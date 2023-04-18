12 хитростей мытья головы, применив которые вы захотите лишь крутиться перед зеркалом и разглядывать свои локоны

Казалось бы, что можно сделать не так при мытье волос? Однако этот этап ухода очень сильно влияет на состояние локонов и здоровье кожи головы. У очищения головы есть свои нюансы, учитывая которые со временем можно заметить, как преобразится шевелюра.

Стоит присмотреться к скрабам для кожи головы

Скрабы для кожи головы — это средства, которые отшелушивают омертвевшие частички кожи. Такие бьюти-продукты используются 1–2 раза в неделю перед мытьем. Они помогают сделать локоны более блестящими и здоровыми, а также способствует росту новых волос. А для тех, кто часто пользуется сухими шампунями и укладочными продуктами, скраб для кожи головы просто палочка-выручалочка, которая поможет легко удалить остатки средств. Посмотрите также статью о том, как самостоятельно проверить, в порядке ли ваши волосы и как грамотно за ними ухаживать.

Частота мытья головы зависит от типа волос

О том, сколько раз в неделю нужно мыть голову, нет точных данных. Слишком частое очищение может вызвать нарушение баланса жиров кожи головы, а также привести к ухудшению качества волос. Но в то же время слишком редкое мытье может способствовать раздражению скальпа. Хорошим решением эксперты считают перерывы в 2–3 дня между мытьем. Частота мытья зависит и от типа волос. Так, у людей с вьющимися волосами обычно более сухая кожа головы, поэтому мыть голову требуется не так часто, примерно раз в 5–7 дней. Тем, у кого тонкие волосы, придется делать это чаще. Окрашенные волосы лучше как можно реже подвергать воздействию шампуня, чтобы цвет не потускнел. Если у вас кудрявые волосы, то вам будет полезна наша статья «4 простых шага, которые превратят ваши кудри в идеальные локоны (Вы могли и не знать, что ваши волосы вьются!)».

Волосы нужно хорошо промачивать перед использованием шампуня

Перед нанесением шампуня будет ошибкой смочить волосы лишь чуть-чуть. Рекомендуется держать голову под струей воды около минуты и руками аккуратно разделять пряди, чтобы волосы стали полностью мокрыми, и лишь затем использовать моющее средство. Только так кутикула волоса сможет полностью раскрыться, что поспособствует дальнейшему уходу. Также не рекомендуется отжимать волосы перед нанесением шампуня, потому что в таком случае он будет плохо пениться и не сможет хорошо промыть голову. Полезно также будет почитать статью «7 ежедневных привычек, которые убивают ваши волосы».

Температура воды для мытья волос зависит от их цвета

Если волосы окрашены в яркие неестественные цвета вроде красного, голубого, фиолетового, оранжевого, то лучше мыть их под холодной водой, чтобы цвет не потускнел раньше времени. В случае если волосы натуральные или окрашены в естественные цвета, температура воды не играет практически никакой роли — используйте комфортную для вас.

Не следует мыть голову шампунем массмаркет

Более дешевые шампуни содержат много воды и наполнителей (например, жир, силикон), которые просто бесполезны для волос. В то время как в профессиональных шампунях обычно высокая концентрация питательных масел и витаминов. Такие средства для волос обычно продаются не повсеместно, а в салонах красоты или специализированных магазинах, и стоят чуть дороже, чем обычные шампуни. Но они отработают каждую вложенную копейку. Более того, у профессиональных средств обычно меньше расход, так как после них голова дольше остается чистой.

Не нужно наносить на волосы слишком много шампуня

Лучше взять небольшую каплю шампуня, растереть ее между влажными ладонями и нанести на кожу головы. Так расход будет экономичнее и не будет соблазна нанести остатки шампуня по всей голове. Длине волос и кончикам достаточно лишь стекающей пены для очищения, а если регулярно наносить шампунь непосредственно на них, то это может привести к сухости и ломкости.

Нет необходимости в частой смене шампуня

Некоторые считают, что волосы привыкают к одним и тем же средствам, поэтому шампунь нужно иногда менять. Но на самом деле волосы, наоборот, будут лучше себя чувствовать с тем, что уже им подошло, и «привыкать» к средству они не умеют.

Не стоит увлекаться «народными» моющими средствами

В сети можно найти множество рекомендаций заменить шампунь другими средствами, например пищевой содой или кукурузным крахмалом. Возможно, они действительно могут впитать в себя какую-то часть загрязнений, но такие способы мытья подходят только тем, у кого здоровые волосы и низкая выработка кожного сала. А тем, у кого жирная кожа головы, перхоть или псориаз, лучше не экспериментировать: альтернативные средства не смогут полностью удалить скопившийся жир и ороговевшие частички кожи.

Перед нанесением кондиционера нужно отжимать волосы

Если этого не сделать, то продукт будет просто соскальзывать с мокрых волос и не произведет нужного эффекта. А на слегка влажных волосах он впитается по максимуму, благодаря чему шевелюра будет мягкой и блестящей, а количество секущихся кончиков уменьшится.

Стоит использовать несмываемый кондиционер

Несмываемый кондиционер — это средство, которое наносят на еще влажные волосы после мытья шампунем и обычным кондиционером и перед укладкой. Он напитает волосы влагой, сделает их более блестящими и послушными, а также дополнительно защитит от внешних повреждений. Особенно актуально это будет для тонких и окрашенных волос. А еще у нас есть статья с советами парикмахера: «Парикмахер с 15-летним стажем раскрыла секреты, о которых вам никогда не расскажут в салоне красоты».

Последовательность нанесения средств по уходу должна быть правильной

Правильно сначала помыть голову шампунем, затем нанести маску, смыть ее и лишь после использовать кондиционер. Дело в том, что после шампуня чешуйки волоса открываются и активные компоненты маски проникают в волос. А кондиционер, напротив, закрывает чешуйки, благодаря чему локоны выглядят красивыми и блестящими. Поэтому нет смысла наносить маску после кондиционера — эффект от нее будет нулевой.

Полотенце подбирается исходя из типа волос