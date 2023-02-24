15 мужчин, которые в жизни как серые мыши, но на выход с любимой наряжаются по-королевски

Рядом с любимыми мы расцветаем, и селебрити в этом смысле не исключение. Достаточно одного взгляда на одиночные фото известных мужчин в обычной жизни и их выходы с возлюбленными на красные дорожки, чтобы убедиться в том, что разница заключается не только в элегантных костюмах, но и в довольном блеске глаз.