Никто не живет в центре Австралии, и вы бы не стали
Почему в Австралии мало людей? Почему огромные части океанов фактически не исследованы? Действительно ли наша Земля — идеальная сфера? И правда ли, что она когда-то была фиолетовой, а не зеленой? Приготовьтесь узнать кое-что новое о нашей планете!
Австралия действительно огромна: для наглядности, она размером почти со всю Европу. В Австралии проживает около 26 миллионов человек, и она входит в число стран с наименьшей плотностью населения — 3,4 человека на квадратный километр.
Она занимает лишь 55-е место по численности населения в мире при 6-м месте по площади. Почему же большая ее часть пустует? Возможно, дело в опасных животных, прячущихся за каждым камнем. На мой взгляд, звучит убедительно. Но есть и другие причины.
Из-за засушливости Австралии 85% населения живет в пределах 50 километров от побережья. И 80% из них живут на восточной стороне, где чаще выпадают осадки. Но несмотря на общий дефицит дождей, только 20% территории Австралии представляют собой непригодную для жизни пустыню, и только 40% считаются непригодными для проживания по человеческим стандартам.
Потребление воды в Австралии выше, чем среднее количество осадков за год. Но есть еще древний источник воды, скрытый под землей. Это один из крупнейших подземных источников пресной воды в мире — Большой Артезианский бассейн. Его площадь составляет 1,7 миллионов квадратных километров, или 1/5 территории Австралии. В нем содержится достаточно воды, чтобы покрыть Землю слоем глубиной полметра. Или, что более полезно, он сможет обеспечить австралийцев водой в течение следующих полутора тысяч лет.
Только 6,5% территории Австралии покрыты почвой, пригодной для земледелия. Может показаться, что это очень мало. Наверное, вы забыли, что Австралия — большая страна, и ее плодородная часть по размеру равна Франции! Такой площади, пригодной для сельского хозяйства, Австралии более чем достаточно, чтобы прокормить свое население, и еще 70% сельхозпродукции экспортируется за рубеж.
Итак, почему же при наличии земли, воды и пищи там так мало людей? Причина в очень медленном процессе миграции. Сначала в Австралии жили только выходцы из Соединенного Королевства. Затем они открыли границы для других европейцев, и это ограничение действовало до 1973 года!
Казалось бы, почти 200 лет — достаточный срок для массовой миграции, но ей помешало расположение Австралии. Путь был долгим и рискованным, поэтому европейцы предпочитали более надежные, дешевые и быстрые варианты миграции в Канаду или США.
- Люди догадались, что Земля круглая, уже 2 тысячи лет назад. Но знаете ли вы, что нашу планету нельзя назвать идеальной сферой? В процессе вращения размеры Земли постоянно меняются, правда, очень медленно. Северный и Южный полюса довольно плоские. Земля похожа на сплющенный мяч. Представьте себе гигантскую руку, пальцы которой давят на оба полюса. Из-за этого давления планета немного выпирает на экваторе.
- Гравитационное поле Земли неравномерно, с множеством аномалий, что создает неровную, бугристую поверхность. В некоторых местах на Земле гравитация сильнее, чем в других. Если вы встанете на весы на экваторе, цифра будет на полпроцента меньше, чем на полюсах. Не так уж и много и явно не повод ехать на экватор, даже если вы мечтаете похудеть.
- Если бы решите измерить расстояние от центра Земли до самой отдаленной точки, вас будет ждать сюрприз. Измерения приведут вас не на Эверест. Из-за неидеальной формы Земли самой высокой точкой является вершина эквадорской горы Чимборасо — если считать от центра, а не от поверхности моря.
- Нам еще предстоит изучить около 80% океана. Звучит безумно, если учесть, как много всего мы успели исследовать в Солнечной системе. Да, океан всё еще полон сюрпризов. Он покрывает более 70% поверхности Земли, и в нем обитает 94% земной фауны. Некоторые живущие в нем организмы производят до 80% мирового кислорода. В основном это планктон, водоросли и бактерии.
- Одно из самых известных и уже исследованных мест — Марианская впадина. Это самая глубокая точка на Земле, ее глубина составляет 11 километров. Это в 5 раз больше длины Гранд-Каньона и превосходит высоту Эвереста. Впадина скрывает очень древнее океаническое дно. Ему около 180 миллионов лет! Давление на дне превышает 1000 бар. И хотя это в тысячу раз больше, чем у поверхности, здесь существует жизнь.
- По всему океану в мутных глубинах лежит около трех миллионов затонувших кораблей. Бесчисленные артефакты лежат нетронутыми — их может быть больше, чем во всех музеях мира.
- Срединно-океанический хребет является самым длинным в мире и достигает 65 тысяч километров. Это почти в 10 раз больше, чем протяженность Анд, самого длинного горного хребта на суше.
- За синий цвет океана отвечает Солнце, а не отражение неба — и море, и небо голубые по одной и той же причине. Поверхность воды получает белый свет от Солнца, и она сильнее поглощает оранжевый, красный и желтый свет. Она не так сильно поглощает синий свет, поэтому он возвращается к нам и мы его видим. Конечно, оттенок зависит от того, насколько чиста вода. Если в ней много грязи или водорослей, они рассеивают свет и подавляют естественную голубизну. Есть множество факторов, которые определяют, какие цвета мы видим на нашей планете.
- Вы можете поверить, что раньше Земля не была зеленой? Вместо этого она была фиолетовой! Хлорофилл в атмосфере поглощает в основном синие и красные волны в составе солнечных лучей и отражает зеленые, в результате чего мы видим нашу планету такой, какой мы привыкли ее видеть. Давным-давно вместо хлорофилла на Земле господствовали древние микробы, называемые «ретиналь». Они поглощали зеленый свет и отражали красный и фиолетовый. Они имели более простую структуру и неплохо чувствовали себя даже при дефиците кислорода. Они обеспечивали нашей планете фиолетовый цвет вместо зеленого. Но хлорофилл более эффективен, и по мере развития Земли он в конце концов взял верх. Получается, миллиарды лет назад далекие наблюдатели могли видеть нашу планету как маленькую фиолетовую точку. Интересно, а мы могли бы быть фиолетовыми? Вряд ли.
- Самое большое дерево на Земле — гигантская секвойя, названная «Генерал Шерман». Высота этого гиганта превышает 85 метров — это почти как дом в 26 этажей! Считается, что дереву 2,7 тысяч лет, а его окружность составляет 25 метров. Его вес оценивают в 1,8 тысяч тонн! Впечатляет, но это не самое тяжелое живое существо на Земле!
- В штате Юта есть большая роща деревьев под названием «Пандо». Массивная корневая система соединяет вместе до 47 тысяч стволов. Вес колонии достигает 6 тысяч тонн, а возраст — 80 тысяч лет. Это самое древнее живое существо, известное человеку.
- А как насчет самой большой площади, занятой одним существо? У западных берегов Австралии морская водоросль выросла до немыслимых размеров. Ленточная водоросль посейдония существует уже 4,5 тысячи лет. Она распространяет побеги-клоны, которые связаны между собой и имеют общую ДНК. Площадь этой колонии составляет 200 квадратных километров — это как 28 тысяч футбольных полей или штат Небраска! И водоросль не собирается останавливаться на достигнутом, вырастая на полметра каждый год. Трудно даже представить себе масштабы этого существа. А теперь представьте, что оно фиолетовое!