Как выглядят создатели 10 платьев, навсегда вошедших в историю моды

Без всякого сомнения, моду можно считать одним из видов искусства. Многие наряды, разработанные именитыми и не очень модельерами, отшиваются вручную, а их детали, как и картины, можно разглядывать часами. Некоторые из них, как настоящие шедевры швейного мастерства, становятся частью мировой культуры.

Свадебное платье Кейт Миддлтон от Сары Бёртон, модный дом Alexander McQueen

ST JAMES'S PALACE/SIPA/East News , Jennifer Graylock/Sipa USA/East News

Несмотря на то, что дизайн платья и модельер, разработавший его для Кейт Миддлтон, были неизвестны до момента выхода невесты из автомобиля свадебного кортежа, слухи о том, что в качестве дизайнера выступит креативный директор модного дома Alexander McQueen, появились за пару месяцев до церемонии. Платье было пошито из атласа и трех видов кружева, один из которых был того же производителя, что предоставлял его для свадебного наряда Грейс Келли. А чтобы соблюсти королевские традиции, внутрь платья была вшита синяя лента. В июле того же 2011 года наряд будущей принцессы Уэльской был выставлен на всеобщее обозрение в Букингемском дворце. Поток желающих увидеть его был таким огромным, что сумма от проданных билетов составила более £ 10 млн, часть которых была отдана на благотворительность.

«Платье мести» принцессы Дианы от Кристины Стамболян, Christina Stambolian

Самое, пожалуй, легендарное из своих платьев, принцесса Диана надела на благотворительный вечер в тот день, когда ее супруг принц Чарльз (ныне король Карл III) объявил по телевидению о своей неверности. Несмотря на то, что произошло это уже после того, как их брак фактически распался, а само объявление об адюльтере было сделано в тот момент, когда они уже два года жили отдельно, подобное откровение на всю страну вряд ли можно назвать приятным событием. Интересно, что до этого дня Диана не планировала надевать созданное дизайнером Кристиной Стамболян платье, которое впоследствии окрестили «платьем мести». Оно провисело в ее гардеробе целых 3 года: леди Ди не решалась его продемонстрировать, поскольку считала «слишком дерзким».

Платье Мэрилин Монро из фильма «Зуд седьмого года» от Уильяма Травиллы

Платье героини Мэрилин Монро из фильма «Зуд седьмого года» можно смело назвать одним из символов золотого века кинематографа. Несмотря на то, что дизайнер костюмов Уильям Травилла работал с самой знаменитой киноблондинкой еще над 7 картинами, именно это платье запомнилось всем благодаря сцене с вентиляционной решеткой. Интересно, что эпизод с развевающимся платьем был изначально снят на улице, но позже его пришлось переснять в павильоне, поскольку шум толпы испортил легендарный кинокадр. После ухода Мэрилин Монро платье хранилось у Уильяма Травиллы, а в 90-х его приобрела певица и актриса Дебби Рейнольдс. В 2011 году наряд был продан с аукциона за общую стоимость в $ 5,6 млн.

Свадебное платье Беллы Свон из «Сумерек» от Каролины Эрреры, модный дом Carolina Herrera

Дизайн свадебного платья для героини Кристен Стюарт разработала легендарная Каролина Эррера, основательница одноименного модного дома. На пошив наряда из креп-атласа и французских кружев у четырех помощниц модельера ушло целых полгода. После выхода приобрести точную копию туалета Беллы Свон мог каждый желающий, правда, поскольку реплики тоже отшивались вручную, их стоимость составляла примерно $ 35 000.

Платье Вивиан Уорд из фильма «Красотка» от Мэрилин Вэнс

TOUCHSTONE/WARNERS / Album/East News

Красный наряд героини Джулии Робертс из «Красотки», как и белое платье Мэрилин Монро, считается одним из самых знаковых в истории кино. Однако если бы не создавшая его Мэрилин Вэнс, платье могло бы быть черным — этого хотели продюсеры картины, которые боялись, что красный «потеряется» на фоне рыжих волос актрисы. Чтобы убедить кинобоссов, что красный цвет будет идеален для вечернего туалета, дизайнер создала платье в трех его разных оттенках, и режиссер Гарри Маршалл, принимавший активное участие в разработке образа, согласился с Вэнс. Интересно, что, по мнению модных критиков, именно это платье сделало «Красотку» поистине легендарной кинолентой.

