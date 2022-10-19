10 вещей, которые многие считают абсолютно нормальными, а от них надо бежать как от огня

В интернете полно шуток о том, что день, начатый без кофе, пройдет ужасно. Или о том, что без шоколадок невозможно справиться со стрессом. Общество относится к таким аддикциям снисходительно, хотя, к примеру, научно доказано: кофеин вызывает привыкание. Вот еще несколько вещей, на которые мы закрываем глаза, хотя на самом деле это далеко не норма.

Постоянные покупки в интернет-магазинах

Женщина улыбается, распаковывая картон Amazon / ifeelstock

По состоянию на 2021 год 27,6 % населения мира хотя бы раз покупали что-то в интернете. С каждым годом количество людей, использующих интернет для покупок, увеличивается. Покупают как женщины, так и мужчины. Заказывают все подряд: еду, одежду, рыболовные снасти, мебель и различные безделушки. Причем многие признаются, что в конечном итоге вещи даже не используют. Онлайн-шопинг вызывает настоящую зависимость, от которой лечатся у психотерапевта. Работаю доставщиком. Есть несколько семей, которым я привожу одежду буквально каждый день. © FilteredAccount123 / Reddit

Я тоже развожу товары. У меня есть несколько особых клиентов. Если на их адрес вдруг перестанут приходить посылки, я забью тревогу. © PocketSpaghettios / Reddit

Быстрая мода

ЛОС-АНДЖЕЛЕС - ЯН 5: Марина Линчук на 12-м ежегодном фестивале "Искусство Элизиума" в частном секторе 5 января 2019 года в Лос-Анджелесе, Калифорния / Jean_Nelson , Stassi Schroeder на Genlux Rodeo Drive Festival of Watches and Jewelry at Rodeo Drive 14 сентября 2014 года в Беверли-Хиллз, Калифорния / s_bukley

Модные тенденции меняются практически мгновенно, а одежда стоит относительно дешево. Все это привело к возникновению быстрой моды — явления, когда недорогая вещь покупается и надевается всего 1–2 раза. Это плохо влияет на экологию. Мы привыкли, что футболку можно надеть пару раз, а когда она покроется катышками, отправить на помойку и купить новую. Моя сестра никогда не стирает одежду. Она у нее как будто одноразовая. Надевает ее 1–2 раза, затем ей надоедает, и она все выбрасывает. И заказывает новое. Это просто ужасно. © ScroungerYT / Reddit

Моя подруга каждый год покупает новые зимние ботинки. Мне казалось, у нее уже должно скопиться пар 20, но ее ответ меня убил. Оказывается, старые ботинки она просто выбрасывает, потому что «кожа на носу смялась».

Сладкие напитки

Женщина покупает сок в супермаркете или магазине / trambo , Пикник, люди, питание, лето, праздничная концепция - коктейльный лимонад безалкогольный, руки молодой женщины смешивают ломтики лимона, лайма и мятных листьев в стеклянном флаконе, стол с праздничными блюдами, стаканы / melnikofd@yandex.ru

Сам по себе сахар вовсе не белый яд. Однако его избыточное потребление ведет к проблемам со здоровьем. Сложно контролировать количество сахара в напитках — нередко мы не представляем себе, сколько его содержится в стакане любимого лимонада или сока. Специалисты рекомендуют выбрать обычную воду, как альтернативу — газированную. Я отказался от всех дурных привычек, уже как 3 года, но все еще не могу перестать есть сахар. © TiggerTehTiger / Reddit

Кофе

Бариста готовит кофе в кафе / Lashkhidzetim

Кажется, нет ничего прекраснее, чем стакан ароматного кофе с утра. Этот напиток романизируется в кино, где, проснувшись, герои в первую очередь бегут к кофеварке или заскакивают в модную кофейню перед работой. Однако кофеин возбуждает центральную нервную систему — такое состояние вызывает привыкание. Чашка кофе с утра, возможно, и не повредит, но с напитком лучше не перебарщивать.

Избыток экранного времени

Уставшая девочка-подросток лежит на скамейке в парке и смотрит в телефон / borodaty

В детстве нас пугали страшилками: хватит смотреть телевизор, зрение испортишь. Сейчас львиную долю времени мы проводим за экраном. Сам по себе он не вредит зрению — дело скорее в окружающей обстановке. Важно то, насколько качественный монитор, как он расположен. Необходимо также делать перерывы. Все это поможет минимизировать неприятные ощущения. Да и в целом вместо того, чтобы скроллить ленту, лучше заняться любой физической активностью.

«Зажор» во время стресса

Девушка ест персик и смотрит в холодильник / photographee.eu

«Если грустно, съешь шоколадку» — весьма распространенный совет. Так же как и кофе, заедание стресса романтизируют в кино. Взять хотя бы героиню фильма «Блондинка в законе»: расставшись с парнем, она бесконтрольно ест конфеты, плачет и смотрит грустные фильмы. Иногда радовать себя за что-то вкусным тортиком — неплохая идея, но порой это превращается в замкнутый круг. Чем чаще мы идем к холодильнику во время стресса, тем больше это входит в привычку.

Боли в спине

Монреаль, Канада - 1 декабря 2017 года: Молодая женщина рисует на бумажном блокноте в Монреале Starbucks / aetb , Задний вид предпринимательницы с помощью компьютера в офисе / Wavebreakmedia

Кажется, офисные работники уже смирились с постоянным дискомфортом в спине. Боли в пояснице — одна из самых распространенных жалоб тех, кто работает за компьютером. Дело в том, что нашему телу, а в первую очередь позвоночнику и окружающем его мышцам, необходимы движение и физическая активность. Когда мы сидим в одном положении, мышцы перенапрягаются. Удобное рабочее место отчасти поможет решить проблему. Однако важно также ввести в рутину регулярные упражнения и в целом больше двигаться.

Зависть

Молодая крутая женщина улыбается на белом фоне / kues , Женщина трогает его живот на белом фоне, жир / beatles_chung@hotmail.com

В интернете у всех идеальная фигура, плоский живот, белые и ровные зубы. Хотя на самом деле цвет зубов заложен в нас с рождения и вовсе не является показателем их здоровья. Белые зубы — это, без сомнения, красиво, но цвет эмали у всех людей абсолютно разный. И живот у женщин также вовсе не обязательно должен быть плоским. У них в области живота расположено больше жировой ткани — чтобы защитить репродуктивные органы. Так что если ваш живот не выглядит как стиральная доска, это вполне себе окей.

Быть на связи с работодателем 24/7

Сочи, Россия - 22 августа 2018 года: девушка со смартфоном в руке на морском пляже Лазаревское в жаркий летний день / gutaper

Многие сталкивались с проблемой: рабочий день закончился, но на связи приходится быть до самой ночи. Чаще всего такие ситуации происходят во время проверок, сдачи отчетов или накануне важной презентации. Но иногда люди живут так годами. Кого-то работодатель без зазрения совести может выдернуть из отпуска, хотя это далеко не норма. Важно расставлять границы между работой и личной жизнью. В отдельных случаях можно попросту отключать телефон.

Каждый день носить утягивающее белье

East News

Безусловно, современное утягивающее белье не так вредно, как корсеты. Однако постоянное ношение такой одежды может привести к некоторым проблемам со здоровьем. Усиливается риск раздражения, натирания. Если белье слишком утягивает живот, то внутренние органы, в свою очередь, тоже сдавливаются. Это может привести к проблемам с пищеварением и дыханием.

А какие привычки и установки людей вводят в ступор вас?