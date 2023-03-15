Какие растения выделяют кислород и неприхотливы в уходе: 12 примеров

Многие люди покупают комнатные растения для красоты, но они способны на большее, ведь благодаря фотосинтезу все они могут поглощать углекислый газ и выделять кислород. А кислород, в свою очередь, улучшает работу каждой клеточки тела — от пищеварительной системы до выработки гормонов. Мы составили список 12 неприхотливых домашних растений, которые может вырастить даже тот, кто лейку в руках ни разу не держал. А в конце вас ждет бонус о том, как вырастить киви из семян.

1. Декабрист

«Лесной кактус» родом из Бразилии цветет в тех краях на Рождество, только вот этот праздник приходится на календарное бразильское лето. В комнатном варианте декабрист цветет поздней осенью и зимой. Все, что он требует от владельца, — это полив, но чтобы стимулировать цветение в зимние месяцы, осенью поливать его нужно не слишком часто. Цветок не требует яркого освещения и не любит слишком активного солнца. Будет цвести практически на любом подоконнике, но вполне хорошо себя чувствует в нескольких метрах от окна.

2. Цикламен

Цикламен выходит на сцену зимой, именно в это время можно наблюдать самое обильное цветение. Любит рассеянный свет, нечастый полив (лучше из поддона) и прохладную температуру. Может цвести даже на северных и западных окнах.

3. Бальзамин

Бальзамин, или «Ванька мокрый», уже стал любимцем многих цветоводов. Он заслужил любовь своей непобедимой живостью и простотой ухода. Имеет много разновидностей, цветет даже в условиях плохой освещенности, в квартирах с окнами на север. Прекрасно себя чувствует в сухом комнатном воздухе, хорошо переносит и жару, и прохладную температуру на подоконнике.

4. Спатифиллум

Этот цветок часто можно увидеть в, казалось бы, самых непригодных для жизни общественных местах, плохо освещенных, на сквозняках, но он все равно выглядит хорошо. Это одно из самых неприхотливых цветущих комнатных растений, но, конечно, оно будет цвести лучше, если его разместить в светлом месте и обеспечить регулярный полив.

5. Антуриум

Эффектный антуриум выглядит красиво и несложен в уходе. В народе его часто называют «мужским счастьем» — якобы он приносит удачу представителям мужского пола. Растение хорошо себя чувствует при рассеянном свете, а вот яркое солнце способно оставить ожоги на листьях. «Мужское счастье» — цветок, способный расти в помещении и на улице, украсить балкон или террасу. Тем более что можно выбрать оттенок по душе — популярны антуриумы красного, бордового, розового, пурпурного цветов. Не любит слишком частого и обильного полива, поэтому спокойно выживает у забывчивых хозяев.

6. Гузмания

Эта тропическая красавица хорошо чувствует себя в комнатных условиях. Не требует солнца, но будет благодарна за полив и легкое опрыскивание. Неплохо растет на холодных подоконниках, но лучше, чтобы температура воздуха не опускалась ниже 13 °C.

7. Гиппеаструм



Яркий и броский гиппеаструм (амариллис) обычно продается уже с ростками и бутонами, но можно самостоятельно вырастить его из луковицы. Цветы сохраняют свой декоративный вид примерно 3 недели, потом засыхают и дают возможность раскрыться новым бутонам. Все, что требуется от хозяина, — поливать цветок. Луковицы необязательно сажать, цветок может расти без земли. Именно его часто помещают в декоративные стеклянные вазы вместе с луковицей и регулярно увлажняют ее.

8. Стефанотис, или домашний жасмин

Эта разновидность жасмина способна цвести круглый год, он неприхотливый и декоративный. Флористы дают небольшой совет: чтобы растение цвело в зимний период, осенью нужно дать ему отдохнуть. Для этого у него должно быть четкое соблюдение режима: ночью должно быть темно, лучше убирать цветок от любых источников света. Как только он зацветет, обильно подрежьте его, тогда больше сил он направит на цветение.

9. Колерия

Очень распространенное комнатное растение с мясистыми пушистыми трубочками. Бывают двухцветными, но особенно часто встречаются все оттенки фиолетового. Цветок не любит прямого солнца, опрыскивания и слишком обильного полива, сухую почву перенесет хорошо, просто перейдет в состояние покоя, а не цветения, а от переизбытка влаги может загнить.

10. Кливия

Кливию ценят за удивительную декоративность и неприхотливость. Цветок растет и в тени, и на ярком солнце, любит умеренный полив и выносит любой уровень влажности. Она долго живет без полива, конечно, в таком случае она не будет цвести, но не погибнет. Впадет в своеобразную спячку, а как только условия улучшатся, опять порадует цветением. Чтобы растение чувствовало себя хорошо, летом его нужно поливать 2 раза в месяц, а зимой — раз в неделю.

11. Пеларгония

Популярная королева комнатных растений, ее знают все именно потому, что она растет практически в любых условиях и цветет даже в одном горшке годами. Поливайте пеларгонию, иногда досыпайте землю — и она будет радовать вас обильным цветением. А если добавить удобрение, цветение может не прекращаться вообще.

12. Пуансеттия (рождественская звезда)

Этот растение является популярным рождественским украшением в домах, офисах и других местах по всей Северной Америке. Цветок «рождественская звезда» ухода требует небольшого: он любит яркий свет, температуру не ниже 10 °С, влажную почву. А за соблюдение этих условий радует владельца яркими лепестками от кремово-белого до розового и традиционного ярко-красного цветов.

Бонус: как вырастить киви из семян

Эти новозеландские фрукты так полюбились людям по всему миру, что сегодня киви можно найти на прилавках большинства магазинов. Но одно дело купить, а другое — вырастить киви самому. Сделать это можно даже из семян. Удаляем семена из зрелого киви и даем им высохнуть в течение 2 дней.

Помещаем семена в контейнер с влажным перлитом и ставим в холодильник при температуре 4 °C на 2 месяца.

Потом сажаем семена на глубину 3 мм во влажную стерильную почвенную смесь и накрываем контейнер полиэтиленовой пленкой, то есть делаем своеобразную теплицу.

Ставим контейнер в теплое светлое место и поддерживаем почву влажной.

Когда рассада начнет расти, открываем контейнер.

Когда у растений появится 4 настоящих листа, пересаживаем их в отдельные горшки.

Если вы живете в теплом климате, то, когда растения достигнут высоты в несколько сантиметров, нужно пересадить их на улицу.

Растения обычно начинают плодоносить через 3–4 года после посадки.

Внимание: в марте 2023 года мы исправили фактические неточности в этой статье.