Свадебное платье Меган Маркл от Клэр Уэйт Келлер, дом высокой моды Givenchy

James Whatling/SIPA/East News , AFP/East News

Слухи о том, каким будет свадебное платье Меган Маркл, начали распространяться еще до официального объявления о бракосочетании, которое состоялось в ноябре 2017 года. Однако о том, как выглядит наряд будущей герцогини Сассекской, весь мир узнал только в тот момент, когда она вышла из автомобиля свадебного кортежа. Уникальность платья была не только в том, что модельер Клэр Уэйт Келлер принимала участие в разработке шелковой ткани для него, но и в особом пошиве — в изделии было всего 6 швов. Необычной была и фата, на изготовление которой ушло больше времени, чем на само платье — в нее был вшит кусок наряда, в котором Меган была на первом свидании с будущим мужем, принцем Гарри.

Платье Рианны на Ежегодном балу института костюма Met Gala 2015 от Гу Пей, модный дом Guo Pei Couture

Jack Shea/Starshots/Broadimage/East News , dpa/picture-alliance/East News

Появление Рианны на красной дорожке Met Gala стало настоящим событием в мире моды. «Великолепное золотое платье» от китайского дизайнера Гу Пей, по словам самой певицы, было насколько тяжелым, что она не могла ходить без посторонней помощи. И это неудивительно, ведь наряд, сшитый вручную и украшенный золотым шитьем, по признанию самой его создательницы, весил 25 кг. Кстати, многие наряды марки Guo Pei отшиваются вручную и требуют поистине гигантского количества времени — так, на роскошный наряд, продемонстрированный Рианной, ушло около 50 000 часов.

Блейк Лайвли на Met Gala 2018 в платье от Донателлы Версаче, Atelier Versace, модный дом Versace

Patricia Schlein / WENN.com/agefotostock/East News , Invision/Invision/East News

Блейк Лайвли — завсегдатай красной ковровой дорожки Met Gala, на которой она появляется регулярно начиная с 2008 года. И каждый раз ее образ привлекает большое внимание модных критиков и просто поклонников моды. Не стал исключением и 2018 год, когда актриса появилась в малиновом платье от Донателлы Версаче. Вещи от-кутюр, как правило, украшаются вручную, и это платье не стало исключением — его корсет был инкрустирован драгоценными камнями, а шлейф отделан вышивкой. На создание наряда у мастериц из модного дома ушло около 600 часов.

Бьорк в платье в виде лебедя на церемонии «Оскар-2001» от Марджана Пежоски, Marjan Pejoski

Robert Hepler/Everett Collection/East News , Joel Ryan/Invision/AP/East News

С момента появления Бьорк на ковровой дорожке главного кинособытия года прошло уже больше 20 лет, а платье и по сей день остается одним из самых спорных образов «Оскара». В течение нескольких месяцев после церемонии аутфит широко обсуждали в модных кругах и сочли его просто возмутительным, а также окрестили «модной оплошностью года». Впрочем, это не помешало ему спустя несколько лет войти в список лучших оскаровских нарядов за всю историю. Сама же Бьорк спокойно отреагировала на шумиху вокруг творения дизайнера Марджана Пежоски. «Это просто платье», — сказала она и добавила, что по-настоящему одержима лебедями. Кстати, «лебедь» был отшит в двух экземплярах, поскольку наряд не выдержал бы химчистки, а его дубль был необходим для съемки на обложку альбома певицы под названием Vespertine, вышедшего в том же году.

Свадебное платье Керри Брэдшоу из «Секса в большом городе» от Вивьен Вествуд, модный дом Vivienne Westwood

Платье-облако от главной модной бунтарки Вивьен Вествуд не было создано специально для «Секса в большом городе» — примерно за год до этого модельер представила его в несколько иной вариации на одной из недель моды, а потом переделала его специально для Сары Джессики Паркер. В честь 10-летнего юбилея знаменитого платья в 2018 году Вивьен Вествуд разработала серию изделий, созданных на основе тех же лекал. Само же «облако» в том же году демонстрировалось в витрине флагманского магазина марки.