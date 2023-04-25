15 звезд, которые не собираются жертвовать своим комфортом, чтобы выглядеть как с обложки
Некоторые звезды не готовы терпеть неудобства даже ради светских мероприятий. Да и сегодня вполне нормально явиться на красную дорожку в кедах, пижамном костюме или трикотажных шортах — просто потому, что так удобнее. Мы вспомнили главных нарушительниц вечернего дресс-кода и в очередной раз полюбовались их смелостью и красотой.
В 2022 году Ирина Шейк появилась на светском мероприятии в простой белой футболке, которую дополнила юбкой и высокими перчатками
Для церемонии BAFTA-2023 Эмма Томпсон выбрала комплект из кремового костюма и кроссовок
В 2021 году на кинофестивале в Нью-Йорке Шэрон Стоун блистала в пижамном костюме с леопардовым принтом
В 2019 году на Каннском фестивале Марион Котийяр появилась в образе, в который были удачно вписаны трикотажные шорты с завязками
Зендея посетила церемонию Teen Choice — 2017 в удобном костюме пижамного кроя
На красную дорожку Милли Бобби Браун явилась в конверсах и чувствовала себя вполне комфортно
В 1990 году Джулия Робертс шокировала публику «Золотого глобуса» своим брючным костюмом оверсайз
В 2019-м Серена Уильямс дополнила свое роскошное платье для Met Gala кроссовками
В 2011 году Ума Турман удивила Канны выбором обуви: актриса вышла на красную ковровую дорожку в босоножках без каблука
В 2019-м Дакота Джонсон вышла на красную дорожку в топе без бретелей и в широких удобных кюлотах
Кэти Холмс приехала на светское мероприятие в мини-платье, джинсах и кроссовках
Для появления на одном из мероприятий Эмили Ратаковски выбрала желтый костюм и кроссовки
Джессика Альба носила пижамные костюмы на светских мероприятиях еще в далеком 2009-м
Оливия Уайлд посетила церемонию в комфортном образе: актриса выбрала закрытое черное платье и ботинки на устойчивой платформе
Для одного из светских выходов в 2019 году Гвендолин Кристи выбрала брючный костюм и кроссовки
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Фото на превью Hinton Jordan/Image Press Agency/ABACA/Abaca/East News, LOIC VENANCE/AFP/East News
AdMe/Дизайн/15 звезд, которые не собираются жертвовать своим комфортом, чтобы выглядеть как с обложки
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