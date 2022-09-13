13 секретов, которые помогают Кейт Миддлтон сиять ярче полуденного солнца
Кейт Миддлтон на протяжении многих лет удается удерживать звание модной иконы Британии. Что бы ни надела герцогиня Корнуолльская и Кембриджская, это вмиг становится хитом продаж. Даже ограниченная строгими рамками королевского протокола, она умудряется находить нестандартные модные решения и выводить, казалось бы, скучные вещи на новый уровень.
Мы в ADME разузнали, какие уловки помогают Кэтрин всегда оставаться в тренде, но при этом не изменять своему консервативному стилю.
Осторожно вписывает в гардероб принты и узоры
Кейт часто отдает предпочтение монохромной одежде. А если и носит вещи с принтами, то, как правило, выбирает рисунки вне времени и тяготеет к классике: полоске, романтичному горошку и цветочному орнаменту.
Приглушает броские рисунки на одежде нейтральными аксессуарами
Крайне редко Кэтрин демонстрирует смелые принты наподобие анималистического. И, чтобы образ не получился вульгарным, она разбавляет кричащую одежду нейтральными аксессуарами. Например, в 2015 году, будучи в интересном положении, герцогиня вышла в свет в укороченном пальто с ярким рисунком, сочетав его с черным клатчем и скромными лодочками.
Предпочитает сдержанную классику трендовым вещам
Королевская особа очень избирательна в отношении аксессуаров. Затейливым трендовым моделям она предпочитает бессменную классику. Если очки, то черные вайфареры, если часы, то строгие модели со стальным браслетом, а в качестве обуви — актуальные во все времена лодочки. Эти вещи не только годами не выходят из моды, но и отлично вписываются как в повседневные, так и в вечерние образы.
Уделяет внимание силуэту
Герцогиню практически невозможно увидеть в бесформенных нарядах. Даже во время беременности Кэтрин выбирает идеально сидящую на фигуре одежду, будь то платье или пальто. И акцентирует талию с помощью вытачек и грамотно подобранных аксессуаров.
Знает плюсы и минусы своей фигуры и учитывает их при выборе одежды
Кейт знает, какие фасоны ей подходят, и умело пользуется этим. Она имеет спортивное телосложение и удлиненный торс. Чтобы сбалансировать пропорции фигуры, Миддлтон часто носит одежду с завышенной талией. А придать бокам необходимый объем королевской особе помогает правильная драпировка: складки или баска в зоне живота.
Всегда учитывает дресс-код и одевается соответственно тематике мероприятия
Герцогиня всегда одевается соответственно случаю. Ее наряды не только продуманы до мелочей, но и несут в себе особый смысл. Например, если Кейт посещает мероприятие, связанное с парусным спортом, то она отдает предпочтение одежде с морскими мотивами. А для празднования Дня святого Патрика Миддлтон вот уже на протяжении многих лет облачается в зеленый, символизирующий приход весны.
Никогда не позволяет себе больше, чем положено даме ее статуса
Образы Кэтрин отличаются элегантной строгостью и сдержанностью, присущей королевским особам. Герцогиня никогда не показывает слишком много тела. А если и выбирает рискованные наряды, то умело балансирует на грани «стильно» и «прилично».
В 2014 году Кейт посетила церемонию награждения «Лучший фотограф дикой природы» в бледно-нефритовом платье с запахом. Главной изюминкой наряда был смелый разрез. Но Миддлтон сумела избежать осуждающих взглядов в свою сторону, предусмотрительно добавив в ансамбль нижнюю юбку.
Обожает жемчуг и умело вписывает его в свои образы
Кейт, как и ее покойная свекровь принцесса Диана, является настоящей ценительницей жемчуга. Герцогиня может похвастаться большой коллекцией жемчужных сережек, которые она поочередно выгуливает на публике.
Подчеркивает женственность
Что бы Кэтрин ни надевала, она практически всегда делает ставку на женственность, подчеркивая свою хрупкость и изящество летящими платьями из легких тканей, цветочным орнаментом, кружевом и изящными деталями в виде бантов и рукавов-фонариков.
Дарит новую жизнь старым вещам с помощью маленьких деталей
Супруга принца Уильяма часто по несколько раз выгуливает одни и те же вещи. И чтобы одежда выглядела свежо, Кэтрин сочетает ее с актуальными аксессуарами. Например, это прямое красное пальто в пол от Alexander McQueen заиграло абсолютно новыми красками благодаря трендовому шарфу в клетку.
Остается верна любимым брендам
Кейт на протяжении многих лет демонстрирует лояльность любимым брендам. За вечерними нарядами герцогиня обращается к таким модным домам, как Alexander McQueen, Erdem и Jenny Packham. Пальто покупает у марок Catherine Walker, Hobbs и Holland Cooper. А фаворитами Миддлтон среди обувных брендов являются L.K.Bennett, Jimmy Choo и Stuart Weitzman.
Не экономит на услугах парикмахера
Идеально уложенные ухоженные волосы — главное оружие Кэтрин. И, судя по всему, герцогиня не жалеет никаких средств для поддержания здоровья и красоты своей шевелюры. При этом из года в год она остается верна одной и той же стрижке, лишь изредка экспериментируя с длиной и оттенком волос.
Пробует новые бьюти-процедуры, но делает это с умом
Кэтрин хотя и предпочитает максимально натуральный макияж, не пренебрегает модными процедурами. В 2021 году внимательные поклонники заметили, что Кейт ламинировала брови, после чего ее взгляд стал более открытым и уверенным. Но в то же время результат получился настолько естественным, что неискушенные наблюдатели едва могли заметить изменения во внешности герцогини.
Что из стиля герцогини нравится вам больше всего?