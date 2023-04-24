19 звезд, которые надели платье с сюрпризом и мгновенно навели шороху

Знаменитостям доступна любая одежда, они вольны выбирать между творениями сотен дизайнеров. И иногда селебрити выходят на красную дорожку в нарядах с сюрпризом, например с замысловатой драпировкой или пикантным вырезом, который так сразу и не заметишь. Вот мы и решили найти такие образы звездных красоток, которые, прежде чем оценить, нужно хорошенько рассмотреть со всех сторон. Ведь они полны крутых деталей, которые не бросаются в глаза.