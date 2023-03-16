20 человек просто показали свои дома, а мы опешили и захотели спросить: «А вы и правда тут живете?»

В XXI веке уже никого не удивить необычным дизайном интерьера: оригинальные решения можно встретить даже там, где их совсем не ждешь. Одни хозяева недвижимости стараются оформить свои дома в эксцентричной манере, а другие предпочитают упростить обстановку. А некоторым владельцам преподносят сюрпризы их собственные жилища.

«Новые стены моего дома возвели вокруг дома постарше»

«Чтобы добраться до вентиляционного отверстия, нам приходится лазить через чердачное окно старого дома».

«Внутренняя стена моего дома выглядит как уличная»

Я однажды случайно сделала такую стену, когда строила дом в Sims. © ICPosse8 / Reddit

«Мне 21. Это моя квартира»

«Моя игровая комната на цокольном этаже потихоньку приобретает жилой вид»

«В моем новом доме есть библиотека»

«Вот такой крошечный домик я сделал из старенького прицепа»

«Превратил дом в капсулу времени 70-х»

«Мой дом построили еще в 1650-х годах. Это мой любимый ракурс»

«А ведь все, что у меня было, — 2 руки и мечта»

«Наконец-то обставил гостевую комнату. Кажется, я сам хочу в нее переехать»

«Я наконец-то построил свой крошечный домик»

«Можем назвать себя гордыми владельцами винтажного коттеджа на берегу океана»

«Закончил работу над оформлением своей гостиной»

«Только что купил свою первую квартиру»

«Решил использовать преимущества удаленки и поселился в микроавтобусе»

«А вот это моя комната. Она же по совместительству жилище моих питомцев»

«В 1800-х моя квартира была тюрьмой»

«Представьте себе, у меня на чердаке есть еще один дом! И вот так он выглядит внутри»

«Оклейка обоями показалась мне слишком дорогой затеей, поэтому я покрасила стены сама. А котика смогли найти?»