10 модных хитростей, с которыми любой образ будет выглядеть дорого

Иногда такие мелочи, как лямки от бюстгальтера, не те украшения или даже неправильный метод стирки могут напрочь запороть стильный образ. И чтобы не заблудиться во множестве модных тенденций, лучше всего взять себе на вооружение парочку приемов, которые выведут на новый уровень любые образы и добавят вам уверенности в себе.

Прячьте лямки бюстгальтера, когда надеваете платье с открытой спиной

Избавиться от выставляющихся из-под открытого платья лямок бюстгальтера очень легко. Но для этого важно выбрать модель с отстегивающимися бретелями.

Отстегните лямки.

Пристегните их к крючкам сзади.

Лиф приложите к груди, а лямки оберните вокруг грудного отдела.

Соедините бретельки спереди под бюстгальтером.

Укротите топорщащиеся кружева на вырезах

Чтобы вырез выглядел аккуратно и красиво прилегал к телу, воспользуйтесь клеем для ресниц. Нанесите его на грудь в тех местах, где идет линия выреза и аккуратно прижмите ткань.

Выбирайте яркие и качественные вещи

В этом случае пример можно брать с итальянок. Они чаще выбирают не унисекс варианты, а более женственные фасоны с дополнительными деталями. Им нравятся разнообразные воланы и рюши. Свои образы они составляют с особой тщательностью, чтобы все элементы смотрелись гармонично. Дамы из Италии не боятся составлять сложные образы. А если все же и надевают простые джинсы и футболку, то выбирают те модели, которые хорошо держат форму и сидят по фигуре.

Носите сарафаны А-силуэта

Платья-футболки девушки и женщины носят уже много лет подряд. И не удивительно, потому что вещь эта довольно универсальная. Но как альтернативу им сейчас можно выбрать другую модель. Например, платья и сарафаны A-силуэта. Они будут актуальны еще много лет подряд и чаще всего выглядят наряднее. К тому же классику, к которой они относятся, можно надеть в большее количество мест, в отличие от спортивного стиля.

Поддерживайте опрятный вид джинсовой одежды

Стилист Кортни Кардашьян поделилась своим секретом о том, как ей удается надолго сохранять цвет вещей из денима. И это не какое-то дорогое супер-средство, а морозилка и пакет с замком zip-lock. Она кладет вещь на ночь в камеру, чтобы лишний раз не стирать и не портить цвет.

Сочетайте аксессуары с одеждой

East News , Mohammed Mosteghanemi/Allpix Press/East News

Для того чтобы создать элегантный образ, подбирать сумочку лучше, отталкиваясь от наряда, а не под обувь. Примером может послужить принцесса Диана, которая с помощью аксессуаров создала изысканный образ.

Добавьте несколько цепочек в качестве аксессуаров

Szymon Brzoska/East News , Szymon Brzoska/East News

Отлично дополнят образ цепочки в несколько рядов. Эксперты в области моды предлагают непременно пополнить свою коллекцию украшений этим аксессуаром, ведь с его помощью можно преобразить практически любой образ. Как джинсы с футболкой, так и вечерний наряд. Важно помнить, что лучше не носить вместе цепочки разных стилей.

Надевайте обувь на размер больше

Неудобная и тесная обувь может испортить даже самый идеальный день. Поэтому покупайте туфли на размер больше. Именно на такую хитрость советуют идти модные эксперты звездам, которые подолгу находятся на ногах, посещая светские мероприятия. Благодаря такому лайфхаку можно избежать мозолей и наслаждаться моментом, а не страдать от боли.

Выбирайте юбку-колокол из легкой струящейся ткани

Классическая юбка-колокол имеет заметный объем в области талии, а к низу становится более прямой. Она прекрасно смотрится на фотографиях в интернет-магазинах, но при движении зачастую создает видимость лишних объемов в области живота. Нежелательных эффектов получится избежать, если выбрать юбку этой же модели, но с низкой посадкой и сшитую из тонкой струящейся ткани. А для того чтобы весь наряд в целом выглядел стильно, нужно соблюдать правила, которые помогут грамотно сочетать этот предмет гардероба с другими вещами.

Подружитесь с полосатым принтом

В случае если вы неравнодушны к полосатым вещам, лучше всего обратить внимание на вертикальные полоски. Такой совет дают стилисты. Этот принт делает фигуру визуально стройнее, а рост выше.