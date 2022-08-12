12 неочевидных способов, которые помогут спастись от жары лучше, чем всеми любимое мороженое

Когда на термометре 30 °C или даже больше, спастись от жары бывает просто нереально. Порой не помогают ни кондиционер, ни открытые окна, ни экстремально короткая одежда. Тогда можно прибегнуть к нестандартным способам борьбы со зноем. Оказывается, например, летом полезнее есть острую пищу, чем мороженое, а освежиться в пекло помогут духи.

Мы в ADME решили изучить наиболее неординарные способы охладиться в жару.

Есть острую пищу

Летом люди обычно стараются есть что-то холодное — например, мороженое. Однако, по словам экспертов, этот десерт оказывает временный эффект. Спустя какое-то время после того, как человек съел мороженое, молочный жир и сахар начинают выделять тепло в организме, от чего становится еще жарче. Вместо этого можно попробовать употреблять в пищу острый перец. В нем содержится химическое вещество, которое активирует нервные окончания и вызывает потоотделение. Испаряясь с кожи, пот приводит к охлаждению организма. Однако важно помнить, что при употреблении острой пищи в жару необходимо запивать ее водой.

Избегать кофе

Напитки, содержащие кофеин, обладают мочегонным действием. Из-за этого организм теряет жидкость. В жару это может стать причиной обезвоживания. Самый лучший способ охладиться летом — попить воды. В обычное время нужно употреблять 6–8 стаканов в день. Летом это количество стоит увеличить, так как при потоотделении организм лишается влаги. Какой должен быть объем воды в жару, зависит от собственных ощущений человека и от того, насколько у него активный образ жизни. Есть и другие напитки, приемлемые для летней погоды. Например, фруктовые коктейли и смузи. Однако эксперты рекомендуют в день выпивать не более 150 мл таких напитков из-за содержащихся в них натуральных сахаров.

Использовать мятный гель для душа

Мята обладает естественным охлаждающим действием. Если помыть все тело гелем для душа, в составе которого есть это растение, или мылом, сваренным на его основе, то после душа долго не будет жарко, даже на открытом воздухе. Для наилучшего эффекта стоит мыться прохладной водой.

Хранить средства по уходу за кожей в холодильнике

Охлажденные средства красоты — это настоящее облегчение для кожи в разгар жаркого дня. При этом можно не бояться ставить их в холодильник: большинство лосьонов, сывороток, масок и увлажняющих кремов сохраняет свои свойства и при низких температурах. Для косметических средств существуют даже специальные мини-холодильники. По словам дерматологов, кстати, нанесение холодных средств для глаз еще и помогает уменьшить отечность.

Пользоваться парфюмом

Одеколон — давно уже проверенный способ борьбы с жарой и влажностью. Сейчас его вполне можно заменить парфюмерной водой или духами с натуральными душистыми маслами. Эксперты рекомендуют использовать средства с лавандой, нероли и цитрусами, а также с мятно-ментоловыми и хвойными ароматами. Для усиления эффекта парфюм также можно поставить в холодильник.

Делать дыхательные упражнения

Чем активнее человек двигается, тем больше тепла выделяет его тело. Поэтому в жару эксперты рекомендуют как можно чаще оставаться без движения и тем более избегать тяжелых физических упражнений. Вместо этого лучше заняться дыхательной гимнастикой. Помимо расслабления и, как следствие, охлаждения тела, такие упражнения также помогут снять стресс и успокоить нервную систему.

Отказаться от привычной кровати

На уютных кроватях с мягкими матрасами летом спать тяжело, так как в жару они становятся источником лишнего тепла. Эксперты рекомендуют выбирать более легкую альтернативу пуховому матрасу — например, бамбуковый. Также они предлагают и неординарные способы решения проблемы — гамак или раскладушку. За счет своих небольших размеров они лучше продуваются, что делает их отличной летней заменой стандартной кровати

Приобрести подушку из гречки

Подушки с лузгой гречихи — спасение в жаркие ночи. В отличие от обычных, они не поглощают тепло и сохраняют прохладу. Гречку, а также рис можно использовать и в качестве охлаждающего компресса. Нужно заполнить крупой носок, завязать его и оставить на некоторое время в морозилке. Компресс сохраняет низкую температуру примерно полчаса, и его можно использовать в летнюю ночь, чтобы быстрее заснуть.

Спать с партнером раздельно

Спать в объятиях своей второй половинки — это, конечно, приятно, но только в осенне-зимний период. Летом тепло, которое исходит от тела возлюбленного, доставляет излишний дискомфорт и не дает спокойно спать. Поэтому стоит подумать о том, чтобы в самую жаркую пору ложиться отдельно друг от друга.

Поставить перед вентилятором емкость со льдом

В сильную жару вентилятор может не помогать, а кондиционер есть не у всех. В таком случае можно сделать самодельную систему кондиционирования. Для этого нужно заполнить ведерко льдом или заморозить литровую пластиковую бутылку, заполненную водой, а затем поставить эту емкость перед включенным вентилятором. Воздух вокруг будет охлаждаться, а вентилятор — развеивать прохладу по комнате.

Стараться меньше пользоваться гаджетами и бытовыми приборами

Любая техника выделяет тепло и согревает воздух вокруг. Конечно, днем отказаться от использования ноутбуков, телефонов, планшетов, а также различных бытовых приборов вроде чайников и микроволновок не представляется возможным. Однако после захода солнца стоит выключать как можно больше электроники в доме.

Заменить обычное офисное кресло на стул с сетчатой спинкой

Летом стулья со спинками из твердых недышащих материалов приводят к тому, что спина потеет с удвоенной силой. Эксперты рекомендуют на время жары заменить такое рабочее кресло на стул с тонкой сетчатой спинкой, которая будет пропускать прохладный воздух и не даст взмокнуть.