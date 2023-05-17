9 природных чудес, которые перенесут вас в измерение научной фантастики
Планета Земля полна чудесных явлений. Представьте, что вы идете купаться в полночь и вдруг обнаруживаете, что вас окружает светящаяся голубая дымка. Будто огромные столбы света выходят из морского дна на поверхность! Такое случается редко и выглядит волшебно.
Эта химическая реакция известна как биолюминесценция, и она может происходить в разных ситуациях. Например, когда крошечные водоросли мигрируют ближе к морскому берегу. Если потревожить эти водоросли, они начинают светиться, пытаясь защитить себя, и создают красивейшее зрелище.
В мире есть место, где можно увидеть нечто подобное, но вызванное другими существами. Оно находится в Новой Зеландии. В пещерах этой страны живут светящиеся черви. Это личинки узкотелых жуков среднего размера, которые могут светиться. Если вам посчастливится побывать в этих пещерах, вы почувствуете себя словно в подземной галактике.
Недавно в сети появилось видео с суперредким явлением. Посмотрите внимательно и попробуйте понять, что это такое. Похоже на реку, верно? Но воды там нет. Увидев это явление впервые, иракцы не смогли понять, что предстало перед их глазами, и назвали увиденное «песчаной рекой». Конечно, на самом деле это никакая река, но образ получился удачным.
То, что увидели эти люди, близко к оптической иллюзии. Это не песок, но и не совсем вода. Вот что произошло. В засушливых районах выпадение града — не такая уж редкость. А в случае с песчаной рекой мы видим тысячи плавающих градин. По сути, это замерзший дождь, который выпал в виде маленьких ледяных камешков. Незабываемое зрелище!
Допустим, вы едете по сельской местности и вдруг замечаете облако в форме гриба. О-оу. Может, это космический корабль другой цивилизации? Вы не понимаете, что это такое, но видите, что оно огромное. Что же вам делать: продолжить двигаться в его направлении или развернуться и поехать в другую сторону? Вам стоит знать, что такое облако указывает на то, что внутри происходит огромная гроза. И не просто гроза, а мезоциклон.
Мезоциклон — это вращающийся восходящий поток, который может простираться на несколько километров. Обычно он сопровождается проливными дождями и сильным ветром. На вашем месте я бы развернул/а машину и поехал/а в противоположном направлении. Фух!
Вы знаете Тора? Думаю, он может жить внутри следующего природного явления. Иногда, когда происходит извержение вулкана, процесс может сопровождаться чем-то вроде грозы. Ученые называют это вулканической молнией. Они до сих пор спорят о причинах этого явления. Одна из их догадок заключается в том, что при извержении вулкан выбрасывает в атмосферу положительно заряженные обломки. Эти заряды вступают в реакцию с уже имеющимися отрицательными зарядами, в результате чего может возникнуть молния.
Круто, да? Впервые нечто подобное наблюдали во время извержения Везувия в семьдесят девятом году нашей эры. Говорят, было эпично. Интересно, а Тора там не видели? Хотя, что ему делать в Италии!
В Африке, а именно в Сенегале, мы станем свидетелями еще одного невероятного зрелища. Примерно в тридцати километрах к северу от Дакара, столицы страны, находится уникальное озеро. Прибыв туда, вы можете подумать, что вышли из космического корабля и ступили на неизвестную планету: в конце концов, вы когда-нибудь видели настоящую розовую воду?
Озеро Ретба, или Розовое озеро, как называют его местные жители, стало всемирно известным благодаря своему цвету. И вы можете искупаться в нем, если захотите! Но вам стоит знать, что вода в нем очень соленая. Озеро Ретба известно как одно из самых соленых озер в мире, уровень солености воды в нем превышает сорок процентов.
И если вам интересно, почему вода розовая, спешу заверить, что это не имеет никакого отношения к потусторонним факторам. Дело в высоком содержанием соли. За розовый оттенок отвечает водоросль Дуналие́лла солоново́дная. Она вырабатывает красный пигмент, который поглощает солнечный свет, придавая озеру поразительный розовый цвет. И если вам хочется увидеть озеро во всей красе, вам лучше отправиться туда в сухой сезон, с ноября по июнь. В другие месяцы дождевая вода разбавляет пигмент, и цвет становится менее отчетливым. В последнее время озеро Ретба стало привлекать туристов со всего мира. Они не упускают возможность
Вы наверняка слышали о полярном, или северном сиянии. Это явление по-прежнему завораживает и ученых, и простых наблюдателей. Чтобы его увидеть, вам придется постараться. Для начала отправьтесь на крайний север или юг нашей планеты. И, если вы наберетесь терпения и вам повезет, небо устроит для вас шоу! Северное сияние — довольно редкое явление. И хотя зеленоватые огоньки выглядят нежными, на самом деле их создает крайне бурное событие. Захватывающее световое шоу возникает, когда заряженные частицы Солнца врезаются в верхние слои атмосферы Земли. Но само зрелище не может не радовать, не так ли?
Можете представить себе холм, который никогда не перестает гореть? Так называемые Дымящиеся холмы в арктическом регионе Канады — единственные в своем роде. Здесь мы как никогда близки к научной фантастике, поскольку некоторые минералы, найденные в этих холмах, были обнаружены только за пределами Земли, на поверхности Марса. Почва здесь выделяет дым без остановки по крайней мере двести лет.
Исследователи думали, что в этом районе находится действующий вулкан, но всё оказалось не так. Почва в этом районе содержит серу и уголь. А когда эти элементы вступают в контакт с кислородом, они самопроизвольно воспламеняются, выделяя дым. Я не советую вам исследовать это место. Окружающая среда здесь крайне неблагоприятна для людей: дым токсичен, и его температура опасно высока. Давайте двигаться дальше, пока дым не попал нам в глаза.
Вы когда-нибудь слышали о природных снежках? Они — еще одно доказательство того, что природа совершенна. В две тысячи шестнадцатом году побережье Обской губы в Северном Ледовитом океане заполнилось рядами гигантских снежков. Представьте себе шары размером до метра в поперечнике. Это редкое и красивое явление происходит, когда сильный ветер и вода перекатывают небольшие куски льда. Чем дальше они катятся, тем больше льда собирают и тем более полированным становится этот лед. В итоге снежки превращаются в гигантские шары идеальной формы.
Каждый из них выглядит удивительно, но сотни таких шаров вместе? Только подумайте — можно устроить снежный бой между гигантами! А еще бывают снежки, похожие на пончики. Такая форма возникает только в идеальных температурных условиях, когда снег одновременно твердый и пушистый. Снежный ком начинает катиться вниз, набирая всё больше снега, пока его средняя часть не разрушится. Таким образом снежок приобретает форму пончика! А на вкус он тоже как пончик? Вряд ли.
Допустим, вы отправляетесь в поход. Но вместо голубого неба вы видите огромное облако тумана. Оно может испортить вам фотосессию, но предложить взамен невероятное зрелище! Туманные дни идеальны для явления, известного как туманная радуга или белая радуга. Она возникает из-за крошечных капелек воды, которые образуют туман — они даже меньше одной тысячной миллиметра. Из-за них вместо разноцветной радуги вы получаете прозрачную, с красноватыми внешними краями и голубоватой внутренней каймой. Круто!