18 свежих трендов, которые запросто спровоцируют жаркие споры среди модниц

В этом году в моде шик и женственность, а для вдохновения можно использовать не только современные тренды, но и модные тенденции прошлых лет — тут и коктейльные кольца из 1920-х, и юбки-солнце из 50-х, и стрижки из 90-х. Уверены, что среди них каждый из нас найдет то, что ему по душе.

Просвечивающее из-под одежды нижнее белье

Wilfredo Lee/Associated Press/East News

Видимое сквозь одежду нижнее белье больше не табу, а горячий тренд. Если вам нравятся полупрозрачные ткани, сетка и бахрома (которые сейчас тоже на пике моды), смело надевайте, и пусть себе просвечивает!

«Бабушкины трусы»

Invision/Invision/East News

Трусы с высокой талией и низким вырезом появились на знаменитостях еще лет 8 назад, когда их под кружевные платья надевали Ким Кардашьян, Эшли Грэм и Алессандра Амбросио. А учитывая вышеупомянутый тренд на просвечивающее нижнее белье, неудивительно, что «бабушкины трусы» вернулись на красные дорожки. Так что если хотите, чтобы ваш светский выход произвел сногсшибательный эффект, можете смело следовать примеру звезд!

«Папины сандалии»

Мода на грубоватые «папины сандалии» с широкими ремешками и открытым или закрытым носком (их еще называют «сандалиями рыбака») не нова, но в этим летом она вспыхнула с новой силой. Звезды надевают эту не слишкой изящную, но очень удобную обувь и для светских мероприятий, и просто выходя по делам. Их любят Рози-Хантингтон Уайтли, Ирина Шейк и Кэти Холмс.

Обувь на танкетке

Обувь на танкетке снова становится популярной. Многие долго ждали ее возвращения, и не зря: она очень удобна. Весной вы можете заменить сапогами на танкетке вышедшие из моды ботильоны, а в теплое время года носить подобные босоножки с платьями. Если у вас уже есть такая пара обуви, то можете смело доставать ее из шкафа.

Стрижка бикси

В этом году можно стричься как душе угодно: модными стали и ностальгические образы вроде боковой челки, и волосы медовых оттенков теплые оттенки волос. А для тех, кто не может выбрать между длинными волосами и короткой стрижкой, появился новый вариант прически — бикси. Это микс стилей боб и пикси, отсюда и ее название.

Крупные украшения

Чем крупнее украшения в этом сезоне, тем лучше. И если раньше были в моде изящные браслеты и небольшие кольца, то сейчас пришло время массивных вариантов.

Металлик

Блеск металла популярен как никогда. Можно смело сочетать сразу несколько «металлизированных» деталей образа, или даже полностью составить его из таких вещей. Если вы поклонник более сдержанного стиля, то допустимо использовать только один подобный элемент — будь то золотая обувь, или «хромированный» маникюр, который сейчас тоже в моде.

Броские кольца

Модницы помнят, как раньше носили по несколько браслетов на руке. А теперь они надевают все свои кольца одновременно — максимализм на пике популярности. Колечки с камнями тоже стали модными, поэтому можно сочетать эти два тренда — много колец и много камней. Если же вы готовы надеть лишь одно украшение, то выбирайте коктейльные кольца. Эти старожилы моды появились еще в 1920-х годах.

Перчатки

Неожиданно, но теперь перчатки можно носить не только осенью и зимой. Появились роскошные модели, которые делают образ выделяющимся и элегантным в любое время года. Модные дома предлагают целую кучу нестандартных вариантов из разных материалов, дополненных декором и украшениями.

Балетная эстетика

Вещи в балетном стиле громко ворвались в новый сезон. Известный стилист Таня Тамбурин советует носить все, что напоминает о танце: в первую очередь балетки, которые заменять наскучившие кроссовки и мокасины, и конечно боди, гетры, кардины и атласные топы. А юбку-пачку сочетать с массивными каблуками, которые тоже актуальны.

Красный цвет

Многие звезды уже демонстрировали нам эффектные образы с красной помадой и красной одеждой, а некоторые выбрали наряды, полностью состоящие из вещей этого цвета. В этом сезоне с красным сложно переборщить. Для того, чтобы немного освежить гардероб, можно надеть просто красную обувь, особенно модны сейчас лодочки с закрытым носом, открытые пальцы не особенно актуальны.

Юбка-солнце

Они наконец вернулись! Этот намек на стиль 50-х смотрится женственно и элегантно, но для большей актуальности образа лучше сочетать юбку-солнце с современными деталями — к примеру, с туфлями на каблуке или ботфортами.

Наручные часы

Этот год — год наручных часов. Они впишутся не только в традиционные деловые образы, но и станут актуальным дополнением к повседневному наряду.

Состаренная одежда

Стиль гранж набирает обороты как и панк-эстетика. И хотя кто-то считает, что этот тренд мимолетен, такие вещи модницы носят все чаще.

Стиль Барби

Стиль Барби больше не считается вульгарным. Чтобы одеться в стиле любимой героини романтической комедии, вспомните о легкомысленном стиле 2000-х: популярны и романтичные платья, блузы с пышными рукавами и яркие украшения. И больше, больше, больше розового!

Горошек

Горошек снова в моде. Он передает нам привет от женственного стиля середины XX века и добавляет элегантности в современные образы. Вариантов принта много — это и крупный горох на ябках и платьях, и едва заметные точки на полупрозрачных блузках.

Комбинезон

Если вы надели эту практичную вещь, то уже не нужно подбирать верх к низу, удобно! А сейчас появилось столько вариантов комбинезонов, что его можно носить не только в обычной жизни, но и на светских мероприятиях. Например, Рианна выбрала красный комбинезон для выступления на Суперкубке, некоторые гости показов в этом году появились в обтягивающих комбинезонах.

Ох уж эта изменчивая мода! Только что все носили эту вещь и восхищались, и вот она уже антитренд, который и надеть-то стыдно. Единственный выход — сознательно формировать свой собственный стиль и сочетать друг с другом вещи, который подходят именно вам. И всегда выглядеть сногсшибательно.

Фото на превью Invision/Invision/East News