большая часть добра была подарена моей семьей или куплена нами. Да и сестру эту я даже не знаю, видела ее мельком последний раз лет 10 назад. Кстати, они с мужем люди обеспеченные: у них свой дом, ездят на Lexus, живут в престижном районе, постоянно путешествуют по разным странам. А у нас вот, например, подержанная машина, и мы месяцами копим даже на трехдневный отпуск. Но меня почему-то осуждают за то, что я не отдала богатой женщине, которая, по сути, является для меня чужим человеком, все вещи моей дочери. В общем, я объяснила, что мы собираемся использовать деньги от продажи одежды, чтобы купить вещи для своей дочери.

Но унять их было невозможно. Дошло до того, что кое-кто потребовал отдать ему назад подаренную ими тогда одежду. Конечно же, я отказала, ведь это же был подарок! Ну и все, теперь для них мы с мужем эгоисты и ужасные жадные люди. Моя же семья вообще не против, что я хочу все продать. Даже наоборот — считают, что это отличная идея. Муж на этих родственничков разозлился жутко. По сути, сказал им всем, чтобы они катились куда подальше. Моя мама предложила объявления удалить и всем сказать, что вещи я решила оставить себе. А она бы разместила их у себя на страничке и продала сама, так как у нее там никого из них в друзьях нет. Но мне так поступать не хочется. Я считаю, что имею право делать все, что хочу, с вещами, которые были подарены мне для моей дочери. Но потом я начала задумываться — может и правда надо было просто все отдать? Знаю, что не обязана это делать, но эта родня заставляет меня чувствовать себя виноватой.

Большинство читателей посчитало, что героиня этой истории совершенно не обязана отдавать свои вещи и не поступает плохо по отношению к своей семье.

Делиться — это нормально. Требовать у кого-то детскую одежду, которую он продает, а потом ругать его, если он отказывается ее отдать — это ненормально. © renaissance_mar / Reddit

Подарки принадлежат вам, и вы можете делать с ними все, что пожелаете. Ожидать, что вы их вернете, крайне неуважительно. Одежду дарят, чтобы поддержать ребенка и его родителей. Ее нельзя забрать просто потому, что родился другой ребенок. © unc0uth / Reddit

Попытаться заработать денег, чтобы позаботиться о своей семье и пожертвовать то, что останется, в женские приюты? Ты хороший человек! © meeheecaan / Reddit

Этой сестре скорее всего надарят кучу всего, так же, как вам. Делать родственников счастливыми — не ваша задача. Вас не должны заставлять оправдываться за то, как вы решили поступить со своим имуществом. Родственники злятся, что вы им не подчиняетесь. Вы имеете право сказать «нет». © Unknown author / Reddit