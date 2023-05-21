76 вещей и предметов со скрытыми функциями
- В палочках для размешивания кофе есть специальные отверстия, которые увеличивают турбулентность напитка. Таким образом, скорость размешивания сахара будет выше. А еще такая конструкция палочек предотвращает их деформацию в горячей воде. Кроме того, поскольку палочки для размешивания частично полые, при их производстве используется меньше пластика.
- Когда вы делаете глоток из кофейного стакана с закрытой крышкой, давление воздуха внутри стакана падает, и воздух снаружи пытается проникнуть в чашку! Крошечное отверстие на крышке пропускает немного воздуха и благодаря этому жидкость из основного отверстия льется более плавно.
- На пачке ватных дисков есть веревочки, чтобы упаковку можно было на что-нибудь повесить. В нижней части упаковки также есть перфорированная линия. Если разорвать ее вдоль, то вытаскивать ватные диски будет намного легче.
- Благодаря этим отверстиям в наушниках воздух может свободно циркулировать через динамики. Это приводит к увеличению низких частот, делает басы более глубокими и улучшает общее качество звука.
- Иногда нужно отойти от компьютера, а входить в систему заново совершенно не хочется. Просто положите мышь на верхнюю часть аналоговых часов. Мышь будет реагировать на тикающее движение секундной стрелки, так компьютер не заблокируется!
- На большинстве кухонных ножниц посередине между рукоятками имеются металлические зубья, как у плоскогубцев. С их помощью можно раскалывать орехи, панцири крабов и другие твердые продукты. А еще ими можно открывать банки и бутылки или удалять стебли трав.
- В блендер первым делом нужно заливать жидкости! И только после добавления молока, кокосовой воды или йогурта уже бросать ягоды, фрукты или шпинат.
- Можно легко сохранить свои холодные блюда холодными, а еду свежей, если сделать пакетик со льдом. Возьмите губку и подержите ее под водой. Затем положите в полиэтиленовый пакет и оставьте в морозильной камере. Как только губка замерзнет, в таком состоянии она останется надолго. Имейте в виду, что пакет должен быть водонепроницаемым, а губка — новой.
- Для того, чтобы лучше организовать пространство в продуктовой тележке, можно использовать металлические петли по ее бокам. Повесьте на них куртку или пакет с хрупкими или мягкими продуктами, такими как яйца или хлеб. Так ваша куртка не помнется, а яйца не раздавятся!
- У большинства тележек для продуктов внизу имеется дополнительная секция. Когда в тележке уже нет места, можно взять пластиковую корзинку и установить ее на нижнюю секцию, поместив на горизонтальную перекладину над колесами. Затем закрепите ее крючками!
- Черные полоски на баскетбольном мяче значительно облегчают игру и помогают игрокам управляться с мячом. А поскольку игрокам необходимо передвигаться по площадке во время дриблинга или отскока мяча, то контроль имеет решающее значение. Черные линии позволяют удерживать мяч и легко бросать его в любом направлении. Если бы баскетбольный мяч был гладким, то делать это было бы затруднительно. Кстати, черные точки, которые покрывают внешнюю сторону мяча, служат той же цели.
- «Кнопки» на крышках для напитков помогают работникам ресторана понять, что находится в стакане. Рядом с каждой кнопкой есть название. Все, что нужно сделать, это посмотреть, какие из них нажаты.
- Когда синяя щетина на зубной щетке начинает выцветать, значит, настало время поменять щетку. Да, на такие вещи нужно всегда обращать внимание!
- Этим советом вы можете воспользоваться во время движения по скоростной автотрассе. Когда придет время съезжать, следите за дорожными знаками. Если указатель вашего пункта назначения находится слева, нужный вам съезд тоже будет слева. Если справа, то ищите свой съезд справа.
- Если перевернуть пластиковый контейнер вверх дном, то там можно увидеть разные символы. Они скажут о том, можно ли помещать контейнер в посудомоечную машину, можно ли его разогревать в микроволновой печи или замораживать. Так можно даже узнать, как его перерабатывать!
