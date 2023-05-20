16 деталей внешности, которые предательски накидывают нам лет и мешают блистать

Порой один-единственный небольшой промах в создании образа — и мы уже кажемся старше, чем есть. Конечно же, подобные ситуации вряд ли можно назвать приятными. Но не так сложно избегать ошибок, если знать, на что обращать внимание.

Блестящие колготки

Такие изделия выглядят старомодно, к тому же колготки с подобным эффектом очень сильно бросаются в глаза. Лучше надевать эту вещь в черном цвете — тут подойдут и матовый, и блестящий варианты. Но если без колготок телесного оттенка не обойтись, то сделайте выбор в пользу матовых и полупрозрачных изделий. Они будут почти не заметны и добавят утонченности в образ.

Узкая или темная оправа очков

Если зрение стало хуже и придется покупать очки, то вместо узких и дешевых оправ стоит примерить варианты покрупнее. Можно смело экспериментировать с цветами — они помогут выгодно подчеркнуть лицо. Но в любом случае, есть важный нюанс, который следует учитывать: черные и коричневые оправы могут прибавить возраста, особенно если их владелица не поклонница макияжа.

Образ в черном цвете

Кажется, все знают стереотип о том, черный стройнит и будет уместным на любом мероприятии. Но в действительности одежда этого цвета очень контрастная и чем ближе к лицу она находится, тем больше выявляются все морщинки и шероховатости кожи. Гораздо более безопасный выбор — подобрать для верха светлые вещи. А вот низ тогда можно оставить черным.

Выглядывающие из обуви носки

Носить некоторые модели обуви на босую ногу, конечно же, совсем неудобно. Но чем больше видно носки, тем более приземисто выглядит образ. И, как следствие, мы выглядим старше своих лет. В таких случаях можно носить очень низкие носки или вовсе заменить их капроновыми следками, которые не будут выглядывать из обуви.

Вещи в крупный цветочек

Если вы порой носите вещи с цветочными мотивами, то можно выбрать принт с более мелкими элементами. Это поможет сделать образ легким и свежим. Но тут еще стоит обращать внимание и на крой вещи. Гораздо выгоднее смотрится одежда простых силуэтов: платья-рубашки, платья с запахом, прямые юбки.

Шелковый шарф на шее

Это самый легкий способ привлечь внимание к области шеи и подчеркнуть возрастные изменения. Вряд ли, кто-то захочет подобный акцент в образе. К тому же этот аксессуар уже давно считается старомодным. Но если вы все же хотите задействовать шелковый шарфик, то его всегда можно повязать стильным бантом на сумку.

Высокая прическа

Многие женщины любят высокие прически: они удобны и помогают продемонстрировать красивую линию шеи. Но время не стоит на месте, и сегодня такой вариант, долгое время считавшийся классическим, смотрится старомодно. Более подходящая прическа для тех, кто хочет эффектно убрать волосы, — низкий хвост.

Прямой пробор

Постепенно волосы могут истончаться и терять былой объем, но это не так страшно, как кажется. Стилисты советуют регулярно менять место пробора: эта хитрость поможет прическе выглядеть объемнее.

Массивные и тяжелые серьги-кольца

Массивные серебряные и золотые серьги-кольца тоже могут сыграть злую шутку с вашим образом. Особенно если из-за своего веса: они будут сильно оттягивать мочку уха. Гораздо выигрышнее будут смотреться аналоги из более легких материалов.

Большие шляпы

Когда наступает теплая погода, многие женщины прячут лицо от солнца под шляпами. Однако следует иметь в виду, что подобный аксессуар визуально сделает кожу тусклой, ведь она всегда будет в тени. К тому же, широкие поля подойдут только людям с идеально овальными лицами. А если вы не обладаете высоким ростом, то такие поля еще и исказят пропорции тела. Лучше отдать предпочтение таким моделям, как федора и канотье, которые идеально впишутся в любой образ для жаркой погоды.

Пудровые косметические средства

Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

Плохо увлажненная кожа выглядит более зрелой. Чтобы добиться такого эффекта, достаточно переборщить с пудровыми продуктами для макияжа, которые не замаскируют, а еще больше усугубят ситуацию. К сожалению, они обладают способностью подчеркивать каждую мимическую морщинку и пору. Даже те, которые не были бы заметны без пудры.

Устаревшие модели обуви

Иногда хочется не заморачиваться и прыгнуть в такие удобные, но уже давно не актуальные туфли, сапоги или балетки. Однако такие модели могут испортить весь образ. Чтобы выглядеть стильно, совсем не обязательно жертвовать своим комфортом. Среди новинок всегда можно найти что-то удобное и классное.

Акцент и на глаза, и на губы

Стремясь подчеркнуть все и сразу, можно добиться плачевного эффекта: макияж, включающий в себя чрезмерно яркие глаза и губы, будет смотреться топорно и совсем не освежит лицо. Для акцента лучше выбрать что-то одно.

Пересушенная кожа рук

Очевидно, что кожа с возрастом меняется и очень важно продолжать ухаживать за ней. Негативное влияние оказывают холод, жара или слишком жесткая вода, из-за всего этого кожа на руках становится сухой и начинает шелушиться. В итоге даже с красивым маникюром образ выглядит не очень презентабельно. Защититься от воздействия УФ-лучей помогут кремы с SPF, а в борьбе с сухостью пригодятся увлажняющие средства, к примеру с мочевиной.

Перебор с тушью для ресниц

Стремясь подчеркнуть выразительный взгляд, мы порой наносим несколько слоев туши. Но если переборщить, взгляд просто становится «тяжелым». Поэтому перед нанесением туши ресницы можно немного завить. И в любом случае, следует соблюдать меру.

Челка, разделенная на две стороны

Некоторые женщины считают, что такой тип челки придает внешности молодость и задор. Но в действительности подобная стрижка лишь утяжеляет лицо. Особенно, если оно отличается округлой формой.