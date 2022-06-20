11 городов, которые были переименованы. Некоторые из них мы по старинке называем неверно

Большие и маленькие, молодые и старые города в какой-то момент истории под влиянием целого ряда причин могут получать новые названия. Это вполне распространенная практика. Случается, что один и тот же населенный пункт переименовывают несколько раз, а бывает и так, что после череды смен названий ему возвращают первоначальный вариант. И кажется, что даже знатоки географии способны запутаться.

Мы в ADME решили разобраться, администрации каких крупных городов мира в разные времена жонглировали названиями и какие новые наименования пора бы уже всем запомнить.

Бомбей — Мумбаи

Название индийского города Бомбей, известного во всем мире благодаря своей киноиндустрии, было официально изменено на Мумбаи не так уж давно — в 1995 году. Сегодняшнее наименование происходит от имени индуистской богини Мумба Деви, местом поклонения которой был этот город. Примечательно, что термин «Болливуд», образованный в результате слияния слов «Бомбей» и «Голливуд», при этом не претерпел изменений.

Калькутта — Колката

В 2001 году еще один крупный город Индии подвергся своеобразному ренеймингу. Официальное написание «Калькутта» было изменено на «Колката». Это связано с тем, что такой вариант более соответствует произношению наименования на бенгальском языке.

Новый Амстердам — Нью-Йорк

Свое современное название Нью-Йорк получил в 1664 году в честь герцога Йоркского, будущего короля Якова II. До этого момента город с первых дней своего существования именовался не иначе как Новый Амстердам.

Сайгон — Хошимин

Несмотря на то, что в 1976 году один из крупнейших городов Вьетнама был переименован в Хошимин, его предыдущее название — Сайгон — по-прежнему распространено в разговорном языке. Свое сегодняшнее наименование этот населенный пункт получил в честь первого президента страны.

Кантон — Гуанчжоу

Гуанчжоу — 3-й по величине город Китая, являющийся столицей провинции Гуандун, — ранее был известен в Европе как Кантон. Скорее всего, «Кантон» — это вариант произношения названия провинции Гуандун на кантонском диалекте, записанный в соответствии с прежними правилами транслитерации и впоследствии ошибочно присвоенный городу Гуанчжоу.

Кристиания — Осло

C 1624 года и вплоть до 20-х годов прошлого века Осло именовалось Христианией, а чуть позже — Кристианией. Однако в 1925 году было решено вернуть городу его первоначальное имя — Осло. Современные лингвисты обычно интерпретируют это слово как «луг у подножия холма» или «луг, освященный богами», при этом оба варианта считаются одинаково вероятными.

Леопольдвиль — Киншаса

Cтолица Демократической Республики Конго Киншаса до 1966 года называлась Леопольдвилем (в честь бельгийского короля Леопольда II). Свое современное наименование город получил в честь деревни, ранее располагавшейся на этом месте.

Мадрас — Ченнай

До 1996 года индийский Ченнай именовался Мадрасом. Старое название города происходит от местечка Мадраспатнам, сегодняшнее же связано с древним правителем южной области Индии, на территории которой был основан Ченнай.

Рангун — Янгон

До переименования в 1989 году мьянманский город Янгон был известен как Рангун. Вообще же «Янгон» — это комбинация двух бирманских слов «ян» и «коун», которые означают «враги» и «закончиться». Таким образом, название города можно перевести как «конец вражды».

Лоренсу-Маркиш — Мапуту

С момента своего основания до 1976 года мозамбикский город Мапуту назывался

Лоренсу-Маркиш в честь португальского путешественника и торговца. А после этого был переименован в честь одноименной реки, протекающей на территории страны.

Константинополь — Стамбул

За долгие годы своего существования турецкий город, расположившийся на берегах пролива Босфор, сменил несколько имен. Сначала он был известен как Византий, а после (до 1930 года) — под распространенным международным названием Константинополь. Современное турецкое наименование города — Стамбул — возникло из фразы на византийском греческом языке, означающей «в город».