- Часто бывает трудно понять, сколько требуется моющего средства, чтобы постирать белье и при этом не переборщить. Обратите внимание на колпачок вашего моющего средства. Обычно на нем есть маркер, который указывает на то, сколько средства нужно класть в стирку. Или инструкция может содержаться прямо на бутылке. Это даст представление, как измерять моющее средство.
- Ящик под плитой предназначен для того, чтобы держать в нем готовые блюда теплыми, когда их готовится сразу несколько. Когда что-то все еще находится в духовке, готовые блюда можно складывать в нижний ящик!
- Большинство отверток можно использовать с гаечным ключом для создания большего крутящего момента. Просто поместите гаечный ключ на ручку отвертки. Таким образом нужно будет прилагать гораздо меньше усилий, чем раньше. А еще так намного легче добраться до труднодоступных мест!
- Дверные ручки часто изготавливаются из латуни, бронзы и разных других медных сплавов. А все потому, что эти материалы обладают антимикробным действием! Это значит, что они избавляются от микробов самостоятельно и делают это всего за несколько часов.
- Отверстие в линейке может пригодиться, чтобы повесить ее на крючок. А еще в него можно поместить кончик карандаша, если нужно нарисовать идеальный круг.
- Можно повторно использовать старые кольца для штор, если повесить их на вешалку. В них можно, например, просунуть шарфы. Это поможет сэкономить место и облегчит просмотр вещей в гардеробе.
- В прошлом мошенники стачивали монеты из драгоценных металлов, таких как золото и серебро. Затем они продавали эти металлы, а облегченные монеты использовали для дальнейшей оплаты. Канавки на краях монет были изобретены как раз для того, чтобы монету нельзя было подделать или сточить, и теперь они есть практически у всех современных монет.
- Маленькие пакетики с силикагелем можно найти в новых сумках, обуви и многих других вещах. Этот гель поглощает лишнюю влагу. Не выбрасывайте их! Каждый раз, когда ваша обувь промокает, просто оставьте в ней несколько таких пакетиков.
- Пуговица на задней части воротника рубашки нужна для того, чтобы не соскальзывал галстук. А маленькую петельку на задней части рубашки можно использовать, чтобы аккуратно ее вешать и не мять.
- Очень удобно использовать бирки от продуктов для организации шнуров и проводов. Просто возьмите бирку и поместите ее на шнур. А еще можно писать на них заметки и использовать в качестве напоминаний.
- На некоторых заправочных станциях на топливных шлангах имеются специальные магнитные замки. Они незаменимы, когда кто-то уезжает, забыв вытащить пистолет из бензобака автомобиля. В этом случае замок автоматически отсоединяет шланг. Да, и такое бывает.
- Полоски на разъемах для наушников изолируют провода друг от друга. Одна полоса означает, что в гарнитуре используется одноканальный формат звука. Две указывают на то, что у вас есть стереозвук. А три означают, что в гарнитуре есть еще и встроенный микрофон.
- Щетки эскалатора нужны для безопасности. Они просто не позволяют стоять слишком близко к краю эскалатора. Таким образом, одежда не окажется зажатой между ступеньками.
- Канцелярский нож может прослужить гораздо дольше, чем можно себе представить. Внимательно взгляните на лезвие — оно сделано из параллельных секций. Как только нож затупится, нужно просто отломить верхнюю часть. Это можно сделать с помощью колпачка, который находится в нижней части инструмента.
- С помощью небольшого кусочка ткани, который прилагается к новой одежде, можно протестировать средства для стирки. А после этого стирать саму вещь. Если кусочек ткани начнет выцветать и растягиваться, то стоит поискать другое средство для стирки.
- Вместо того чтобы пытаться снять кожуру с банана у стебля, переверните его и почистите снизу. Таким образом, он открывается гораздо легче. Не верите, спросите обезьян!
