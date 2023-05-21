Никто не живет в центре Австралии, и вы бы не стали

Почему в Австралии мало людей? Почему огромные части океанов фактически не исследованы? Действительно ли наша Земля — идеальная сфера? И правда ли, что она когда-то была фиолетовой, а не зеленой? Приготовьтесь узнать кое-что новое о нашей планете! Австралия действительно огромна: для наглядности, она размером почти со всю Европу. В Австралии проживает около 26 миллионов человек, и она входит в число стран с наименьшей плотностью населения — 3,4 человека на квадратный километр. Она занимает лишь 55-е место по численности населения в мире при 6-м месте по площади. Почему же большая ее часть пустует? Возможно, дело в опасных животных, прячущихся за каждым камнем. На мой взгляд, звучит убедительно. Но есть и другие причины.

Из-за засушливости Австралии 85% населения живет в пределах 50 километров от побережья. И 80% из них живут на восточной стороне, где чаще выпадают осадки. Но несмотря на общий дефицит дождей, только 20% территории Австралии представляют собой непригодную для жизни пустыню, и только 40% считаются непригодными для проживания по человеческим стандартам. Потребление воды в Австралии выше, чем среднее количество осадков за год. Но есть еще древний источник воды, скрытый под землей. Это один из крупнейших подземных источников пресной воды в мире — Большой Артезианский бассейн. Его площадь составляет 1,7 миллионов квадратных километров, или 1/5 территории Австралии. В нем содержится достаточно воды, чтобы покрыть Землю слоем глубиной полметра. Или, что более полезно, он сможет обеспечить австралийцев водой в течение следующих полутора тысяч лет.

Только 6,5% территории Австралии покрыты почвой, пригодной для земледелия. Может показаться, что это очень мало. Наверное, вы забыли, что Австралия — большая страна, и ее плодородная часть по размеру равна Франции! Такой площади, пригодной для сельского хозяйства, Австралии более чем достаточно, чтобы прокормить свое население, и еще 70% сельхозпродукции экспортируется за рубеж. Итак, почему же при наличии земли, воды и пищи там так мало людей? Причина в очень медленном процессе миграции. Сначала в Австралии жили только выходцы из Соединенного Королевства. Затем они открыли границы для других европейцев, и это ограничение действовало до 1973 года!

Казалось бы, почти 200 лет — достаточный срок для массовой миграции, но ей помешало расположение Австралии. Путь был долгим и рискованным, поэтому европейцы предпочитали более надежные, дешевые и быстрые варианты миграции в Канаду или США.

Люди догадались, что Земля круглая, уже 2 тысячи лет назад. Но знаете ли вы, что нашу планету нельзя назвать идеальной сферой? В процессе вращения размеры Земли постоянно меняются, правда, очень медленно. Северный и Южный полюса довольно плоские. Земля похожа на сплющенный мяч. Представьте себе гигантскую руку, пальцы которой давят на оба полюса. Из-за этого давления планета немного выпирает на экваторе.

Гравитационное поле Земли неравномерно, с множеством аномалий, что создает неровную, бугристую поверхность. В некоторых местах на Земле гравитация сильнее, чем в других. Если вы встанете на весы на экваторе, цифра будет на полпроцента меньше, чем на полюсах. Не так уж и много и явно не повод ехать на экватор, даже если вы мечтаете похудеть.

Если бы решите измерить расстояние от центра Земли до самой отдаленной точки, вас будет ждать сюрприз. Измерения приведут вас не на Эверест. Из-за неидеальной формы Земли самой высокой точкой является вершина эквадорской горы Чимборасо — если считать от центра, а не от поверхности моря.

Нам еще предстоит изучить около 80% океана. Звучит безумно, если учесть, как много всего мы успели исследовать в Солнечной системе. Да, океан всё еще полон сюрпризов. Он покрывает более 70% поверхности Земли, и в нем обитает 94% земной фауны. Некоторые живущие в нем организмы производят до 80% мирового кислорода. В основном это планктон, водоросли и бактерии.

Одно из самых известных и уже исследованных мест — Марианская впадина. Это самая глубокая точка на Земле, ее глубина составляет 11 километров. Это в 5 раз больше длины Гранд-Каньона и превосходит высоту Эвереста. Впадина скрывает очень древнее океаническое дно. Ему около 180 миллионов лет! Давление на дне превышает 1000 бар. И хотя это в тысячу раз больше, чем у поверхности, здесь существует жизнь.

По всему океану в мутных глубинах лежит около трех миллионов затонувших кораблей. Бесчисленные артефакты лежат нетронутыми — их может быть больше, чем во всех музеях мира.

Срединно-океанический хребет является самым длинным в мире и достигает 65 тысяч километров. Это почти в 10 раз больше, чем протяженность Анд, самого длинного горного хребта на суше.

За синий цвет океана отвечает Солнце, а не отражение неба — и море, и небо голубые по одной и той же причине. Поверхность воды получает белый свет от Солнца, и она сильнее поглощает оранжевый, красный и желтый свет. Она не так сильно поглощает синий свет, поэтому он возвращается к нам и мы его видим. Конечно, оттенок зависит от того, насколько чиста вода. Если в ней много грязи или водорослей, они рассеивают свет и подавляют естественную голубизну. Есть множество факторов, которые определяют, какие цвета мы видим на нашей планете.

Вы можете поверить, что раньше Земля не была зеленой? Вместо этого она была фиолетовой! Хлорофилл в атмосфере поглощает в основном синие и красные волны в составе солнечных лучей и отражает зеленые, в результате чего мы видим нашу планету такой, какой мы привыкли ее видеть. Давным-давно вместо хлорофилла на Земле господствовали древние микробы, называемые «ретиналь». Они поглощали зеленый свет и отражали красный и фиолетовый. Они имели более простую структуру и неплохо чувствовали себя даже при дефиците кислорода. Они обеспечивали нашей планете фиолетовый цвет вместо зеленого. Но хлорофилл более эффективен, и по мере развития Земли он в конце концов взял верх. Получается, миллиарды лет назад далекие наблюдатели могли видеть нашу планету как маленькую фиолетовую точку. Интересно, а мы могли бы быть фиолетовыми? Вряд ли.