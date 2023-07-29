13 вещей, которые многие выбросили как хлам, а теперь кусают локти

У многих в кладовке или где-то на балконе завалялись вещи, доставшиеся от старшего поколения или же попросту ненужный хлам, который дожидается своего часа, чтобы отправиться на помойку. Однако не все знают, что даже подарочные пакеты или старые аудиокассеты могут еще пригодиться.

Бумажные пакеты

Да, многое можно сдать на переработку, но есть вещи, которыми еще можно пользоваться. Например, бумажные пакеты экологичнее продать, и они кому-то еще послужат, а вы сможете немного подзаработать.

Флаконы и баночки от косметики

Многие продают сразу много пустых баночек, но есть и те, кто в объявлениях размещает фото только одного флакона. Чаще всего их покупают любители мастерить что-то своими руками, а иногда и блогеры — для декора фона для видео или фото.

Аудиокассеты

У многих до сих пор пылятся в шкафу кассеты. А ведь они еще могут принести радость от прослушивания. Сегодня появляется все больше людей, которым нравится их особый звук. Они с удовольствием покупают этот популярный винтаж.

Механическая мясорубка

Механические мясорубки выглядят просто супер надежно. Эксперты утверждают, что для домашнего использования оптимальна ручная модель — она гарантированно не подведет, поэтому ее лучше сохранить. В то же время электрические варианты идеально подходят для тех, кто столкнулся с необходимостью переработать большие объемы мяса. Например, она точно придется к месту в ресторане.

Пресс для чеснока

Железные прессы для чеснока считаются самыми надежными, поэтому пора достать из глубин шкафа старую бабушкину чеснокодавку, способную прослужить еще лет сто. Маленький совет: чтобы сохранить ее в отличном состоянии, промойте пресс сразу после использования или хотя бы замочите в воде. Тогда не придется муторно отковыривать от поверхности засохший чеснок.

Пленочный фотоаппарат

Аналоговая фотография снова в моде. Фото, сделанные на пленку, отличаются неповторимой теплотой, а сам процесс проявления и печати — интересное хобби. Так что старые дедушкины «Зениты» по-прежнему актуальны.

Чугунные сковороды

Чугунные сковородки функциональны и долговечны. Они легко чистятся, равномерно нагреваются и удерживают тепло. Пользователи интернета наперебой восхищаются сковородами, доставшимися еще от бабушек.

Обои «в цветочек»

Сейчас все больше людей выбирают для своих квартир и домов обои. В моду вернулись полотна с орнаментами и цветами. Дизайнеры напоминают, что при выборе обоев важно учитывать размер комнаты. В небольших помещениях лучше использовать покрытия с мелким узором и орнаментом, а в просторных наоборот.

Подушки с вышивкой

Вышивка когда-то считалась уделом старших поколений. В бабушкиных домах многие поверхности и сейчас покрыты такими салфетками. Однако сейчас вышивка вернулась в моду, и дизайнеры предлагают множество способов интегрировать ее в современный декор.

Сервант

Массивные серванты, наполненные посудой, казались нам пережитком прошлого. Но дизайнеры утверждают: мебель из цельного дерева, а не ДСП, снова возвращается в моду. Сейчас все больше людей уходят от какого-то определенного типа дизайна и учатся миксовать разные стили. Поэтому винтажный комод впишется даже в хай-тек.

Необычные рамы

В последние десятилетия на пике моды оставались тонкие деревянные рамы. Они не отвлекали взгляд от фотографий или картин. Сейчас же популярность набирают витиеватые рамы для зеркал и фото. Такие, скорее всего, завалялись у вас на даче или в гараже.

Декоративные тарелки

Когда-то сувенирные тарелки из путешествий были неотъемлемой частью домашнего декора, затем этот тренд постепенно затих. Но теперь он вновь обретает силу: красивые, аутентичные тарелки могут стать оригинальным украшением стен. Возможно, именно цветочный сервиз бабушки отлично впишется в интерьер.

Старые вафельницы

Электрические вафельницы вытеснили из употребления модели из чугуна и железа. Однако есть те, кто по-прежнему ценит старые вафельницы, утверждая, что они не уступают новым. Их удобно мыть, они отличаются прочностью и не требуют особого ухода.

Если для одного человека старые и ненужные вещи — это просто хлам, то для другого они могут стать настоящим сокровищем. Всему найдется применение, если хорошенько подумать.