- На некоторых коробках есть небольшие выемки между ячейками с конфетами. Если нажать на такую выемку, окружающие ее шоколадные конфеты выскочат из своих ячеек.
- У большинства навесных замков снизу имеется крошечное отверстие. Оно необходимо для слива воды и предотвращения коррозии. Кстати, это отличное место, чтобы смазывать замок. Капните туда немного масла, и ключ начнет поворачиваться намного легче. Если на замке такого отверстия нет, значит, он должен использоваться только в закрытых помещениях.
- Бутылки делают с длинными горлышками, чтобы напиток оставался прохладным как можно дольше. Просто держитесь за горлышко, и напиток не будет нагреваться.
- Поля у блокнота изначально появились потому, что людям нужно было как-то защитить свои заметки. В прошлом в домах жили крысы, которые грызли все, до чего могли добраться, даже бумагу. Но с появлением полей сами записи оставались нетронутыми.
- Красочные пластиковые бирки на пакетах с хлебом у некоторых производителей указывают, когда был изготовлен продукт. Если в понедельник, то вы увидите синюю бирку. Если во вторник, то зеленую. В четверг — красную, в пятницу — белую, а в субботу — желтую.
- Металлическую пластину на основании степлера можно поворачивать! Если ее повернуть, то штифты степлера будут выгибаться наружу. Это пригодится, когда скреплять что-то нужно лишь временно — такие скобы снимаются намного легче.
- Небольшие выпуклости на клавишах с буквами А и О на клавиатуре помогают людям находить их, не глядя вниз. Это особенно удобно для тех, кто использует слепой метод печати.
- Отверстие в палочке от леденца делается для безопасности. Если палочка застрянет у кого-то во рту, то отверстие предотвратит удушье.
- Отверстие у края раковины в ванной комнате предотвратит ее переполнение водой. Так вся лишняя вода утекает в сифон. Кроме того, слив помогает воде быстрее стекать из самой раковины, ведь через него уходит воздух, который иногда скапливается в сифоне.
- Шумовые полосы по краям дорог расположены таким образом, чтобы предупреждать водителей, которые засыпают за рулем. Когда шины автомобиля наезжают на эти полосы, шум и вибрация срабатывают как будильник!
- Черная решетка в микроволновой печи называется «клетка Фарадея». Она задерживает электромагнитную энергию печи и защищает внешнюю поверхность от излучения. Клетка также ускоряет процесс нагрева. А еще она может блокировать телефонные сигналы.
- Отверстие размером с небольшую монетку в дверях лифта на самом деле является замочной скважиной. Если лифт застрянет, то благодаря этому отверстию оператор сможет открыть его двери вручную. Для этого просто нужен специальный ключ.
- Чтобы алюминиевая фольга не расходовалась бесконтрольно, и вы каждый раз случайно не отматывали лишнее, по краям коробки имеются специальные выступы, которые удерживают рулон на месте.
- Используя вантуз для забившейся кухонной раковины или унитаза, убедитесь, что выбрали правильный инструмент. Если у вантуза стандартная резиновая головка в форме чаши, он идеально подходит для плоских поверхностей, таких как раковина или ванна. А тот, который предназначен для туалетных труб, имеет более узкую головку.
- Две молнии на одной секции вашей сумки защитят от карманных краж. Если соединить две молнии небольшим замком, то ваш рюкзак будет очень трудно открыть незаметно.
- Если вы не помните, с какой стороны у вашего автомобиля находится бензобак, взгляните на значок уровня топлива на приборной панели. Там вы найдете небольшой символ заправочной колонки со стрелкой. Она указывает на ту сторону, с которой нужно подъехать к колонке! Сами понимаете, на электромобилях такой стрелки не бывает.
- Некоторые ребристые контейнеры для кетчупа, которые дают в ресторанах быстрого питания, могут стать немного больше! Просто потяните ребрышки наружу, и в вашем контейнере будет гораздо больше соуса!
