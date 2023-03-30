10 неоправданно дорогих вещей, которые мы почему-то продолжаем покупать как миленькие

Почему бриллианты такие дорогие? А из-за чего экопродукты в несколько раз дороже обычных? Ценообразование — штука непростая. Но ясно одно: за некоторые вещи мы платим баснословные деньги, хотя они этого явно не стоят.

1. Люксовые средства для кожи

Дорогостоящие кремы не всегда дают гарантированный результат. Разумеется, в них есть ингредиенты и добавки, которые способны благотворно влиять на кожу. Но, по большому счету, многие косметические средства стоят так дорого только благодаря рекламе и красивой упаковке с обещаниями чуда. Считаю обманом роскошный уход за кожей. Сходи к дерматологу — заплати меньше, но получи реальный результат. © msulliv4 / Reddit

Недавно я ходила к дерматологу из-за сухой и шелушащейся кожи на лице. Я потратила кучу времени и денег на увлажняющие и отшелушивающие средства, кремы и другие продукты, которые, как утверждается, помогают при сухости. Врач дал мне рецепт на таблетки — $ 10 за 50 штук. Я принимаю их один раз в день в течение недели или двух, когда у меня обострение, и теперь моя кожа круглый год гладкая, как попка младенца. © Claris-chang / Reddit

2. Тарифы с безлимитом

Тарифные планы с безлимитным интернетом или неограниченной сотовой связью выглядят крайне заманчиво, и, кажется что это отличный способ сэкономить. Как бы не так. Если говорить про мобильный интернет, то, например, по статистике, в Великобритании в среднем человек тратит только 5,6 Гб в месяц. Тогда зачем переплачивать за то, чем мы не пользуемся?

3. Растительное молоко

Несмотря на то что многие считают растительное молоко более здоровой альтернативой привычному нам коровьему молоку, его цена все равно неоправданно высока. Товары из раздела «правильное питание» сейчас в тренде и, как правило, стоят немалых денег. Хотя их производство нельзя назвать дорогостоящим. Например, в основе овсяного молока — вода и овсяная крупа, а стоят они копейки.

4. Украшения с бриллиантами

Бриллианты, несмотря на свое природное происхождение, являются искусственно созданным символом богатства. Когда в XIX веке в Южной Африке были обнаружены гигантские залежи алмазов, камни быстро наводнили рынок украшений. Они были относительно недорогими ровно до тех пор, пока за дело не взялся предприниматель Сесил Родс. По некоторым данным, он партиями скупал акции алмазных рудников и таким образом все южноафриканские рудники стали принадлежать только ему и его компании De Beers. Родс стал поставлять на рынок лишь малую часть алмазов, искусственно наращивая спрос. И запустил мощную рекламную кампанию, один из лозунгов которой звучал так: «Ювелиры говорят нам, что девушка не помолвлена, если у нее нет обручального кольца с бриллиантом». Однако сейчас многие люди считают, что тратиться на дорогостоящие бриллианты только потому, что так принято, как минимум нелогично. Если подумать, это же просто камни. Слава богу, моя жена — заядлая любительница геологии. Я выбрал для нее кольцо с неограненным бриллиантом и сэкономил кучу денег. © ***frogscientologist / Reddit

Просто бессмыслица, что люди признают это и все равно покупают бриллианты. Я разговаривал с мамой и ее парнем о возмутительных ценах. Они посмотрели 3 документальных фильма о мошенничестве в этой сфере, но парень моей мамы только что сделал ей предложение и подарил кольцо с бриллиантом... © Glocktopusbruh / Reddit

5. Дорогие матрасы

От удобства матраса напрямую зависит качество нашего сна. Но удобный не значит дорогой. Обычный матрас и матрас премиум-класса отличаются друг от друга конструкцией и использованными материалами, но в сущности они имеют похожую «начинку». А высокая цена объясняется лишь известностью бренда или маркетинговыми уловками вроде антибактериальной пропитки или микромассажного действия. Разобраться в этом многообразии и понять, не переплачиваем ли мы, сложно. Чем и пользуются производители с продавцами. Наценки на матрасы и кровати в магазине, по некоторым данным, могут достигать от 50 % до 300 %. Ходили покупать матрас. Зашли в самый известный в городе магазин. Нам сразу предложили самый модный и уникальный матрас: «летняя» и «зимняя» стороны, кокосовый наполнитель, специальная пропитка, еще какие-то навороты. Ценник был заоблачный, но продавец уверял, что только этот бренд делает настолько крутые матрасы. А еще у них скидка на доставку. Плюнули мы и пошли искать в интернете. Нашли местного производителя, который делает матрасы с точно такими же характеристиками и бесплатно привозит заказ домой. Купили у него, пользуемся матрасом уже 4 года — он шикарный. А стоил в 6 раз меньше, чем тот «уникальный».

