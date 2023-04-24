19 звезд, которые надели платье с сюрпризом и мгновенно навели шороху
Знаменитостям доступна любая одежда, они вольны выбирать между творениями сотен дизайнеров. И иногда селебрити выходят на красную дорожку в нарядах с сюрпризом, например с замысловатой драпировкой или пикантным вырезом, который так сразу и не заметишь. Вот мы и решили найти такие образы звездных красоток, которые, прежде чем оценить, нужно хорошенько рассмотреть со всех сторон. Ведь они полны крутых деталей, которые не бросаются в глаза.
Ума Турман
Скарлетт Йоханссон
Анджелина Джоли
Николь Кидман
Нина Добрев
Селин Дион
Кейт Хадсон
Jordan Strauss / Invision / AP / East News, © Jason Merritt / Getty Images Entertainment / Getty Images
Кира Найтли
Дженнифер Лопес
Леди Гага
Кейт Бекинсейл
Приянка Чопра
Роузи Хантингтон-Уайтли
Кейт Бланшетт
Лили Коллинз
Энн Хэтэуэй
Сальма Хайек
Лили-Роуз Депп
Пэрис Хилтон
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Фото на превью Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / East News, Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / East News, Gregorio T. Binuya / Everett Collection / EAST NEWS, Jack Shea / Starshots / Broadimage / EAST NEWS
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