- Цифры на яйцах — это специальная система маркировки, которая используется во многих странах. Первое число указывает на способ производства. Следующий код из двух букв обозначает страну, где было произведено яйцо. А еще на нем есть регистрационный номер, который указывает на заведение кур-несушек. Первое число в этом коде может варьироваться от ноля до трех. Ноль означает, что это органическое яйцо, цифра один — яйцо свободного выгула (что означает, что оно было произведено курицей, которая гуляла на открытом воздухе); два — это яйцо произведено в закрытом помещении, а цифра три означает, что это яйцо для выращивания в клетке.
- Все контейнеры с драже Tic Tac предназначены для выдачи только одной мятной конфеты каждый раз, когда вы их открываете. В крышке есть углубление, которое имеет ту же форму, что и драже. Переверните контейнер вверх дном и аккуратно его встряхните. Когда вы его откроете, то заметите, что между пазами крышки будет лежать одна конфета.
- Пена для ванны не только снимает стресс и делает кожу чище и красивее, но еще и сохраняет воду теплой! Пена состоит из тысяч крошечных пузырьков воздуха, которые образуют изолирующий слой на поверхности воды. Это предотвращает утечку тепла.
- Иногда предварительное мытье посуды может привести к тому, что ваша посудомоечная машина помоет ее хуже, чем могла бы! Специальные датчики внутри современных посудомоечных машин могут определить, насколько ваши тарелки грязные. И после этого они определяют напор струи воды, которым можно смыть загрязнения. Единственное, что на самом деле нужно сделать — это убрать с тарелок твердую пищу и правильно их сложить.
- Чтобы срезать тонкие ломтики лука, можно использовать овощечистку! Так вы потратите меньше времени, получите меньше стресса и избежите слез! Кстати, овощечистки отлично подходят и для нарезки сыра.
- Большая зубастая ложка весьма удобна, если нужно достать спагетти из кастрюли. А отверстие в ее середине поможет отмерять порции. Одна порция равна количеству сухой лапши, которая в нем помещается.
- Положите деревянную ложку поверх кастрюли с макаронами и вода из нее не будет выливаться на плиту! Как только пузырьки при кипении коснутся водоотталкивающей поверхности ложки, они тут же вернутся обратно в кастрюлю.
- Маленькие «пуговицы» на джинсах называются заклепками. Первоначально они делались, чтобы предотвратить разрыв швов. Когда-то джинсы носили в основном шахтеры и разнорабочие. Вот почему этот предмет одежды должен был быть особенно прочным. И хотя в наши дни джинсы обычно не эксплуатируются в таких суровых условиях, традиция использования заклепок все еще сохраняется.
- Отверстие в ручке сковороды идеально вмещает ложку для размешивания. Не забудьте об этом при следующем использовании.
- Ямочки на поверхности мяча для гольфа увеличивают его подъемную силу и уменьшают сопротивление воздуха, что позволяет ему пролетать намного дальше. Ямочки необязательно должны быть сферическими. Они могут быть шестиугольными или иметь другую форму. Но вот бить по мячу в любом случае нужно правильно.
- Если внимательно взглянуть на пакетик с кетчупом Heinz, то на нем можно заметить номер. Он указывает, на какой линии был заполнен пакетик. Вот почему на одном и том же продукте могут быть разные цифры.
- Джинсы с дополнительной петлей предназначены для велосипедистов. Да, они действительно относятся к специализированной одежде. И основная цель петли — удерживать замок от велосипеда.
- Крошечное отверстие в иллюминаторе самолета отвечает за давление воздуха. Окно состоит из трех слоев. Наружное стекло может выдерживать перепады давления воздуха во время взлета и посадки. Внутренняя панель, которая находится ближе всего к пассажирам, изготовлена из более простых материалов, предотвращающих возможное повреждение окна. Само отверстие находится в средней панели. Это решение не только уравновешивает давление, но и препятствует запотеванию.
