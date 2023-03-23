13 знаменитых женщин, которые нарушили модные табу, но все равно сияли, словно солнце в зените

Общество призывает женщин всегда выглядеть безупречно. Как бы мы ни относились к этому, идти наперекор устоявшимся правилам получается не всегда. Особенно если ты знаменитость, за каждым шагом которой следит весь мир. Но наши героини живут без оглядки на чужое мнение и выглядят просто роскошно.

Рейчел Макадамс не стесняется использовать сухой шампунь даже перед выходом на публику. А почему мы должны стыдиться этого?

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Прелестная Селена Гомес может поспорить с утверждением, что одежда всегда должна быть идеально выглаженной

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Скарлетт Йоханссон не пытается прятать складки на спине и носит все что душе угодно

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Флоренс Пью чувствует себя уверенно без утягивающего белья. И нужно отдать ей должное: актриса выглядит потрясающе

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Для Беллы Хадид педикюр не является обязательным пунктом. Но от этого модель выглядит не менее обворожительно

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Пэрис Хилтон не видит ничего плохого в том, чтобы корректировать контур губ с помощью карандаша. И выглядит великолепно

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Кто сказал, что бюстгальтер должен быть в тон одежде? Очаровательная Кэти Холмс считает иначе

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Роскошная Сальма Хайек поддерживает коллегу в этом вопросе

Леди Гага нарушает золотое бьюти-правило, гласящее, что акцент в макияже должен быть только один. Как мы видим, можно подчеркивать и глаза, и губы, и выглядеть на все сто

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Дженнифер Лопес ставит под сомнение другой канон: «макияж нужно тщательно растушевывать вдоль линии роста волос»

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Восхитительная Шарлиз Терон на своем примере показывает, как носить мини и топ с открытым животом, но при этом не выглядеть вульгарно

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Хейли Бибер и Софи Тернер предлагают сочетать несочетаемое — босоножки с колготками. И кто сказал, что это моветон?