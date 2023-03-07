11 женщин, чьи свадебные наряды навсегда вошли в историю и до сих пор вдохновляют невест

Помните, как было в «Сумерках» в предпоследнем фильме: «До встречи у алтаря? Я буду в белом»? К сожалению, в реальной жизни свадьба не такое простое дело и приготовления к ней могут стать настоящей головной болью. Особенно когда ты невеста, да еще и знаменитость и все глаза в мире, кажется, прикованы только к тебе. Поэтому выбор свадебного платья становится чуть ли не проблемой номер один. Мы решили вспомнить настоящих королев красоты и стиля, которым удалось справиться со всем трудностями на ура и сделать свою свадьбу настоящим сказочным событием.

11. Анджелина Джоли

Capital Pictures / EAST NEWS

Свадебное платье Анджелины Джоли было очень необычным. Его создал дизайнер бренда Atelier Versace Луиджи Масси. «Луиджи для меня как член семьи, — рассказала актриса, — и я не могу представить, что мое платье мог сшить кто-то другой». Однако актриса хотела, чтобы ее дети тоже приняли участие в создании ее наряда. Поэтому на ткань нанесли очаровательные детские рисунки, включая семейный портрет, животных, чудовищ, самолеты (увлечение невесты) и мотоциклы (увлечение Брэда Питта). Анджелина знала, что Луиджи очень любит детей, поэтому им было очень весело создавать вместе этот наряд.

10. Ариана Гранде

Вдохновением для свадебного платья Арианы Гранде стала Одри Хепберн. Певица надела белое платье с открытой спиной от Vera Wang. И конечно, она не забыла о своем фирменном высоком конском хвосте, к которому сверху прикрепили милый бантик с фатой.

9. Кейт Аптон

Модель Кейт Аптон вышла замуж за профессионального бейсболиста Джастина Верландера в ноябре 2017 года. Невеста выбрала себе платье от Valentino. А так как свадьба проходила в живописной Тоскане, то итальянский бренд пришелся очень кстати. Пышная юбка и утонченные кружевные рукава сделали ее образ одновременно элегантным и классическим. К платью Кейт подобрала туфли от Manolo Blahnik и надела сапфировое кольцо своей бабушки.

8. Поппи Делевинь

PacificCoastNews / EAST NEWS

Поппи Делевинь выходила замуж в шикарном платье Chanel Haute Couture от Карла Лагерфельда. Цветочные аппликации, свободный силуэт, драпировка — все в этом платье выдавало богемный стиль.

7. Присцилла Пресли

Выходя замуж за короля рок-н-ролла, нужно выглядеть на все сто. По такому торжественному случаю Присцилла надела потрясающее платье, украшенное жемчугом. Ее наряд дополняла сверкающая тиара с пышной фатой. Пресли же выбрал для свадьбы черный смокинг. В своих сдержанных нарядах молодожены выглядели на удивление гармонично.

6. Гвен Стефани

Гвен Стефани и ее любовь к моде уже стали легендой. Так что неудивительно, что фанаты певицы с нетерпением ждали, какое платье она выберет для своей свадьбы. Как и многие другие звезды, Гвен решила довериться знаменитому дизайнеру свадебных нарядов Вере Вонг, чей безупречный вкус и стиль позволили ей выглядеть элегантно и утонченно в такой важный для нее день.

5. Приянка Чопра

Индийская актриса и продюсер вышла замуж за американского певца и актера Ника Джонаса в 2018 году. На свадьбе она была одета в длинное белое платье с высоким воротником от Ralph Lauren. Наряд был украшен 2 380 000 перламутровыми пайетками, пришитыми вручную. На голове у Приянки была фата длиной 20 метров. Чтобы красиво пройти к алтарю, ей потребовалось несколько ассистентов, которые поддерживали длинный шлейф ткани. В целом на создание этого наряда ушло 1 826 часов работы.

4. Кэтрин, принцесса Уэльская

Matt Dunham / Associated Press / East News

Свадебное платье Кейт Миддлтон было создано дизайнером Сарой Бертон, которая работала в доме моды Alexander McQueen. Но невеста тоже приняла участие в создании своего наряда. Когда она ступила на красную дорожку Вестминстерского аббатства, все просто ахнули — настолько умопомрачительно она выглядела.

3. Лили Коллинз

Для своей свадьбы Лили Коллинз выбрала длинное кружевное платье с капюшоном от Ralph Lauren. Стоит отметить, что этот бренд нечасто делает свадебные наряды для знаменитостей. «Это самый счастливый день в моей жизни», — написала Лили на своей страничке в соцсети.

2. Диана, принцесса Уэльская

Everett Collection / East News

Элизабет Эмануэль — дизайнер свадебного платья леди Дианы — рассказала, что этот наряд должен был сделать невесту настоящей сказочной принцессой. Для дизайнера это стало очень непростой задачей, потому что она знала, что платье войдет в историю. К счастью, она справилась с блеском. Во время создания наряда принцесса Диана была вынуждена часами стоять в ателье, выполняя работу манекена, но ни разу не пожаловалась. В итоге получилось уникальное свадебное платье в стиле 80-х, которое стало примером для подражания для многих невест по всему миру.

1. Грейс Келли

Everett Collection / East News

Свадебный наряд Грейс Келли — одно из самых знаменитых платьев 20-го столетия. Оно стало предметом для подражания для тысяч женщин по всему миру, включая Кейт Миддлтон, чье платье было очень похоже на наряд Келли. Голливудская актриса выходила замуж за князя Монако Ренье III, и ее платье должно было соответствовать случаю. Свадьбу транслировало множество телекомпаний с аудиторией более 30 млн человек, поэтому дизайнера выбирали очень тщательно. В итоге выбор пал на оскароносного художника по костюмам Хелен Роуз, и она оправдала все ожидания, возложенные на нее.