- В нижней части зеркала заднего вида есть ручка. Если отодвинуть ее назад во время ночной езды, фары автомобиля, движущегося позади, не будут вас ослеплять. А для дневной езды этот язычок нужно потянуть вперед.
- Кроссовки изначально были изобретены для баскетболистов. А поскольку им нужно было зашнуровать обувь наиболее удобным способом, были придуманы боковые отверстия. Они помогали игрокам зашнуровывать кроссовки так, чтобы они плотно облегали ногу любой формы.
- Правильный способ отламывать кусочек плитки шоколада Toblerone — это надавливать заостренной стороной внутрь, к остальной части плитки. Многие постоянно делают это неправильно! А ведь тоблеронская полиция не дремлет!
- Красные стаканы, которые обычно используют для барбекю вечеринок, могут помочь измерить количество жидкости! Нижняя линия показывает границу тридцати миллилитров. Вторая — ста пятидесяти. А третья линия — трехсот пятидесяти. Так что мерить ими можно все, что угодно.
- Наклейки на овощах и фруктах содержат в себе много информации. На продуктах, выращенных традиционным способом, можно найти четырехзначный код. В большинстве случаев это также означает, что производители использовали пестициды. Если продукт органический, его наклейка будет состоять из пяти цифр, и первой цифрой будет девять. Генетически модифицированные продукты также будут иметь пятизначный код, но первой будет восьмерка.
- В прошлом ромбики с прорезями делались только на рюкзаках для альпинизма. Они служили петлей, к которой крепился карабин или веревка. Но в наши дни такие прорези можно увидеть практически на любом рюкзаке.
- Если хотите налить в кофе немного молока или выпить стакан сока, наливайте напиток с другой стороны коробки. Так жидкость будет меньше расплескиваться, и вам будет легче контролировать процесс.
- А вы знали, что почистить апельсин можно намного проще и быстрее, если сначала надрезать кожуру сверху и снизу. Затем с одной стороны нужно сделать разрез и просто снять кожуру.
- Складки брюк имеют собственную историю. В прошлом приходилось перевозить очень много вещей одновременно. Вот почему сложенные брюки всегда сильно спрессовывались. Избавиться от образовавшихся складок было невероятно трудно, поэтому проще было сказать, что это модно.
- Подголовники в автомобилях делаются съемными. При случае ими можно разбить окно, если, например, вы застряли в автомобиле. Но так можно пораниться. Поэтому попробуйте просунуть один из зубцов между оконным стеклом и дверью. Затем потяните подголовник на себя, и окно разобьется вдребезги. Но сначала лучше все-таки попробовать открыть дверной замок.
- Синяя часть ластика предназначена для стирания чего-то с более плотной бумаги. Это работает с карандашом и даже чернилами — если только бумага достаточно толстая.
- У некоторых тюбиков на колпачках есть небольшой шип на внутренней части. Он помогает разорвать фольгу, которой запечатывается тюбик.
- Клавиатуру обычно делают с маленькими ножками. Благодаря им ее можно наклонять, чтобы видеть, на какие клавиши вы нажимаете. Но имейте в виду, что от плоской клавиатуры запястья устают намного меньше. А если вы умеете печатать вслепую, то вам вообще не нужно смотреть на клавиатуру.
- Двери большинства туалетных кабинок не достают до пола. Во-первых, это помогает понять, какие из них свободны. А еще это может помочь в тех случаях, если находящемуся внутри человеку нужна медицинская помощь.
- Шампунь желательно наносить только на корни, ведь пена все равно будет стекать по волосам вниз.
- У ложки для оливок есть небольшое отверстие. Основное назначение такой ложки — доставать оливки, вишню, маринованный чеснок и другие продукты из наполненных жидкостью банок и разных других емкостей. Отверстие посередине позволяет сливать жидкость, чтобы она не скапливалась в ложке.
AdMe/Сделай сам/76 вещей и предметов со скрытыми функциями
Поделиться этой статьёй