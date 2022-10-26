10 неожиданных лайфхаков, которыми пользуются звезды, чтобы сногсшибательно выглядеть на красной дорожке

Когда звезды разгуливают и позируют на красных дорожках, они выглядят безупречно, и кажется, что они не прилагают к этому никаких усилий. Но правда заключается в том, что за этими потрясающей красоты платьями, прическами и макияжем стоит множество трюков, о существовании которых мы даже не подозревали.

1. Они причесывают волосы зубной щеткой

ANGELA WEISS / AFP / East News , Woman applying dry shampoo onto her hair in bathroom / NewAfrica , Medicine doctor gown and pills / apxipro@gmail.com

Обычно на красной дорожке мы видим знаменитостей с гладкими прическами, из которых не торчит ни один волосок. Чтобы даже непослушные волосы не выбивались из укладки, они используют необычный прием: зубную щетку сбрызгивают лаком для волос и приглаживают ей волосы. Так остальная часть прически не испортится, а непослушные пряди будут надежно зафиксированы.

2. Они используют дезодорант, чтобы размягчить туфли

Beautiful well-groomed woman takes off her elegant sandals in high heels / voronishcheva , Gisele Bundchen (wearing an eco-friendly Versace dress) at arrivals for Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination Met Gala Costume Institute Annual Benefit - Part 3, Metropolitan Museum of Art, New York, NY May 7, 2018. / everett225

Если туфли, которые звезда собирается надеть на мероприятие, ей жмут (потому что ступни отекли или размер слишком маленький), есть простой способ решить эту проблему: нанести дезодорант на задник. Так туфля станет мягче и ступня легко проскользнет внутрь.

3. Они делают обувь более удобной с помощью пластыря и патчей для груди

LOS ANGELES - JUN 13: Sydney Mikayla shoe detail at the 48th Daytime Emmy Awards Press Line - June 13 at the ATI Studios on June 13, 2021 in Burbank, CA / Jean_Nelson

Еще один трюк, который поможет ногам чувствовать себя более комфортно, подразумевает использование патчей для сосков вместо слишком больших или бесполезных стелек. Это зависит от конкретной пары обуви. Патчи практически незаметны благодаря материалу, из которого они сделаны, и в то же время хорошо защищают стопы от натирания.

4. Они используют мыло, чтобы справиться с заедающей молнией

Horizontal photo of female hand holding bar of soap with bathroom sink in background / tab62 , LOS ANGELES, USA. November 25, 2019: Taylor Swift at the 2019 American Music Awards at the Microsoft Theatre LA Live / Featureflash

Если молния не поддается, знаменитости натирают ее мылом, которое служит смазкой и защищает ее от порчи в случае применения силы.

5. Они надевают шарф, чтобы не испачкаться косметикой

LOS ANGELES, USA. February 09, 2020: Salma Hayek at the 92nd Academy Awards at the Dolby Theatre / Featureflash , Young makeup master looking at woman`s makeup in salon / denizo , Fashion girl with a purple scarf, wearing sunglasses, updo / jannabantan

Собираясь на торжественное мероприятие, женщины, в том числе и знаменитые, нередко сталкиваются со следами от макияжа на одежде. Чтобы избежать этого, звезды надевают шарф, который снимают, как только мейкап завершен.

6. Они удаляют пятна от помады с помощью лака для волос

AFP / East News , Female hand holding male t-shirt and pointing at lipstick print, close up / andreysafonov , Woman applying dry shampoo onto her hair in bathroom / NewAfrica

Если помада оказывается на вашем платье, лак для волос поможет ее удалить. Также он может быть полезен в некоторых других ситуациях, когда нужно экстренно все исправить. Например, он справится с удалением шерсти домашних животных с одежды, а также ускорит высыхание лака для ногтей.

7. Они выходят из машины, держа ноги прижатыми друг к другу

Когда знаменитые женщины прибывают на мероприятие в платьях, им приходится проявлять изобретательность, чтобы публика не увидела больше, чем они хотят показать. Чтобы всегда выглядеть гламурно, стилисты рекомендуют звездам всегда держать ноги плотно прижатыми друг к другу и именно так выходить из машины.

8. Они наносят тональную основу на уши

AA/ABACA / Abaca / East News

Безупречный внешний вид звезды может подпортить такая незначительная деталь, как уши. Например, они могут покраснеть. Вот почему знаменитости наносят тональную основу не только на лицо, но и вокруг — на линию роста волос, шею и уши. Так тон кожи будет везде одинаковым, без контрастных участков.

9. Они используют тени для век, чтобы зубы казались светлее

ANGELA WEISS / AFP / East News , Collection of professional makeup brushes / Maksymiv

Знаменитости наносят кремово-белые тени на свои зубы, если им нужно, чтобы они выглядели еще ярче и белее. Тени на зубах практически незаметны. Этот эффект, разумеется, временный, но его хватает для фотосессий.

10. Они наносят сухой шампунь на шею

VALERY HACHE / AFP / East News , Woman applying dry shampoo onto her hair in bathroom / NewAfrica

Знаменитости наносят немного сухого шампуня на руки и шею в жаркую погоду или во время энергичных выступлений. Шампунь не дает волосам прилипнуть к потной коже. Мужчины также используют этот трюк: они наносят сухой шампунь под костюм на область поясницы, чтобы сохранять сухость кожи во время своих концертов.

Какой трюк помогает вам сделать любой наряд особенным? Какие еще секреты, позволяющие потрясающе выглядеть на важных мероприятиях, есть у вас?