10 бьюти-процедур, о которых не слышал только ленивый. А вот об их нюансах — мало кто

Бьюти-индустрия не стоит на месте и постоянно радует нас появлением новых процедур для ухода за собой. Некоторые из них быстро становятся популярными. Но даже самые безобидные, на первый взгляд, процедуры имеют свои нюансы, о которых стоит узнать, прежде чем их проводить.

Установка виниров

Когда смотришь на фото в соцсетях, порой кажется, что виниры могут решить немало проблем с зубами. Но обязательно нужно знать, что при их установке происходит спиливание эмали натурального зуба примерно на полмиллиметра, а сам винир крепится на стоматологический цемент. Виниры подвержены риску откола и отслоения, а срок их службы составляет 15 лет. В ходе эксплуатации они могут потерять свой первоначальный внешний вид, и потребуется замена.

Лазерная эпиляция

Лазерная эпиляция является одним из самых эффективных способов удаления нежелательных волос. Однако у такой процедуры есть некоторые нюансы. Например, не все типы волос подходят для лазерной эпиляции и в некоторых случаях она может оказаться попросту бесполезной. Кроме того, на такую эпиляцию придется иногда ходить и после того, как будут пройдены все необходимые сеансы. Процедуры будут нужны, чтобы поддерживать эффект. А в некоторых случаях лазерная эпиляция может, наоборот, спровоцировать рост волос. Такое бывает обычно с пушковыми волосами, и врач, делающий процедуру, должен обязательно предупредить клиента об этом.

Отбеливание зубов

При отбеливании некоторые люди могут испытывать повышенную чувствительность зубов или раздражение десен. А еще заранее, скорее всего, придется провести другую процедуру по удалению зубного камня и налета, что на порядок повышает стоимость белоснежной улыбки. Стоит также помнить, что пломбы и коронки не отбеливаются. Эффект от отбеливания длится примерно год или меньше. А еще больше нельзя будет пить кофе, чай и другие напитки темного цвета, в противном случае белизна зубов пропадет очень быстро.

Наращивание ресниц

Наращивание ресниц — это отличный способ придать взгляду выразительность. Однако стоит помнить, что процедура может привести к раздражению глаз и вызвать аллергическую реакцию, если используются некачественные материалы или она проводится неправильно. Кроме того, наращивание может повредить естественные ресницы, так как на них приклеиваются искусственные волоски. В результате возрастает риск потерять свои ресницы и заметно ухудшить их качество. Наращенные ресницы тоже требуют регулярного ухода — просто сходить раз в месяц «на реснички» и больше ничего не делать не получится. Придется также спать на спине и, возможно, даже подобрать другую подушку. Кстати, наращивание ресниц постепенно теряет свою популярность. Посмотрите, какие еще процедуры выходят из моды в бьюти-индустрии, в нашей статье «10 бьюти-процедур, которые раньше пользовались бешеной популярностью, а сейчас никому и даром не сдались».

Микроблейдинг бровей

Микроблейдинг бровей помогает создать реалистичные и красивые брови. Но он также способен вызвать болезненные ощущения и дискомфорт. А если процедура была проведена неправильно, то такое вмешательство может привести к тому, что брови будут выглядеть неестественно, неравномерно расти и внешне деформироваться. К тому же микроблейдинг требует регулярной корректировки и обновления, что также чревато дополнительными тратами.

Увеличение губ с помощью гиалуроновой кислоты

Увеличение губ при помощи гиалуроновой кислоты — это косметическая процедура, которая позволяет получить желаемый объем и форму губ. Но она может быть очень болезненной для некоторых людей. Кроме того, эффект от нее временный — 6–12 месяцев. А еще из-за неправильной техники введения препарата или анатомических особенностей пациента гиалуроновая кислота может мигрировать, отчего возникает некрасивый выпуклый контур вне области губ, так называемые усики. В этой статье можно посмотреть последствия увеличения губ и других популярных процедур — «10 последствий бьюти-процедур, о которых косметологи предпочитают стыдливо умалчивать».

Капсульное наращивание волос

В последнее время стало популярно не только наращивать волосы, но и загущать шевелюру. Это то же самое наращивание, просто крепятся волосы той же длины, что и собственные. Перед процедурой следует учитывать, что капсулы крепятся к волосам с помощью специального состава, который может повредить естественные волосы, привести к их выпадению или ломкости. К тому же нередки ситуации, когда даже после качественно проведенной процедуры пряди начинают отваливаться в процессе носки. А еще за такой шевелюрой нужен соответствующий уход: необходимо соблюдать правила мытья и расчесывания прядей, а также регулярно ухаживать за ними с помощью профессиональных масок и кондиционеров.

Плазмолифтинг

Перед тем как делать плазмолифтинг, крайне важно учитывать, что плазма, используемая в процедуре, извлекается из собственной крови пациента, поэтому врач должен обязательно проверить ее на наличие заболеваний и инфекций. Кроме того, процедура может быть болезненной и занимает много времени, а порой требуется несколько сеансов. Результаты процедуры могут быть видны не сразу, обычно это занимает несколько недель или месяцев. Посмотрите также, какие бьюти-процедуры делали женщины в прошлом веке — «18 неоднозначных бьюти-процедур ХХ века, которые остались в прошлом, и мы этому несказанно рады».

Химический пилинг кожи лица

Во время этой процедуры используются химические растворы для удаления поврежденных клеток кожи. Пилинг может быть проведен на разных уровнях глубины, в зависимости от целей, которых хочет достичь пациент. Обязательно следует рассказать врачу о том, какими продуктами для лица вы пользуетесь, так как некоторые вещества нельзя наносить перед процедурой. Риски химического пилинга тоже достаточно серьезные: потемнение кожи, рубцевание, вспышка герпеса или других инфекций, а также возможно воздействие наносимого состава на сердце, почки и печень.

Подтяжка лица нитями