9 природных чудес, которые перенесут вас в измерение научной фантастики

Планета Земля полна чудесных явлений. Представьте, что вы идете купаться в полночь и вдруг обнаруживаете, что вас окружает светящаяся голубая дымка. Будто огромные столбы света выходят из морского дна на поверхность! Такое случается редко и выглядит волшебно.

Эта химическая реакция известна как биолюминесценция, и она может происходить в разных ситуациях. Например, когда крошечные водоросли мигрируют ближе к морскому берегу. Если потревожить эти водоросли, они начинают светиться, пытаясь защитить себя, и создают красивейшее зрелище.

В мире есть место, где можно увидеть нечто подобное, но вызванное другими существами. Оно находится в Новой Зеландии. В пещерах этой страны живут светящиеся черви. Это личинки узкотелых жуков среднего размера, которые могут светиться. Если вам посчастливится побывать в этих пещерах, вы почувствуете себя словно в подземной галактике.

Недавно в сети появилось видео с суперредким явлением. Посмотрите внимательно и попробуйте понять, что это такое. Похоже на реку, верно? Но воды там нет. Увидев это явление впервые, иракцы не смогли понять, что предстало перед их глазами, и назвали увиденное «песчаной рекой». Конечно, на самом деле это никакая река, но образ получился удачным. То, что увидели эти люди, близко к оптической иллюзии. Это не песок, но и не совсем вода. Вот что произошло. В засушливых районах выпадение града — не такая уж редкость. А в случае с песчаной рекой мы видим тысячи плавающих градин. По сути, это замерзший дождь, который выпал в виде маленьких ледяных камешков. Незабываемое зрелище!

Допустим, вы едете по сельской местности и вдруг замечаете облако в форме гриба. О-оу. Может, это космический корабль другой цивилизации? Вы не понимаете, что это такое, но видите, что оно огромное. Что же вам делать: продолжить двигаться в его направлении или развернуться и поехать в другую сторону? Вам стоит знать, что такое облако указывает на то, что внутри происходит огромная гроза. И не просто гроза, а мезоциклон. Мезоциклон — это вращающийся восходящий поток, который может простираться на несколько километров. Обычно он сопровождается проливными дождями и сильным ветром. На вашем месте я бы развернул/а машину и поехал/а в противоположном направлении. Фух!

Вы знаете Тора? Думаю, он может жить внутри следующего природного явления. Иногда, когда происходит извержение вулкана, процесс может сопровождаться чем-то вроде грозы. Ученые называют это вулканической молнией. Они до сих пор спорят о причинах этого явления. Одна из их догадок заключается в том, что при извержении вулкан выбрасывает в атмосферу положительно заряженные обломки. Эти заряды вступают в реакцию с уже имеющимися отрицательными зарядами, в результате чего может возникнуть молния. Круто, да? Впервые нечто подобное наблюдали во время извержения Везувия в семьдесят девятом году нашей эры. Говорят, было эпично. Интересно, а Тора там не видели? Хотя, что ему делать в Италии!

В Африке, а именно в Сенегале, мы станем свидетелями еще одного невероятного зрелища. Примерно в тридцати километрах к северу от Дакара, столицы страны, находится уникальное озеро. Прибыв туда, вы можете подумать, что вышли из космического корабля и ступили на неизвестную планету: в конце концов, вы когда-нибудь видели настоящую розовую воду? Озеро Ретба, или Розовое озеро, как называют его местные жители, стало всемирно известным благодаря своему цвету. И вы можете искупаться в нем, если захотите! Но вам стоит знать, что вода в нем очень соленая. Озеро Ретба известно как одно из самых соленых озер в мире, уровень солености воды в нем превышает сорок процентов. И если вам интересно, почему вода розовая, спешу заверить, что это не имеет никакого отношения к потусторонним факторам. Дело в высоком содержанием соли. За розовый оттенок отвечает водоросль Дуналие́лла солоново́дная. Она вырабатывает красный пигмент, который поглощает солнечный свет, придавая озеру поразительный розовый цвет. И если вам хочется увидеть озеро во всей красе, вам лучше отправиться туда в сухой сезон, с ноября по июнь. В другие месяцы дождевая вода разбавляет пигмент, и цвет становится менее отчетливым. В последнее время озеро Ретба стало привлекать туристов со всего мира. Они не упускают возможность

Вы наверняка слышали о полярном, или северном сиянии. Это явление по-прежнему завораживает и ученых, и простых наблюдателей. Чтобы его увидеть, вам придется постараться. Для начала отправьтесь на крайний север или юг нашей планеты. И, если вы наберетесь терпения и вам повезет, небо устроит для вас шоу! Северное сияние — довольно редкое явление. И хотя зеленоватые огоньки выглядят нежными, на самом деле их создает крайне бурное событие. Захватывающее световое шоу возникает, когда заряженные частицы Солнца врезаются в верхние слои атмосферы Земли. Но само зрелище не может не радовать, не так ли?

Можете представить себе холм, который никогда не перестает гореть? Так называемые Дымящиеся холмы в арктическом регионе Канады — единственные в своем роде. Здесь мы как никогда близки к научной фантастике, поскольку некоторые минералы, найденные в этих холмах, были обнаружены только за пределами Земли, на поверхности Марса. Почва здесь выделяет дым без остановки по крайней мере двести лет. Исследователи думали, что в этом районе находится действующий вулкан, но всё оказалось не так. Почва в этом районе содержит серу и уголь. А когда эти элементы вступают в контакт с кислородом, они самопроизвольно воспламеняются, выделяя дым. Я не советую вам исследовать это место. Окружающая среда здесь крайне неблагоприятна для людей: дым токсичен, и его температура опасно высока. Давайте двигаться дальше, пока дым не попал нам в глаза.

Вы когда-нибудь слышали о природных снежках? Они — еще одно доказательство того, что природа совершенна. В две тысячи шестнадцатом году побережье Обской губы в Северном Ледовитом океане заполнилось рядами гигантских снежков. Представьте себе шары размером до метра в поперечнике. Это редкое и красивое явление происходит, когда сильный ветер и вода перекатывают небольшие куски льда. Чем дальше они катятся, тем больше льда собирают и тем более полированным становится этот лед. В итоге снежки превращаются в гигантские шары идеальной формы. Каждый из них выглядит удивительно, но сотни таких шаров вместе? Только подумайте — можно устроить снежный бой между гигантами! А еще бывают снежки, похожие на пончики. Такая форма возникает только в идеальных температурных условиях, когда снег одновременно твердый и пушистый. Снежный ком начинает катиться вниз, набирая всё больше снега, пока его средняя часть не разрушится. Таким образом снежок приобретает форму пончика! А на вкус он тоже как пончик? Вряд ли.