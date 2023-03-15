14 доказательств того, что порой даже звезды первой величины попадают не к тому стилисту

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Известные женщины по долгу профессии постоянно экспериментируют с внешностью, примеряя на себя различные образы. И конечно, на этом пути неизбежны промахи. Ведь даже с первоклассным стилистом нельзя знать наверняка, каким получится конечный результат.

Кажется, Памела Андерсон использовала чуть больше лака, чем было нужно. Укладка справа подходит актрисе намного больше

East News , Paul A. Hebert/Invision/AP/East News

Роскошную Скарлетт Йоханссон ничем не испортить, но насыщенный оттенок помады добавил актрисе лишних лет

У Дженнифер Лопес тоже случались промахи: матовые голубые тени не лучшим образом контрастировали с бронзовой кожей певицы

В 2014 году Марго Робби перестаралась с карандашом для бровей, из-за чего ее взгляд казался слегка суровым

Красивый карий оттенок глаз Сальмы Хайек потерялся на фоне обильно нанесенных темных теней

AP/East News , 0000524/Reporter/East News

Мелкие кудряшки сыграли с Кейт Хадсон злую шутку, обеспечив ей место в списке звезд с худшими прическами

Шарлиз Терон переусердствовала с румянами, из-за чего выглядела намного старше своего возраста

Бездонные голубые глаза Кэмерон Диас словно потускнели с темным цветом волос. То ли дело естественный блонд: он безупречен

Четкое скульптурирование добавило очаровательной Пэрис Хилтон пару-тройку лет, а кукольные ресницы смотрелись неестественно

Joe Sutter, PacificCoastNews/EAST NEWS , AdMedia/SIPA/EAST NEWS

В случае Кэтрин Зеты-Джонс эксперимент с челкой не удался

ADMEDIA/SIPA/EAST NEWS , AP/East News

К счастью, густая прямая челка недолго красовалась на шевелюре обворожительной Рейчел Макадамс. Согласитесь, без нее актриса выглядит более элегантно

То же самое можно сказать и о прелестной Кейли Куоко

Byron Purvis/AdMedia/SIPA/EAST NEWS , WMTV, PacificCoastNews.com/EAST NEWS

Неестественно темные брови придали взгляду прекрасной Евы Грин тяжести

ROBYN BECK/AFP/East News , THOMAS SAMSON/AFP/East News

А Ванесса Паради с короткими кудрями выглядела словно другой человек. Естественные легкие волны идут актрисе куда больше