6. Коляски премиум-класса

Маркетологи успешно пользуются нашей сентиментальностью и щедростью, которая обостряется при рождении детей. Конечно, нам хочется дать ребенку все лучшее: и речь не только про свою любовь, заботу и знания, но и про самую красивую одежду, лучшие игрушки и дорогостоящие девайсы. Что по большому счету нужно от коляски? Чтобы малышу в ней было удобно, чтобы она была нетяжелой и легко ездила — в общем-то и все. Остальное — дизайн, десяток сменных блоков, дополнительные аксессуары — лишь способ продать ту самую коляску дороже. И к слову, не факт, что ребенок вообще полюбит это средство передвижения. Я думаю, что лучше взять б/у! Я получил коляску в идеальном состоянии за $ 100 и доволен как слон. Я лично считаю, что тратить $ 500–1 000 на коляску точно не стоит. Просто не забудьте тщательно проверить б/у вещь перед покупкой. © сгроссар / Reddit

7. Чернила для принтера

Цены на чернила, как и на любой другой расходный материал, кажутся многим пользователям интернета непомерно высокими. Понятно же, что люди покупают принтер для печати, а без чернил печатать невозможно. Тогда почему они иногда в итоге обходятся даже дороже крутого принтера? Ради повышенного спроса и прибыли производители принтеров могут продавать эти устройства себе в убыток, а затем компенсировать траты продажей чернил. Более того, чтобы подавить конкуренцию со стороны других продавцов, они часто обновляют прошивку в своих картриджах. По мнению многих, такая практика несправедлива и попросту возмутительна. Вы должны знать, что в некоторых принтерах есть запланированное устаревание. У них есть прокладка внизу, которая в конечном итоге пропитывается чернилами, и программное обеспечение отказывается продолжать работу без специального обслуживания. Стоимость такой услуги составляет примерно половину стоимости принтера. © crazyman50000 / Reddit

8. Робот-пылесос

Он стильно выглядит, занимает мало места и, главное, превращает рутинную грязную работу в то, за чем интересно наблюдать. Мы можем предоставить уборку роботу, занимаясь в это время более важными «человеческими» делами, — ну не прелесть ли? Однако такие модели гораздо дороже обычных пылесосов, а вот по функционалу они скромнее, да и убирают, как правило, хуже. С роботом много хлопот: нужно регулярно очищать пылесборник и щетки, а перед запуском убирать все препятствия и лишние вещи с пола. Купили робот-пылесос, чтобы меньше самим убирать и время экономить. Не учли, что между одной комнатой и коридором высокий порог, который пылесос не может преодолеть сам. Да и другие пороги ему оказались не по силам: заехать в комнату может, а выехать уже нет. В итоге задать ему схему уборки и запускать, даже будучи не дома, как планировали (и ради чего, собственно, покупали), не получилось. Теперь я ношу его из комнаты в комнату, попутно поднимаю шторы (он их зажевывает), прячу провода, сворачиваю и убираю 2 ковра (щетка запутывается в ворсе, робот останавливается и подает сигнал SOS). Убирает он хуже, чем обычный пылесос, который стоил в 5 раз меньше. Да, я могла бы запускать его каждый день, чтобы пыль и шерсть не успевали скапливаться в космических количествах, но это каждый день нужно сдвигать половину дома, чтобы робот нигде не застрял и ничего не зажевал! Еще я радовалась, что поручу ему мыть пол на кухне, но пройтись по плитке шваброй быстрее и проще, чем подготовить кухню к визиту мистера Я Снова Налажал (убрать кошачью посуду; отодвинуть табуретки, чтобы он мог проехать к самой стеночке; поставить препятствие, чтобы он не залез с мокрой тряпкой на ковер в коридоре). Что самое обидное, даже коты на нем кататься не хотят!

9. Навороченные фены и стайлеры

Фены популярных марок, безусловно, имеют особый дизайн и, как заверяет производитель, более бережно относятся к волосам. Они стоят гораздо дороже обычных устройств для сушки и укладки волос. Но при этом кто-то из покупателей не видит разницы в сравнении с более дешевыми аналогами, кто-то утверждает, что они пересушивают волосы. В любом случае эти фены неидеальны. И главный их недостаток в том, что они, увы, не могут сделать нам укладку самостоятельно.

10. Брендовая одежда и обувь