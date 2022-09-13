13 секретов, которые помогают Кейт Миддлтон сиять ярче полуденного солнца

Кейт Миддлтон на протяжении многих лет удается удерживать звание модной иконы Британии. Что бы ни надела герцогиня Корнуолльская и Кембриджская, это вмиг становится хитом продаж. Даже ограниченная строгими рамками королевского протокола, она умудряется находить нестандартные модные решения и выводить, казалось бы, скучные вещи на новый уровень.

Мы в ADME разузнали, какие уловки помогают Кэтрин всегда оставаться в тренде, но при этом не изменять своему консервативному стилю.

Осторожно вписывает в гардероб принты и узоры

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Кейт часто отдает предпочтение монохромной одежде. А если и носит вещи с принтами, то, как правило, выбирает рисунки вне времени и тяготеет к классике: полоске, романтичному горошку и цветочному орнаменту.

Приглушает броские рисунки на одежде нейтральными аксессуарами

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Крайне редко Кэтрин демонстрирует смелые принты наподобие анималистического. И, чтобы образ не получился вульгарным, она разбавляет кричащую одежду нейтральными аксессуарами. Например, в 2015 году, будучи в интересном положении, герцогиня вышла в свет в укороченном пальто с ярким рисунком, сочетав его с черным клатчем и скромными лодочками.

Предпочитает сдержанную классику трендовым вещам

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Королевская особа очень избирательна в отношении аксессуаров. Затейливым трендовым моделям она предпочитает бессменную классику. Если очки, то черные вайфареры, если часы, то строгие модели со стальным браслетом, а в качестве обуви — актуальные во все времена лодочки. Эти вещи не только годами не выходят из моды, но и отлично вписываются как в повседневные, так и в вечерние образы.

Уделяет внимание силуэту

DOMINIC LIPINSKI / AFP / East News , AFP / East News

Герцогиню практически невозможно увидеть в бесформенных нарядах. Даже во время беременности Кэтрин выбирает идеально сидящую на фигуре одежду, будь то платье или пальто. И акцентирует талию с помощью вытачек и грамотно подобранных аксессуаров.

Знает плюсы и минусы своей фигуры и учитывает их при выборе одежды

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Кейт знает, какие фасоны ей подходят, и умело пользуется этим. Она имеет спортивное телосложение и удлиненный торс. Чтобы сбалансировать пропорции фигуры, Миддлтон часто носит одежду с завышенной талией. А придать бокам необходимый объем королевской особе помогает правильная драпировка: складки или баска в зоне живота.

Всегда учитывает дресс-код и одевается соответственно тематике мероприятия

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Герцогиня всегда одевается соответственно случаю. Ее наряды не только продуманы до мелочей, но и несут в себе особый смысл. Например, если Кейт посещает мероприятие, связанное с парусным спортом, то она отдает предпочтение одежде с морскими мотивами. А для празднования Дня святого Патрика Миддлтон вот уже на протяжении многих лет облачается в зеленый, символизирующий приход весны.

Никогда не позволяет себе больше, чем положено даме ее статуса

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Образы Кэтрин отличаются элегантной строгостью и сдержанностью, присущей королевским особам. Герцогиня никогда не показывает слишком много тела. А если и выбирает рискованные наряды, то умело балансирует на грани «стильно» и «прилично». В 2014 году Кейт посетила церемонию награждения «Лучший фотограф дикой природы» в бледно-нефритовом платье с запахом. Главной изюминкой наряда был смелый разрез. Но Миддлтон сумела избежать осуждающих взглядов в свою сторону, предусмотрительно добавив в ансамбль нижнюю юбку.

Обожает жемчуг и умело вписывает его в свои образы

DANIEL LEAL / AFP / East News , SEBASTIEN BOZON / AFP / East News

Кейт, как и ее покойная свекровь принцесса Диана, является настоящей ценительницей жемчуга. Герцогиня может похвастаться большой коллекцией жемчужных сережек, которые она поочередно выгуливает на публике.



Подчеркивает женственность

Dubreuil Corinne / ABACA / Abaca / East News , HANNAH MCKAY / Avalon / Photoshot / East News

Что бы Кэтрин ни надевала, она практически всегда делает ставку на женственность, подчеркивая свою хрупкость и изящество летящими платьями из легких тканей, цветочным орнаментом, кружевом и изящными деталями в виде бантов и рукавов-фонариков.

Дарит новую жизнь старым вещам с помощью маленьких деталей

GEORGE ROGERS / SIPA / Sipa Press / East News , GEORGE ROGERS / SIPA / Sipa Press / East News

Супруга принца Уильяма часто по несколько раз выгуливает одни и те же вещи. И чтобы одежда выглядела свежо, Кэтрин сочетает ее с актуальными аксессуарами. Например, это прямое красное пальто в пол от Alexander McQueen заиграло абсолютно новыми красками благодаря трендовому шарфу в клетку.



Остается верна любимым брендам

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Кейт на протяжении многих лет демонстрирует лояльность любимым брендам. За вечерними нарядами герцогиня обращается к таким модным домам, как Alexander McQueen, Erdem и Jenny Packham. Пальто покупает у марок Catherine Walker, Hobbs и Holland Cooper. А фаворитами Миддлтон среди обувных брендов являются L.K.Bennett, Jimmy Choo и Stuart Weitzman.

Не экономит на услугах парикмахера

JEFF SPICER / AFP / East News , GEORGE ROGERS / SIPA / SIPA / East News

Идеально уложенные ухоженные волосы — главное оружие Кэтрин. И, судя по всему, герцогиня не жалеет никаких средств для поддержания здоровья и красоты своей шевелюры. При этом из года в год она остается верна одной и той же стрижке, лишь изредка экспериментируя с длиной и оттенком волос.

Пробует новые бьюти-процедуры, но делает это с умом

Кэтрин хотя и предпочитает максимально натуральный макияж, не пренебрегает модными процедурами. В 2021 году внимательные поклонники заметили, что Кейт ламинировала брови, после чего ее взгляд стал более открытым и уверенным. Но в то же время результат получился настолько естественным, что неискушенные наблюдатели едва могли заметить изменения во внешности герцогини.