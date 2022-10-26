10 неожиданных лайфхаков, которыми пользуются звезды, чтобы сногсшибательно выглядеть на красной дорожке
Когда звезды разгуливают и позируют на красных дорожках, они выглядят безупречно, и кажется, что они не прилагают к этому никаких усилий. Но правда заключается в том, что за этими потрясающей красоты платьями, прическами и макияжем стоит множество трюков, о существовании которых мы даже не подозревали.
1. Они причесывают волосы зубной щеткой
Обычно на красной дорожке мы видим знаменитостей с гладкими прическами, из которых не торчит ни один волосок. Чтобы даже непослушные волосы не выбивались из укладки, они используют необычный прием: зубную щетку сбрызгивают лаком для волос и приглаживают ей волосы. Так остальная часть прически не испортится, а непослушные пряди будут надежно зафиксированы.
2. Они используют дезодорант, чтобы размягчить туфли
Если туфли, которые звезда собирается надеть на мероприятие, ей жмут (потому что ступни отекли или размер слишком маленький), есть простой способ решить эту проблему: нанести дезодорант на задник. Так туфля станет мягче и ступня легко проскользнет внутрь.
3. Они делают обувь более удобной с помощью пластыря и патчей для груди
Еще один трюк, который поможет ногам чувствовать себя более комфортно, подразумевает использование патчей для сосков вместо слишком больших или бесполезных стелек. Это зависит от конкретной пары обуви. Патчи практически незаметны благодаря материалу, из которого они сделаны, и в то же время хорошо защищают стопы от натирания.
4. Они используют мыло, чтобы справиться с заедающей молнией
Если молния не поддается, знаменитости натирают ее мылом, которое служит смазкой и защищает ее от порчи в случае применения силы.
5. Они надевают шарф, чтобы не испачкаться косметикой
Собираясь на торжественное мероприятие, женщины, в том числе и знаменитые, нередко сталкиваются со следами от макияжа на одежде. Чтобы избежать этого, звезды надевают шарф, который снимают, как только мейкап завершен.
6. Они удаляют пятна от помады с помощью лака для волос
Если помада оказывается на вашем платье, лак для волос поможет ее удалить. Также он может быть полезен в некоторых других ситуациях, когда нужно экстренно все исправить. Например, он справится с удалением шерсти домашних животных с одежды, а также ускорит высыхание лака для ногтей.
7. Они выходят из машины, держа ноги прижатыми друг к другу
Когда знаменитые женщины прибывают на мероприятие в платьях, им приходится проявлять изобретательность, чтобы публика не увидела больше, чем они хотят показать. Чтобы всегда выглядеть гламурно, стилисты рекомендуют звездам всегда держать ноги плотно прижатыми друг к другу и именно так выходить из машины.
8. Они наносят тональную основу на уши
Безупречный внешний вид звезды может подпортить такая незначительная деталь, как уши. Например, они могут покраснеть. Вот почему знаменитости наносят тональную основу не только на лицо, но и вокруг — на линию роста волос, шею и уши. Так тон кожи будет везде одинаковым, без контрастных участков.
9. Они используют тени для век, чтобы зубы казались светлее
Знаменитости наносят кремово-белые тени на свои зубы, если им нужно, чтобы они выглядели еще ярче и белее. Тени на зубах практически незаметны. Этот эффект, разумеется, временный, но его хватает для фотосессий.
10. Они наносят сухой шампунь на шею
Знаменитости наносят немного сухого шампуня на руки и шею в жаркую погоду или во время энергичных выступлений. Шампунь не дает волосам прилипнуть к потной коже.
Мужчины также используют этот трюк: они наносят сухой шампунь под костюм на область поясницы, чтобы сохранять сухость кожи во время своих концертов.
Какой трюк помогает вам сделать любой наряд особенным? Какие еще секреты, позволяющие потрясающе выглядеть на важных мероприятиях, есть у вас?