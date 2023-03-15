14 доказательств того, что порой даже звезды первой величины попадают не к тому стилисту
Известные женщины по долгу профессии постоянно экспериментируют с внешностью, примеряя на себя различные образы. И конечно, на этом пути неизбежны промахи. Ведь даже с первоклассным стилистом нельзя знать наверняка, каким получится конечный результат.
Кажется, Памела Андерсон использовала чуть больше лака, чем было нужно. Укладка справа подходит актрисе намного больше
Роскошную Скарлетт Йоханссон ничем не испортить, но насыщенный оттенок помады добавил актрисе лишних лет
У Дженнифер Лопес тоже случались промахи: матовые голубые тени не лучшим образом контрастировали с бронзовой кожей певицы
В 2014 году Марго Робби перестаралась с карандашом для бровей, из-за чего ее взгляд казался слегка суровым
Красивый карий оттенок глаз Сальмы Хайек потерялся на фоне обильно нанесенных темных теней
Мелкие кудряшки сыграли с Кейт Хадсон злую шутку, обеспечив ей место в списке звезд с худшими прическами
Шарлиз Терон переусердствовала с румянами, из-за чего выглядела намного старше своего возраста
Бездонные голубые глаза Кэмерон Диас словно потускнели с темным цветом волос. То ли дело естественный блонд: он безупречен
Четкое скульптурирование добавило очаровательной Пэрис Хилтон пару-тройку лет, а кукольные ресницы смотрелись неестественно
В случае Кэтрин Зеты-Джонс эксперимент с челкой не удался
К счастью, густая прямая челка недолго красовалась на шевелюре обворожительной Рейчел Макадамс. Согласитесь, без нее актриса выглядит более элегантно
То же самое можно сказать и о прелестной Кейли Куоко
Неестественно темные брови придали взгляду прекрасной Евы Грин тяжести
А Ванесса Паради с короткими кудрями выглядела словно другой человек. Естественные легкие волны идут актрисе куда больше
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Фото на превью s_bukley / Shutterstock.com, EVERETT COLLECTION/EAST NEWS
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