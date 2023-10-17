12 особенностей быта в Германии, которые выбьют почву из-под ног, если вы не местный

Германия известна всему миру своими надежными машинами, скоростными автобанами, аппетитными колбасными изделиями и качественными продуктами. Казалось бы, мы знаем о жителях этой страны так много, что уже никакие детали их быта не способны поставить нас в тупик. Но некоторые местные привычки до сих пор вгоняют в ступор людей, которые переехали сюда даже много лет назад.

Мы в ADME внимательно изучили особенности быта в Германии, и некоторые оставили нас в легком недоумении. А вот другие захотелось взять на заметку.

Немцы исповедуют принцип «лучше чаще, чем дольше»

«Наша новая маленькая, но красивая ванная, Гамбург»

Немцы очень трепетно относятся к чистоте. В Германии даже существует специальное выражение: «Ты вкусно пахнешь». Местные жители вообще довольно откровенно сообщают окружающим свое мнение относительно их внешнего вида и аромата. На банные процедуры здесь обычно уходит примерно 10 минут, а то и меньше. Вода в Германии стоит дорого, а потому расходуют ее экономно. Обычно человек сначала ополаскивается, потом выключает воду, намыливается и лишь затем вновь открывает кран, чтобы смыть пену. Некоторые дома оборудованы проточными водонагревателями. Чтобы этот механизм заработал, надо создать максимальный напор. Иначе человек будет дрожать от холода под ледяными струями.

Вместо мочалок используют рукавички

Вместо привычных мочалок немцы используют мягкие хлопковые тряпочки, похожие на полотенца. Жесткие скрабы и щетки здесь не слишком популярны. Считается, что они только вредят коже. Твердое мыло тоже сложно найти в магазинах. Жители Германии в основном предпочитают гели для душа и жидкое мыло.

Посещение туалета регламентировано многочисленными правилами

В Германии существуют строгие правила пользования туалетами. Самая главная вещь — ершик. Если в соседней Франции размещение подобных изделий в общественных местах запрещено из-за их негигиеничности, то у немцев это практически сакральное орудие. Любой человек, заглянувший по нужде в туалет, обязательно использует ершик. Унитаз должен быть таким же чистым, как и до визита. Здесь считается, что и мужчины и женщины должны пользоваться удобствами сидя. У немцев есть много изящных названий для туалета. Это и «место, куда следует император», и «два нуля», и «фарфоровый отдел». Если знакомый из Германии спросит, где в квартире находится «тихое место», не стоит провожать его в кабинет или спальню. Он ищет именно туалет.

Женщины при выборе гигиенических продуктов ориентируются на запах

Выбор средств женской гигиены может показаться чуть более скудным, чем в других странах. Так, в Германии очень популярны прокладки с ароматизаторами, тогда как простые варианты пользуются меньшей любовью. При этом можно найти товары, которые стоят меньше € 1. Найти тампоны с аппликаторами в Германии довольно сложно. Во многом это связано с тем, что немцы трепетно относятся к защите окружающей среды и стараются максимально уменьшить использование пластика.

В состав немецкой косметики входят экологически чистые продукты

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Несколько лет назад корейская косметика и приемы ухода за собой снискали популярность по всему миру. Теперь на авансцену выходят немецкие продукты. В Германии скрупулезно и дотошно относятся ко многим вещам, в том числе и к созданию таких средств. В 2020 году эта страна занимала 6-е место в мире по производству и продаже подобных товаров. Основное внимание уделяется составу косметики — здесь используются экологически чистые ингредиенты. Женщины серьезно подходят к процессу ухода за собой. Основное внимание они уделяют очищению кожи и увлажнению. Кроме того, раз в неделю балуют себя различными косметическими процедурами на дому, устраивая этакий спа-салон в рамках квартиры.

В спа-центр можно не брать купальник

Отдых на термальных источниках и в спа пользуется в Германии неизменной популярностью. У каждого заведения есть строгий этикет, регулирующий правила поведения в нем. Так, в одних банях в купальнике можно появляться только в зоне бассейна (и то не везде). Во всех остальных местах — в сауне, парной, массажных и процедурных кабинетах — посетители блистают во всей своей естественной красе. В других же, наоборот, даже бикини может показаться слишком откровенным нарядом. При входе в спа-центр людям выдают полотенце и тапочки. Садиться или ложиться можно только на полотенце. Перед входом в сауну тапочки необходимо снять.

Немцы предпочитают активный образ жизни

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В Германии нет разделения на тех, кто увлечен спортом, и индивидуумов, которые предпочитают диванный отдых. По выходным все от мала до велика высыпают в парки, катаются на велосипедах, играют во что-то. Немцы отличаются любовью к активному отдыху, поэтому много времени проводят в движении. Здесь спорт — неизменная часть жизни. Так, абонемент в фитнес-центр стоит порядка € 15 в месяц. И пробежки — это не подвиг, а ежедневная практика.

Вместо привычных таблеток используют народные средства

Любой житель обязан иметь страховку, которая частично или полностью покрывает его траты на лечение. Кстати, врачи здесь носят не привычные латинские названия, а именуются просто «глазной доктор», «зубной доктор» и т. д. Притом что страна славится своей фармацевтической продукцией (здесь производится самый большой объем лекарственных средств в Европе), многие немцы продолжают пользоваться домашними и проверенными поколениями средствами, используя сырой лук, холодные компрессы, газировку и, главное, теплые шарфы.

Немки не перебарщивают с косметикой

Немецкие барышни действительно пользуются косметикой очень аккуратно. Это не значит, что они вообще не красятся. Просто все средства применяются в минимальном объеме. Основная задача — скрыть небольшие недостатки, а не расцветить свое лицо яркими красками. Женщины предпочитают выглядеть естественно. Такой подход позволяет сэкономить время и деньги.

Поход в парикмахерскую может стать испытанием

Цены на услуги могут быть довольно внушительными. При этом сушка волос и укладка оплачиваются дополнительно. Невзирая на приличную стоимость, сотрудники парикмахерских обычно не ведут пустопорожних бесед в процессе работы и неопытному клиенту могут показаться нелюдимыми.

Секонд-хендом не брезгуют и богатые

Немок сложно назвать модницами. Они отдают предпочтение практичным и удобным нарядам. Даже вполне зажиточные люди не брезгуют секонд-хендами. Ведь закупка в таких магазинах не только экономит деньги, но и демонстрирует заботу об окружающей среде. В Германии популярны брюки всевозможных ярких расцветок. Немцы с нежностью относятся и к национальным нарядам. Неизменной популярностью пользуются ледерхозе, или кожаные штаны. Некоторые мужчины утверждают, что под этот наряд не стоит надевать нижнее белье.

Жесткие зубные щетки здесь запрещены законом

Немцы считают, что чистка зубов 2 раза в день — дело обязательное. Хотя многие до сих пор делают это неправильно. В Германии почти невозможно найти жесткие зубные щетки. Все изделия снабжены настолько мягкой щетиной, что у неподготовленного человека возникает ощущение, что он нежно поглаживает зубы, а не чистит их.

А какие особенности немецкого быта нам стоило бы перенять, на ваш взгляд?

Внимание: в сентябре 2023 года мы исправили фактические неточности в этой статье.