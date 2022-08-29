Парень показал, как из съемной квартиры сделал конфетку, не потратив миллионы

Герой нашей статьи снял дешевую квартиру в хорошем районе и сделал в ней косметический ремонт. Хозяева разрешили менять и выкидывать все, кроме холодильника. Чтобы было удобно следить за процессом и рассчитывать бюджет, Георгий завел Telegram-канал, где рассказал о каждом шаге на пути к комфортному жилью. Активная стадия шла примерно 2 месяца. Потрачено было около ₽ 50–70 тыс., с учетом того что некоторые вещи получилось добыть бесплатно.

Мы в ADME смотрим с восхищением на такое преображение, и нам уже не терпится показать, как изменилась квартира после небольшого ремонта.

Прихожая

Стены в прихожей были покрыты клеенкой. Планировалось нанести поверх нее краску — сделать однотонный фон вместо плиточного орнамента. Клеенка немного отставала в некоторых местах, поэтому было решено слегка подрезать ее, но в результате стало отходить все полотно. Когда все было очищено от клеенки, вскрылись трещины. Их пришлось штукатурить. Затем часть стен покрасили в серо-коричневый цвет, а противоположную сторону — в светло-серый. Так удалось замаскировать небольшую кладовку слева.

В качестве столика подошел проигрыватель, который уже был в квартире. Необходимо было лишь купить зеркало — выбор пал на простую модель без излишеств. А оставшийся элемент — ваза с сухостоем — был подарен подписчиками Telegram-канала.

Спальня

Вся старая мебель выставлялась на сайте объявлений бесплатно, чтобы можно было кому-нибудь ее отдать с самовывозом. Почти весь мелкий хлам тут же разобрали и даже немного заплатили, в результате чего получилось положить в копилку к ремонту ₽ 5 тыс. Крупную мебель забирать не хотели, поэтому пришлось нанять людей за ₽ 3 тыс., чтобы помогли ее сдать в утиль. Старые обои были наклеены в 3–5 слоев. Клеили их прямо на бетон, поэтому стены почти не надо было выравнивать. Но снимались обои трудно, почти везде под ними были газеты за 1978 год, отдиралось это все только послойно. Чтобы подготовить стены, были куплены грунтовка и шпаклевка двух видов: для глубоких трещин и для выравнивания. Плюс понадобились валики и шпатели. В результате на три стены были наклеены обои с небольшим рельефом, а потом выкрашены в светло-серый цвет. А четвертая стала ярким акцентным пятном — для нее были выбраны обои с крупным тропическим рисунком. Их пришлось подгонять, поэтому примерно 60 см с каждой полосы отрезалось.

Вместо встроенного шкафа были установлены полки для хранения вещей. Дополнительно был повешен рейл для одежды. Поскольку ниша стала темной и углубленной, изменилась геометрия комнаты — теперь она выглядит больше.

Ванная комната и туалет

Стены в туалете были покрыты самоклейкой, а из-за рисунка создавалось давящее ощущение. В итоге лучшим решением стало просто закрасить их белой краской. Всего понадобилось два слоя. Центральная стена стала акцентной и была выкрашена в темный цвет, такой же как в прихожей. Самой тяжелой задачей стала установка нового унитаза. Для этого позвали профессионала, который сделал свою работу за ₽ 3 тыс. Теперь унитаз не прилегает к задней стене, а стоит отдельно.

На плитке на полу в туалете были пятна цемента и плиточного клея. Они ничем не отмывались. В результате все очистилось обычным растворителем для цемента. После замачивания пола и спустя 2 часа со шпателем и щеткой в руках получилось привести плитку в презентабельный вид.

В ванной комнате плитка осталась нетронутой, а вот над стеной выше пришлось потрудиться. Под покрытием оказался мебельный лак, который никак не хотел уходить. Для его устранения была куплена лакокрасочная смывка. Результат превзошел все ожидания: краска начала отходить в первые секунды после нанесения. Правда, потом оказалось, что все гораздо трудозатратнее. Смывку пришлось наносить 4 раза с промежуточным растворителем. В первый раз лак впитал смывку и превратился в эластичную резину, а вот дальше сложнее: под лаком оказалась эмаль, а под ней — заводская краска. Но в итоге стену все же удалось выровнять и покрасить в нужный цвет.

Кухня

Композиционно было решено поставить мойку, плиту, стиральную машину и холодильник в один ряд. Тумба с раковиной, которая осталась с прошлой квартиры, не подошла, поскольку была слишком широкой. Пришлось покупать новую. На кухонную тумбу из коллекции «Стиль», купленную в разобранном виде в несетевом мебельном магазине, было потрачено ₽ 1,5 тыс. Дополнительно была приобретена столешница, которая должна была накрыть стиралку. Две стены были покрашены в светло-серый, одна — в темный цвет. Плитка немного кривовата, но в этой рельефности тоже можно найти свое очарование. Над рабочей зоной были повешены полки, а снизу добавлена подсветка.

При установке тумбы с раковиной пришлось повозиться. Как написал Георгий у себя в Telegram-канале: «Это было самое гнилое, что я видел в своей жизни». Мойку необходимо было отсоединить, так как в качестве подводки там были тонкие железные трубки, которые моментально лопнули. Надо было срочно искать смеситель. В итоге из двух был сделан один и нигде ничего не протекало.

Дополнительно пришлось отдать ₽ 3,5 тыс. за столешницу, краску, гардину и переходник для подключения стиральной машины к воде. Но результат превзошел все ожидания. Даже холодильник, который нельзя было убрать по просьбе хозяев, удалось отмыть и привести в замечательный вид.