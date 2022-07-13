8 звезд, которые приняли свою естественную красоту и не устают сражать публику наповал

Старение — это грандиозный процесс в жизни каждого человека. Это непрерывное приключение, в которое многие знаменитости отправляются, взяв с собой самое необходимое — любовь к себе. Они сияют как изнутри, так и снаружи и принимают изменения внешности с достоинством.

Мы в ADME узнали, что думают известные дивы о природной красоте, и хотим поделиться их бьюти-секретами.

1. Хелен Миррен

Fine Line Features / Courtesy Everett Collection / East News , Invision / Invision / East News

Хелен Миррен — лицо одного из косметических брендов мирового уровня. Она часто публикует свои фото без фильтров, показывая поклонникам свою истинную красоту. Актриса гордится тем, что не скрывает свой настоящий облик: «Я не хочу стареть изящно, хочу стареть в привычном понимании этого слова. Старение — это повод для радости и непрерывное приключение, которое мне по душе».

2. Джейми Ли Кертис

Warner Bros / Courtesy Everett Collection / East News , Invision / Invision / East News

Джейми Ли Кертис — известная голливудская актриса, которая снялась в ряде запомнившихся зрителям кинокартин. Она тоже выбрала естественный путь старения, а ее красота не увядает с годами. «Мы должны убрать слово „антивозрастной“ из нашего лексикона. Я за старение с умом, неугасающим запалом, честью и достоинством. У меня нет желания бежать от старости», — заявила Джейми.

3. Дрю Бэрримор

Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot / East News , ANGELA WEISS / AFP / East News

Дрю Бэрримор — очаровательная актриса, которая по-прежнему выделяется из толпы. Звезда утверждает, что не будет делать пластику лица. «Мы все когда-нибудь постареем, наше тело уже не будет прежним, и это нормально. Это часть нашей жизни. Чем старше я становлюсь, тем осознаннее отношусь к своему существованию и уязвимее себя чувствую, но это заставляет меня еще сильнее ценить каждый год своей жизни», — говорит Дрю.

4. Дженнифер Энистон

Allpix Press / East News , JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP / East News

Дженнифер Энистон — известная актриса, и ее врожденная красота не осталась незамеченной миллионами поклонников фильмов и сериалов, которые стали классикой кинематографа. Общественность быстро подметила первые признаки старения звезды, но ее это ни капли не смутило: «Приятно быть в форме и отлично выглядеть. Но для наших клеток и мышц так же важно не прекращать развиваться даже в старости. Cейчас я слежу за своим здоровьем как никогда раньше и чувствую себя на высоте». Чтобы стареть красиво, кинодива ведет активный образ жизни, следит за питанием, занимается спортом и сохраняет позитивное мышление.

5. Кэмерон Диас

PHOTOlink / Courtesy Everett Collection / East News , 0000001 / Reporter / East News

Кэмерон Диас — всеобщая любимица, которая по-прежнему ослепляет фанатов своей привлекательностью. Актриса признается, что у нее нет секрета красоты: «Я не делаю ровным счетом ничего, иногда даже не умываюсь. У меня есть миллиард средств, которыми я никогда не пользовалась». Она перестала тщательно следить за своей внешностью и с рождением дочери решила полностью сосредоточиться на семье. Звезда научилась быть счастливой и принимать себя без прикрас.

6. Пенелопа Крус

Miramax / Courtesy Everett Collection / East News , Invision / Invision / East News

Большинство знаменитостей находятся под постоянным давлением из-за того, что на экране они должны выглядеть безукоризненно. Однако у оскароносной Пенелопы Крус другое мнение: «Я не хочу скрывать свой возраст. Все актрисы, которыми я восхищаюсь, добровольно приняли старение. Заботиться о себе и чувствовать себя хорошо — прекрасно».

7. Хэлли Берри

Buena Vista Pictures / Courtesy Everett Collection / East News

Нелегко быть выдающейся актрисой, как Хэлли Берри: она постоянно в центре внимания. Однако звезда достойно держится вопреки часто звучащей критике своей внешности. «Мы все состаримся, у нас появятся морщины, мы будем выглядеть иначе. Я вижу, как меняются мое лицо и тело, но мое счастье и успех остаются неизменны. По моему мнению, подлинная красота не ограничивается одним лишь телом», — говорит Хэлли.

8. Кейт Уинслет

Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot / East News , Invision / Invision / East News

Кейт Уинслет снялась во многих культовых фильмах. Годы идут, а количество комплиментов в адрес актрисы не уменьшается, однако вот что она думает на этот счет: «За последний год я заметила больше изменений в своем лице, чем раньше, потому что чаще находилась наедине с собой и пристальнее рассматривала свою внешность. К моему облегчению, я снисходительна к себе».

Кто из вышеперечисленных знаменитостей вдохновил вас больше всех? У вас есть история о принятии себя? Расскажите нам в комментариях.