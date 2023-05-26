12 особенностей жизни в Нидерландах, которые за секунду сбивают туристов с толку

Нидерланды — загадочная страна с неповторимым колоритом, которая хранит много секретов. А эта занимательная подборка — еще одно яркое доказательство того, всегда найдется что-то новенькое, о чем мы еще не знали.

Прямо на одной из улиц Амстердама установлены писсуары

Это арт-объект, который можно использовать и по прямому назначению. На мониторах над писсуарами отображаются аудиовизуальные произведения, созданные художником Камиэлем Ронгеном. А еще с помощью инсталляции ее создатели собирают удобрение для парка.

Дамы в Нидерландах предпочитают рожать дома

Во-первых, их бабушки и мамы так делали. Поэтому у девушек нет страха, что что-то может пойти не так. К тому же акушерка на дом вызывается в обязательном порядке и совершенно бесплатно. Во-вторых, в Нидерландах считается, что такой интимный и сокровенный момент лучше всего проживается в родных стенах. Ведь там можно спокойно включить любимую музыку и зажечь свечи, да и близкие будут рядом.

Когда рождается ребенок, близких и коллег принято угощать сухарями с анисовым конфитюром

Если у пары родилась девочка, то готовят сухари розового цвета, а если мальчик — синего. Каждый, кто решил посетить родителей новорожденного, по традиции должен съесть это угощение. Отец малыша также приносит сухари на работу, чтобы разделить радостное событие с коллегами. Отказываться от угощения не принято, это дурной тон.

В Амстердаме не борются с сорняками и другой растительностью на улицах

Как отмечают пользователи интернета, на фоне других европейских городов Амстердам выглядит очень заросшим. Похоже, местные жители не имеют ничего против такого близкого соседства с природой.

Нидерландцы не против сводничества

Сватовство среди друзей стало эффективным способом для поиска второй половинки. Близкие товарищи ведь хорошо знают друг друга, поэтому могут спрогнозировать, кто из их окружения может стать идеальной парой. Кроме того, перед свиданием не нужно бояться неизвестности из-за встречи с незнакомцем, ведь многое можно узнать о человеке заранее, через общих знакомых.

На свидании они будут прямолинейны и поделятся с вами чайным пакетиком

Нидерландцы считают нормальным задавать откровенные вопросы обо всем, даже если вы недавно познакомились и только начинаете романтические отношения. Это помогает сэкономить время и быстро понять, подходите ли вы друг другу. Кстати, разделить на двоих один десерт, молочный коктейль или даже чайный пакетик считается здесь очень романтичным.

Увидеть фазана в Нидерландах — обычное дело

По словам местных жителей, фазаны пасутся практически везде: в парках, вдоль дорог и по берегам прудов, где растет тростник.

Креативности местных рекламщиков можно только позавидовать

Только здесь вы можете увидеть висящий на фонарном столбе велосипед вместо билборда и огромною зеленую субмарину, рекламирующую сеть ресторанов быстрого питания.

Уличные художники тоже умеют заявить о себе

«Я вижу много случайных наклеек на стенах, дорожных знаках и т. д. Что они означают? Почему люди приклеивают их? Наверняка, это не реклама, так как некоторые наклейки — просто картинки»

Подобные наклейки на дорожных знаках — это своего рода симбиоз искусства и рекламы. Уличные художники пишут свои имена в тегах либо размещают небольшие стикерпаки с изображениями персонажей, которых они создали. Так они заявляют о себе.

Тату можно сделать прямо в музее

В музее Рембрандта в Амстердаме теперь можно набить татуировку по мотивам картин художника. Этот проект был создан для приобщения людей к искусству. И для того, чтобы выразить дань уважения талантливому представителю золотого века голландской живописи.

Нидерландское чувство юмора ходит за руку с сарказмом

Туристам шутки местных могут показаться слишком грубыми и нетактичными. Но, поверьте, нидерландцы не хотят никого обидеть. Сарказм — тоже часть их культуры. Даже знаки дорожного движения передают всю прелесть нидерландского юмора. Например, на знаке для велосипедов, который вы видите на фото выше. написано: «Водные велосипеды — прямо в канал». Мы живем в Гааге. Из всего нашего дома самые сварливые оказались мы. Нидерландцы намного терпимее относились и к ночному шуму, и к сомнительным запахам из соседних заведений, и к протечкам в крыше. Но обрадовались, что в доме завелись мы. И всегда поддерживают, подписывают наши жалобы. Очень милая страна и доброжелательный, приятный народ. © Татьяна Лобанова / ADME

Поехали с подругой в Амстердам. В первый же день заблудились и дико замерзли. Подошли к парням, которые что-то чинили в машине. Я спросила как пройти на улицу, на которой находится наш отель. Они сосредоточено переспросили и после ответа как начали ржать. Оказалось, что я настолько сильно исковеркала название, что сказала неприличное слово. Но потом я показала им скрин карты и мы поняли друг друга. Парни оказались очень добрыми и приветливыми. В итоге довезли нас прямо до гостиницы. Они, конечно, сильно и даже жестковато подшучивали над моим произношением и над ситуацией в целом. Еще сказали, что если бы мы не согласились с ними поехать, то они подождали бы, пока мы замерзнем сильнее и вернемся к ним. Рассказали, что пару лет назад, когда переехали из другого города, они тоже вот так блуждали в холод. Жаль только, что девушек на машине не встретили.

Местные жители до безумия не любят стоять в очередях

Когда дело доходит до очередей, в Нидерландах исчезают все правила этикета. В супермаркетах люди без зазрения совести продираются сквозь очередь, лишь бы дойти до кассы быстрее. Очень уж они нетерпеливые. А в общественном транспорте не стоит ожидать, что пассажира с тяжелыми сумками пропустят в вагон первым. Здесь просто так не принято. На женщин, пожилых людей и детей послабления тоже не распространяются.