10 неудачных подарков на день рождения, за которые нас хоть и поблагодарят, но добрым словом вспоминать не будут

Поиск подарка на день рождения как взрослым, так и детям — дело непростое. Чтобы не попасть впросак, стоит сразу вычеркнуть из списка откровенно неудачные варианты. Вот несколько презентов, перед покупкой которых точно стоит 100 раз подумать.

Самодельные подарки

Многие люди занимаются рукоделием: вяжут шарфы и шапки, делают украшения и так далее. Но даже если вы довольны своими работами, не стоит дарить их всем близким и друзьям подряд. Велика вероятность, что те не оценят их высоко, так что в результате всем будет только неловко из-за такого подарка. Наконец-то вытащил из шкафа 3 покрывала ручной работы, чтобы начать использовать их как подстилку для собаки. Они слишком маленькие и колючие, не очень теплые. Но каждый год в течение 3 лет мне дарили такое одеяло и не менее бесполезную шляпку. Я хранил их лишь потому что, понимал: человек потратил на то, чтобы их связать, кучу времени. © unknown author / Reddit

Как-то мне подарили самодельный плакат и украшения. Они могли бы получиться классными, но подвело исполнение. Все быстро разваливалось. В итоге разочаровалась и я, потому что подарок оказался бесполезным, и человек, который зря потратил на него свои силы. © SeethingBallOfRage / Reddit



Книги

Книги традиционно считаются лучшим подарком, но и их выбирать непросто. Ведь произведение может оказаться неинтересным для именинника, или же выяснится, что он его уже читал. Особенно рискованно дарить не художественную литературу, а книги по самопомощи и саморазвитию. Ими легко обидеть человека: он может расценить такой презент как некий намек на ограниченность. Некоторые люди могут обидеться, если купить им книгу по самосовершенствованию, а другие по-настоящему оценят это. © unknown author / Reddit

Моей маме родственник на 40-летие подарил книгу своего авторства. Какие-то советы народной медицины под названием вроде «Исцели себя сам». Это выглядело так, словно он намекает, что в 40 мама уже рассыпается на атомы. Да и будто просто тратиться не хотел: у него же были бесплатные экземпляры от издательства. Мама очень обиделась, хотя и старалась не подать виду.

Слишком практичные подарки близким людям

Вряд ли кто-то из дарителей хочет, чтобы его подарок пылился в шкафу у именинника, поэтому некоторые стараются выбирать более практичные вещи. Но не стоит увлекаться и дарить самым близким людям на день рождения, например, бытовую технику. Если, конечно, они сами не попросили об этом. Пылесос последней модели оценят молодожены, а вот для супруга стоит выбрать на день рождения более индивидуальный подарок, который покажет, что вы действительно старались, когда выбирали его.

Пледы и постельное белье

Постельное белье или уютный плед могут стать отличным подарком, но и здесь тоже легко попасть впросак, если преподносить эти вещи в качестве сюрприза. У людей бывают свои требования к покрывалам, и неподходящее изделие их только расстроит. При покупке такого подарка легко ошибиться с размером, из-за чего именинник не сможет воспользоваться им. У меня кровать размера «евро», но даже те люди, которые видели ее, часто дарят мне постельное белье, рассчитанное для двуспальной кровати. Оно просто лежит в шкафу, мне некуда его постелить. А еще недавно подарили плед. Но он не подходит по ширине и не закрывает кровать полностью.

Дорогие подарки чужим детям

Не стоит дарить детям родственников или друзей слишком дорогие подарки. Возможно, родители решат преподнести детям книги и мягкие игрушки. И всем будет неловко, если такие презенты затмит планшет с кучей приложений от тети или друзей.

Музыкальные игрушки

Ребенок наверняка обрадуется игрушечным барабанам или поющему медведю, а вот его родители за такой подарок вряд ли поблагодарят, ведь постоянный шум будет раздражать их. Но к некоторым музыкальным игрушкам можно подключать наушники. Так что если уж очень хочется вызвать у ребенка интерес к музыке, то стоит поискать именно такой вариант.

Вещи, которые предполагают дополнительные траты

Перед вручением подарка стоит убедиться в том, что человеку не придется тратить дополнительно свои средства, чтобы им воспользоваться. Например, игрушка на батарейках — не самый удачный вариант для детей, потому что элементов питания в наборе может и не оказаться. К такому подарку нужно добавить набор подходящих батареек, иначе родители будут вынуждены сами искать их в магазинах. А ведь они порой стоят немало и даже могут превосходить по стоимости игрушку.

Билеты на концерт или на другое мероприятие

Билеты на концерт любимой группы именинника или на другое мероприятие — не лучший подарок для друзей и близких, ведь он порождает немало неловких ситуаций. Например, виновник торжества может оказаться занят в день концерта или просто не захочет идти, но будет чувствовать себя обязанным. К тому же дарителям бывает сложно разобраться в том, как лучше преподносить эти билеты. Стоит ли вручить сразу 2 билета в надежде на то, что именинник сам пригласит дарителя пойти с ним? Или просто отдать ему один билет, а второй оставить себе?

Блокноты и записные книжки

Найти тот самый блокнот, который понравится конкретному человеку, непросто. Подарок может не подойти по формату или внешнему виду. Одаряемый не всегда сумеет придумать, для каких целей использовать записную книжку, и в итоге она просто будет валяться без дела. Вы знаете, что именинник точно активно пользуется блокнотами (например, потому что он писатель)? Тогда такой подарок ему, скорее всего, не пригодится. Ведь он и сам покупает себе достаточно записных книжек, да и другие люди постоянно дарят ему их.

«Прикольные» подарки

В магазинах нередко можно найти вещицы, которые вызывают улыбку. Кружки и футболки с забавными надписями, необычные сувениры и другие мелочи. Но далеко не каждый оценит шутку, поэтому не стоит превращать чужой праздник в попытку продемонстрировать свое чувство юмора. Один пользователь сети выложил фотографию коробки с батарейками и запиской «Подарок не прилагается» (см. фото выше) и объяснил это так: «У меня есть друг, который всегда дарит мне на день рождения шуточный подарок, а уже потом настоящий». И если это еще не самое страшное, то подарить один только «прикол» выглядит однозначно не лучшей идеей.