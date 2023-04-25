15 звезд, которые не собираются жертвовать своим комфортом, чтобы выглядеть как с обложки

Некоторые звезды не готовы терпеть неудобства даже ради светских мероприятий. Да и сегодня вполне нормально явиться на красную дорожку в кедах, пижамном костюме или трикотажных шортах — просто потому, что так удобнее. Мы вспомнили главных нарушительниц вечернего дресс-кода и в очередной раз полюбовались их смелостью и красотой.