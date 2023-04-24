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19 звезд, которые надели платье с сюрпризом и мгновенно навели шороху

Дизайн
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Знаменитостям доступна любая одежда, они вольны выбирать между творениями сотен дизайнеров. И иногда селебрити выходят на красную дорожку в нарядах с сюрпризом, например с замысловатой драпировкой или пикантным вырезом, который так сразу и не заметишь. Вот мы и решили найти такие образы звездных красоток, которые, прежде чем оценить, нужно хорошенько рассмотреть со всех сторон. Ведь они полны крутых деталей, которые не бросаются в глаза.

Ума Турман

East News, Arthur Mola / Invision / AP / East News

Скарлетт Йоханссон

JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP / East News, Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

Анджелина Джоли

Gregorio T. Binuya / Everett Collection / EAST NEWS, Jack Shea / Starshots / Broadimage / EAST NEWS

Николь Кидман

JC Olivera / Sipa USA / East News, © ZUMA Press, Inc. / Alamy Stock Photo

Нина Добрев

ANGELA WEISS / AFP / East News, Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

Селин Дион

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / East News, Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / East News

Кейт Хадсон

Jordan Strauss / Invision / AP / East News, © Jason Merritt / Getty Images Entertainment / Getty Images

Кира Найтли

PacificCoastNews.com / EAST NEWS, PacificCoastNews.com / EAST NEWS

Дженнифер Лопес

Gregorio T. Binuya / Everett Collection / EAST NEWS, Gilbert Flores / Broadimage / EAST NEWS

Леди Гага

Jonathan Short / Invision / AP / East News, © London Entertainment / Alamy Stock Photo

Кейт Бекинсейл

Jordan Strauss / Invision / AP / East News, Jordan Strauss / Invision / AP / East News

Приянка Чопра

AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News, AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News

Роузи Хантингтон-Уайтли

MAVRIXONLINE.COM / EAST NEWS, AFP / EAST NEWS

Кейт Бланшетт

Лили Коллинз

Gilbert Flores / Broadimage / EAST NEWS, Gilbert Flores / Broadimage / EAST NEWS

Энн Хэтэуэй

Can Nguyen / Capital Pictures / EAST NEWS, Can Nguyen / Capital Pictures / EAST NEWS

Сальма Хайек

Jordan Strauss/Invision/AP/East News, Jordan Strauss/Invision/AP/East News

Лили-Роуз Депп

Invision / Invision / East News, Invision / Invision / East News

Пэрис Хилтон

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News, MICHAEL TRAN / AFP / East News

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Фото на превью Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / East News, Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / East News, Gregorio T. Binuya / Everett Collection / EAST NEWS, Jack Shea / Starshots / Broadimage / EAST NEWS
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91729
AdMe/Дизайн/19 звезд, которые надели платье с сюрпризом и мгновенно навели шороху
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