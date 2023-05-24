20+ невест, которые не стали тратиться на дорогие наряды и при этом все равно выглядели словно диснеевские принцессы

В то время, когда одни женщины хотят в день замужества носить дорогое платье от именитого дизайнера, другие считают, что эффектно можно выглядеть и в недорогом наряде. Причем, неважно, будет он куплен в секонд-хенде или взят у матери. Вот 20+ девушек, которые доказали, что необязательно быть знаменитостью и тратить тысячи, чтобы почувствовать себя звездой своей свадьбы.

1. «На свадьбу надела мамино 37-летнее платье, перешитое бабушкой. Мне даже показалось, будто я ношу какое-то произведение искусства»

2. «Купила в секонд-хенде платье за $ 80, причем на нем была бирка „$ 1500“»

«Мне оно не нужно, но я бы все равно купила его и носила по дому, притворяясь принцессой». © The_muffinfluffin / Reddit

3. «Связала себе свадебное платье из пряжи за $ 20!»

4. «Мое свадебное платье не доставили вовремя, поэтому я надела наряд моей мамы 1960-х годов, который идеально подошел для нашей церемонии на заднем дворе»

5. «Сшила себе свадебное платье! Это было непросто, но я очень довольна результатом. В общей сложности у меня ушло 165 часов!»

6. «Нашла удивительное свадебное платье ручной работы конца 1960-х или начала 1970-х годов, судя по кнопкам-застежкам и состоянию ткани. Это моя лучшая находка»

7. «Когда я увидела это платье, то сразу поняла, что оно создано для меня, а перед ценой в $ 17 я просто не смогла устоять!»

8. Кто сказал, что свадебное платье обязательно должно быть белым?

9. «Думаю, что это то самое платье, которое я искала! Я примерила его первым и не ожидала, что сразу влюблюсь в него!»

10. «Никогда бы не подумала, что захочу бальное платье, но это село так хорошо, что теперь не могу выкинуть его из головы»

11. «Пришлось отложить свадьбу с октября 2020 года на октябрь 2021-го, но мне очень хотелось показать свой наряд кому-нибудь!»

12. «Только что дошила подкладку своего свадебного платья! Как вовремя, ведь всего через 5 дней я скажу: „Я согласна!“»

13. «Выбрала другое платье и другую дату свадьбы»

14. «Мне нравится неповторимый стиль этого платья»

15. «Нашла тот самый наряд в богемном стиле!»

16. «Мама попросила сделать фото, на которых я кружусь в свадебном платье, и я рада, что она их получила»

17. «Чувствую себя настоящей невестой. Я в восторге! Не говоря уже о том, что смогла уложиться в бюджет!»

18. «Приняла спонтанное решение пойти за свадебным платьем одна. Купила первый же наряд, который примерила!»

19. «Это самое идеальное платье, которое я могла себе представить»

20. «Я хотела показать платье именно с этого ракурса, чтобы вы увидели этот изумительный шлейф»

21. «В этом платье я чувствую, будто живу в сказке!»